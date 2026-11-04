Karol Nawrocki o "pani dwojga nazwisk". Ostra reakcja marszałka Sejmu

Co mówił prezydent Karol Nawrocki?
W rozpoczynającym wtorkowe posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego wystąpieniu prezydent Karol Nawrocki ostro skrytykował ostatnie wydarzenia wokół Trybunału Konstytucyjnego.
Działania rządu, na czele z premierem Donaldem Tuskiem, z ostatniego piątku sprawiły, że spotykamy się dziś w okolicznościach dotąd niespotykanych, w sytuacji poważnego kryzysu konstytucyjnego, wobec czego nie możemy przejść dzisiaj obojętnie – ocenił. Jak dodał, mamy do czynienia z sytuacją, „w której uzasadnione są najpoważniejsze zarzuty dotyczące nielegalności działań podejmowanych przez rząd wobec TK”.
Jeśli pan premier – i chcę, żeby mocno to wybrzmiało – za sprawą pana Berka i pani dwojga nazwisk chce (...) narazić na niebezpieczeństwo naszą ojczyznę, bo wymaga tego polityczny interes, to ostrzegam, że to niewłaściwa droga, burzenie odpowiedzialności państwa i odporności społeczeństwa polskiego – powiedział Karol Nawrocki.
„To czysta żenada”
Fakt, że prezydent nie wymienił Anny Korwin-Piotrowskiej wprost, już wczoraj był krytykowany przez część polityków.
Totalny brak szacunku. Takie ataki personalne to czysta żenada - pisał na portalu X były minister kultury, a obecnie europoseł Koalicji Obywatelskiej Bogdan Zdrojewski.
W podobnym tonie wypowiedziała się minister edukacji Barbara Nowacka. „Nawrocki bez klasy o sędzi Korwin-Piotrowskiej: „pani dwojga nazwisk”. Nie przeprosił za sobotni atak, a pogardę okrasił typowym dla prawicy seksizmem” - stwierdziła.
Czarzasty w RMF FM: Nawrocki jest papugą
Dziś do słów prezydenta odniósł się w Porannej rozmowie w RMF FM marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Nazwał Karola Nawrockiego „ewidentną papugą” Donalda Trumpa.
Niech pan popatrzy na stosunek do kobiet, mówienie: „osoba dwojga nazwisk”. Uwielbienie dla nurtów faszyzujących, uwielbienie dla siły, transakcyjność w polityce, kwestie związane z chęcią potencjalnie brania pieniędzy za spotkania. Buta, arogancja, często chamstwo - wyliczał lider Lewicy.
To jest po prostu chamstwo i to trzeba tak nazywać. Tak jak trzeba przy Trumpie nazywać określone zjawiska, tak trzeba nazywać określone zjawiska w Polsce - apelował.