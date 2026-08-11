Karol Nawrocki nie płacił czynszu za pokój gościnny. NIK wzięła pod lupę IPN

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W najnowszym raporcie Najwyższej Izby Kontroli poświęconym wykonaniu budżetu państwa w 2025 roku wskazano, że Instytut Pamięci Narodowej nie wyegzekwował należnych opłat od Karola Nawrockiego za użytkowanie pokoju gościnnego IPN. Cytowane w raporcie wyjaśnienie IPN-u wskazuje, że ówczesny prezes Instytutu zwyczajowo nie był obciążany tymi kosztami.

Karol Nawrocki formalnie pełnił funkcję prezesa Instytutu Pamięci Narodowej do swego zaprzysiężenia na funkcję Prezydenta RP, czyli do 6 sierpnia 2025 r. W związku z tym raport Najwyższej Izby Kontroli o wykonaniu budżetu państwa w 2025 r. dotyczy częściowo okresu, gdy IPN zarządzał Karol Nawrocki.

Raport NIK: Prezes IPN nie płacił czynszu za pokój gościnny

W raporcie uwzględniono m.in. ustalenie i dochodzenie należności za pokój gościnny o powierzchni 71 mkw. w centrali IPN, z którego Karol Nawrocki korzystał w okresie od października 2022 r.

„W wystąpieniu wskazano, że od października 2022 r. w związku z udostępnieniem pokoju gościnnego Prezesowi IPN nie naliczano należnych opłat czynszowych (w tym za media) na łączną kwotę 55,2 tys. zł, co było sprzeczne z zasadami gospodarowania określonymi przepisami art. 44 ufp.” - napisano w raporcie NIK.

Oświadczenie IPN. „Prezes nie był obciążany kosztami”

„Pierwszy zastępca Prezesa IPN wyjaśnił m.in., że Prezes IPN, podobnie jak jego poprzednicy, nie był obciążany kosztami korzystania z pokoju gościnnego IPN. Rozwiązanie takie miało charakter zarówno zwyczajowy, jak również było efektem celu, w jakim Prezesi IPN korzystali z tych przestrzeni” - wskazano w wyjaśnieniu IPN cytowanym w raporcie.

Podkreślono także, że „Prezes IPN ze względu na specyficzny charakter sprawowanej funkcji (często reprezentacyjny), mnogość zadań, nienormowany czas pracy, który rozpoczynał się bardzo często wcześnie rano, a kończył późno w nocy, otrzymał pokoje gościnne do dyspozycji w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych”.

„Decyzja o przydzieleniu mieszkania Prezesowi miała charakter przydzielenia piastunowi organu narzędzia niezbędnego do wykonywania obowiązków służbowych. W IPN wprowadzono natomiast regulamin korzystania z pokoi gościnnych będących w dyspozycji IPN w budynku przy ul. Janusza Kurtyki 1 w Warszawie” - dodano.

W Instytucie Pamięci Narodowej nie podjęto działań związanych z realizacją wniosków pokontrolnych sformułowanych po wcześniejszej kontroli - konkluduje raport NIK.