Karol Nawrocki o "pani dwojga nazwisk". Ostra reakcja marszałka Sejmu

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W Porannej rozmowie w RMF FM marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty odniósł się do głośnych słów wypowiedzianych przez Karola Nawrockiego w czasie transmitowanej części posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Chodzi o nietypowe określenie sędzi Anny Korwin-Piotrowskiej, która czasowo zastępuje kierującego Trybunałem Konstytucyjnym Bogdana Święczkowskiego. Prezydent nazwał ją we wtorek „panią dwojga nazwisk”, co przez część polityków i komentatorów zostało odebrane jako objaw lekceważenia.

Co mówił prezydent Karol Nawrocki?

W rozpoczynającym wtorkowe posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego wystąpieniu prezydent Karol Nawrocki ostro skrytykował ostatnie wydarzenia wokół Trybunału Konstytucyjnego.

Działania rządu, na czele z premierem Donaldem Tuskiem, z ostatniego piątku sprawiły, że spotykamy się dziś w okolicznościach dotąd niespotykanych, w sytuacji poważnego kryzysu konstytucyjnego, wobec czego nie możemy przejść dzisiaj obojętnie – ocenił. Jak dodał, mamy do czynienia z sytuacją, „w której uzasadnione są najpoważniejsze zarzuty dotyczące nielegalności działań podejmowanych przez rząd wobec TK”.

Jeśli pan premier – i chcę, żeby mocno to wybrzmiało – za sprawą pana Berka i pani dwojga nazwisk chce (...) narazić na niebezpieczeństwo naszą ojczyznę, bo wymaga tego polityczny interes, to ostrzegam, że to niewłaściwa droga, burzenie odpowiedzialności państwa i odporności społeczeństwa polskiego – powiedział Karol Nawrocki.

„To czysta żenada”

Fakt, że prezydent nie wymienił Anny Korwin-Piotrowskiej wprost, już wczoraj był krytykowany przez część polityków.

Totalny brak szacunku. Takie ataki personalne to czysta żenada - pisał na portalu X były minister kultury, a obecnie europoseł Koalicji Obywatelskiej Bogdan Zdrojewski.

W podobnym tonie wypowiedziała się minister edukacji Barbara Nowacka. „Nawrocki bez klasy o sędzi Korwin-Piotrowskiej: „pani dwojga nazwisk”. Nie przeprosił za sobotni atak, a pogardę okrasił typowym dla prawicy seksizmem” - stwierdziła.



Czarzasty w RMF FM: Nawrocki jest papugą

Dziś do słów prezydenta odniósł się w Porannej rozmowie w RMF FM marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Nazwał Karola Nawrockiego „ewidentną papugą” Donalda Trumpa.

Czarzasty o „praniu się po twarzach”. „Ludzie tego nie rozumieją” Czas: 21:07

Niech pan popatrzy na stosunek do kobiet, mówienie: „osoba dwojga nazwisk”. Uwielbienie dla nurtów faszyzujących, uwielbienie dla siły, transakcyjność w polityce, kwestie związane z chęcią potencjalnie brania pieniędzy za spotkania. Buta, arogancja, często chamstwo - wyliczał lider Lewicy.

To jest po prostu chamstwo i to trzeba tak nazywać. Tak jak trzeba przy Trumpie nazywać określone zjawiska, tak trzeba nazywać określone zjawiska w Polsce - apelował.