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Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz opisała kulisy rozmów z premierem Donaldem Tuskiem dotyczących konieczności zmian w polskim systemie emerytalnym, który jest „najgorszy w Unii Europejskiej”. Jak twierdzi, gdy trzy lata temu po raz pierwszy poruszyła ten temat, spotkała się z ostrą reakcją. „Zostałam wezwana do kierownika i zagrożono mi wyrzuceniem z rządu” – napisała. W swoim wpisie zwróciła uwagę m.in. na „głodową” emeryturę, którą wkrótce dostaną kobiety w Polsce, oraz „Polaków lepszego sortu, którzy kosztem całej reszty pławią się w emerytalnych przywilejach”.

„ Nic tak nie przeraża polskich polityków... ”

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz odniosła się w mediach społecznościowych do kwestii reformy systemu emerytalnego. W swoim wpisie wspomniała o rozmowach z premierem Donaldem Tuskiem i ujawniła, jak – według jej relacji – przyjęto jej wcześniejsze postulaty dotyczące zmian.

„Kiedy pierwszy raz powiedziałam 3 lata temu o konieczności mądrej zmiany emerytalnej w Polsce - zostałam wezwana do kierownika i zagrożono mi wyrzuceniem z rządu” – napisała.

Polityczka przekonuje, że temat emerytur jest jednym z tych, których politycy niechętnie podejmują publicznie.

„Nic tak nie przeraża polskich polityków jak powiedzenie ludziom prawdy w tej sprawie. A ludziom, zwłaszcza młodym, ta prawda się po prostu należy” – podkreśliła.

„Nędza czeka za rogiem”

W dalszej części wpisu Pełczyńska-Nałęcz przedstawiła swoją ocenę obecnego systemu emerytalnego. Zwróciła uwagę przede wszystkim na sytuację przyszłych emerytów i wysokość świadczeń, które mogą otrzymywać kobiety. „Mamy najgorszy system emerytalny w UE! Co drugi mężczyzna w Polsce nie dożywa do emerytury! To cholernie niesprawiedliwe” – napisała.

Polityczka ostrzegła również przed niskimi emeryturami kobiet. Jej zdaniem zdecydowana większość z nich może w niedalekiej przyszłości otrzymywać świadczenia stanowiące zaledwie jedną piątą ich wcześniejszego wynagrodzenia.

„Zdecydowana większość kobiet już niebawem dostanie emeryturę głodową - 20 proc pensji. Ta nędza czeka już za rogiem” – oceniła.

Przywileje emerytalne sędziów i prokuratorów pod lupą

Kolejnym problemem, na który zwróciła uwagę Pełczyńska-Nałęcz, są różnice w zasadach przyznawania świadczeń poszczególnym grupom zawodowym. W szczególności wskazała na sędziów i prokuratorów.

„A nad tą całą katastrofą na białej chmurce unoszą się Polacy lepszego sortu, którzy kosztem całej reszty pławią się w emerytalnych przywilejach. Np. sędziowie i prokuratorzy nie płacą w ogóle składek” – napisała.

Jak dodała, koszty ich świadczeń ponoszą pozostali obywatele. „Na ich emerytury składamy się my wszyscy. A są to emerytury superwysokie - 75 proc. pensji i jeszcze dodatek za wysługę lat” – stwierdziła.

Apel do Trybunału Konstytucyjnego

W swoim wpisie Pełczyńska-Nałęcz zwróciła się również do Trybunału Konstytucyjnego. Zakwestionowała konstytucyjność – w jej ocenie – nierównego traktowania obywateli w zakresie zabezpieczenia emerytalnego.

„Może TK odniósłby się do tej sprawy?! Bo nijak nie mogę pojąć, jak takie chore i nierówne traktowanie obywateli ma być zgodne z Konstytucją” – napisała.

Na poparcie swojego stanowiska przywołała art. 32 ust. 2 Konstytucji RP, który stanowi: „Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny”.

Wpis Pełczyńskiej-Nałęcz ponownie zwrócił uwagę na problem przyszłości polskiego systemu emerytalnego, różnic w wysokości świadczeń oraz zasad finansowania emerytur poszczególnych grup zawodowych.