Karol Nawrocki oczami Polaków. Jak oceniają go po roku?

RMF24

Dziś mija rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego. Jak po 12 miesiącach pracy oceniają go Polacy? Opublikowane dziś sondaże dotyczą m.in. działań Nawrockiego na arenie międzynarodowej i jego szans na reelekcję.

Czy Polacy ponownie postawią na Nawrockiego?



Zgodnie z konstytucją, prezydent jest wybierany na pięcioletnią kadencję i może być ponownie wybrany tylko raz. Karol Nawrocki ma za sobą dopiero rok pracy na tym stanowisku, więc pytanie o jego szanse na reelekcję można uznać za nieco przedwczesne. Mimo to padło ono w sondażu SW Research dla „Wprost”.

38,6 proc. badanych zadeklarowało, że pomogłoby obecnej głowie państwa uzyskać reelekcję. 45 proc. respondentów nie zamierzałoby poprzeć jego kandydatury. 16,4 proc. uczestników badania nie ma zdania w sprawie.

Na 4 lata przed kolejnymi wyborami trudno wyciągać z tych wyników jakieś jednoznaczne wnioski. Przez ten czas na scenie politycznej może zajść wiele zmian.

Karol Nawrocki i polityka zagraniczna. Jak oceniają go Polacy?

Z kolei uczestnicy badania SW Research na zlecenie Onetu zostali zapytani o ocenę sposobu, w jaki prezydent Karol Nawrocki reprezentuje Polskę na arenie międzynarodowej.

Prezydent Rzeczypospolitej w zakresie polityki zagranicznej współdziała z Prezesem Rady Ministrów i właściwym ministrem - mówi polska konstytucja.



Szczególnie widoczna jest aktywność Nawrockiego w relacjach polsko-amerykańskich. Jeśli chodzi o współpracę z rządem w zakresie polityki zagranicznej, bywa ona trudna, bo prezydent i premier mają diametralnie różny stosunek do wielu spraw - np. do Unii Europejskiej i jej polityki energetycznej oraz klimatycznej.

47 proc. respondentów ma pozytywne zdanie na temat tego, jak Karol Nawrocki reprezentuje nasz kraj na arenie międzynarodowej. Negatywnie działania następcy Andrzeja Dudy ocenia 34,9 proc. badanych. 18,1 proc. nie ma jasnego stanowiska w tej sprawie.

Sondaż SW Research na zlecenie Onetu został zrealizowany w dniu 5 sierpnia 2026 r. metodą wywiadów internetowych (CAWI) w SW Panel. Przeprowadzono 803 ankiety z ogólnopolską próbą dorosłych.