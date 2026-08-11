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Karol Nawrocki nie płacił czynszu za pokój gościnny. NIK wzięła pod lupę IPN

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 11 sierpnia (06:58)

W najnowszym raporcie Najwyższej Izby Kontroli poświęconym wykonaniu budżetu państwa w 2025 roku wskazano, że Instytut Pamięci Narodowej nie wyegzekwował należnych opłat od Karola Nawrockiego za użytkowanie pokoju gościnnego IPN. Cytowane w raporcie wyjaśnienie IPN-u wskazuje, że ówczesny prezes Instytutu zwyczajowo nie był obciążany tymi kosztami.

Karol Nawrocki nie płacił czynszu za pokój gościnny. NIK wzięła pod lupę IPN
Karol Nawrocki zanim został prezydentem pełnił funkcję prezesa IPN (fot. Paweł Supernak) /PAP

Karol Nawrocki formalnie pełnił funkcję prezesa Instytutu Pamięci Narodowej do swego zaprzysiężenia na funkcję Prezydenta RP, czyli do 6 sierpnia 2025 r. W związku z tym raport Najwyższej Izby Kontroli o wykonaniu budżetu państwa w 2025 r. dotyczy częściowo okresu, gdy IPN zarządzał Karol Nawrocki.

Raport NIK: Prezes IPN nie płacił czynszu za pokój gościnny

W raporcie uwzględniono m.in. ustalenie i dochodzenie należności za pokój gościnny o powierzchni 71 mkw. w centrali IPN, z którego Karol Nawrocki korzystał w okresie od października 2022 r.

„W wystąpieniu wskazano, że od października 2022 r. w związku z udostępnieniem pokoju gościnnego Prezesowi IPN nie naliczano należnych opłat czynszowych (w tym za media) na łączną kwotę 55,2 tys. zł, co było sprzeczne z zasadami gospodarowania określonymi przepisami art. 44 ufp.” - napisano w raporcie NIK.

Oświadczenie IPN. „Prezes nie był obciążany kosztami”

„Pierwszy zastępca Prezesa IPN wyjaśnił m.in., że Prezes IPN, podobnie jak jego poprzednicy, nie był obciążany kosztami korzystania z pokoju gościnnego IPN. Rozwiązanie takie miało charakter zarówno zwyczajowy, jak również było efektem celu, w jakim Prezesi IPN korzystali z tych przestrzeni” - wskazano w wyjaśnieniu IPN cytowanym w raporcie.

Podkreślono także, że „Prezes IPN ze względu na specyficzny charakter sprawowanej funkcji (często reprezentacyjny), mnogość zadań, nienormowany czas pracy, który rozpoczynał się bardzo często wcześnie rano, a kończył późno w nocy, otrzymał pokoje gościnne do dyspozycji w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych”. 

„Decyzja o przydzieleniu mieszkania Prezesowi miała charakter przydzielenia piastunowi organu narzędzia niezbędnego do wykonywania obowiązków służbowych. W IPN wprowadzono natomiast regulamin korzystania z pokoi gościnnych będących w dyspozycji IPN w budynku przy ul. Janusza Kurtyki 1 w Warszawie” - dodano.

W Instytucie Pamięci Narodowej nie podjęto działań związanych z realizacją wniosków pokontrolnych sformułowanych po wcześniejszej kontroli - konkluduje raport NIK. 


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Karol Nawrocki IPN raport nik
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