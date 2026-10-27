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Prezydent Karol Nawrocki zwołał na 3 listopada posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Wśród jego tematów ma się znaleźć m.in. budowa stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce.

Informację o zwołaniu przez prezydenta Karola Nawrockiego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego przekazał szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego - Bartosz Grodecki. Spotkanie ma rozpocząć się 3 listopada o godz. 15.

Podczas posiedzenia o charakterze niejawnym omówione zostaną bieżące kwestie dotyczące bezpieczeństwa narodowego oraz sprawa budowy stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce - napisał szef BBN-u na portalu X.

16 września prezydent Karol Nawrocki mówił, że Polska jest „w przededniu realizacji” decyzji o stałej obecności amerykańskich żołnierzy. Dzień później prezydent USA Donald Trump napisał w mediach społecznościowych o „znaczącym postępie” w kierunku utworzenia bazy US Army w Polsce, przypisując zasługę Nawrockiemu. Zapowiedział, że jej lokalizacja może zostać wkrótce ogłoszona.

W USA trwa sześciomiesięczny przegląd obecności wojskowej w Europie, który ma się zakończyć pod koniec roku. Według wiceszefowej resortu obrony Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej decyzji w sprawie bazy należy się spodziewać po jego zakończeniu, czyli w listopadzie lub grudniu.

Czym jest Rada Bezpieczeństwa Narodowego?

Rada Bezpieczeństwa Narodowego to organ doradzający prezydentowi w zakresie wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa.

W skład Rady Bezpieczeństwa Narodowego wchodzą m.in. marszałkowie Sejmu i Senatu, premier, ministrowie obrony i spraw wewnętrznych, szef dyplomacji, koordynator służb specjalnych, przedstawiciele klubów i kół parlamentarnych, szefowie Kancelarii Prezydenta RP oraz Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

W posiedzeniach Rady, na zaproszenie Prezydenta Rzeczypospolitej, mogą uczestniczyć byli Prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej oraz byli Prezesi Rady Ministrów. Prezydent Rzeczypospolitej może zapraszać do udziału w pracach Rady również inne osoby, których udział jest wskazany ze względu na przedmiot rozpatrywanych spraw - czytamy na stronach BBN-u.