RMF24

Współprzewodnicząca Alternatywy dla Niemiec (AfD) Alice Weidel zapowiedziała w poniedziałek, że partia chce wspólnie z USA otworzyć kanał rozmów ze stroną rosyjską. Jej zdaniem Waszyngton i Moskwa widzą w Niemczech „wiarygodnego partnera” już tylko w AfD.

AfD chce z USA otworzyć kanał rozmów z Rosją

Alice Weidel, liderka prawicowo-populistycznej AfD, została zapytana przez dziennikarzy, czy jej partia planuje rozmowy z rosyjskim rządem. Polityczka zapowiedziała, że formacja chce wspólnie z USA otworzyć kanał rozmów z Rosją. Weidel, cytowana przez dziennik „Handelsblatt”, przypomniała też o swoich spotkaniach z wiceprezydentem USA JD Vance'em w ubiegłym roku.

Kim jest Alice Weidel, liderka AfD? Żyje z kobietą, miała dziadka w SS, Polska zachodnia to „Niemcy wschodnie” Alice Weidel święci triumfy z partią AfD po wygranych wyborach w Saksonii-Anhalt, zdobywając 43,8 proc. głosów. Uwagę opinii publicznej przyciąga jego współprzewodnicząca. Ekonomistka i była pracowniczka sektora finansowego opowiada się m.in. za…

Pytanie padło podczas konferencji prasowej po wyborach do parlamentów w Meklemburgii-Pomorzu Przednim i Berlinie. W obu tych krajach związkowych AfD uzyskała rekordowe wyniki. Liderzy AfD, Alice Weidel i Tino Chrupalla, podkreślili, że wyniki wyborów potwierdziły słuszność obranego kursu partii.

W związku z tym utrzymamy kurs i w tej chwili nie widzimy powodu, by cokolwiek zmieniać – powiedziała Weidel, cytowana przez agencję dpa.

Weidel: AfD zastąpi CDU jako partię ludową

Komentując katastrofalny wynik CDU w Meklemburgii-Pomorzu Przednim, gdzie chadecja nie dostała się do landtagu, Chrupalla powiedział, że AfD zawsze się cieszy, gdy odbiera poparcie innym partiom.

A jeśli CDU przestanie istnieć, a wyborcy będą głosować na nas, tym lepiej – dodał. Z kolei Weidel oceniła, że AfD zastąpi chadecką CDU jako partię ludową.

Dron uderzył w budynek uniwersytetu w Zaporożu. Obiekt dziedzictwa kulturowego Rosyjskie drony zaatakowały w nocy z niedzieli na poniedziałek Zaporoże na południu Ukrainy. Uszkodzone zostały dwa budynki mieszkalne, centrum handlowe oraz obiekty Zaporoskiego Uniwersytetu Narodowego. Bezpośrednio trafiony został budynek nr 3…

Liderka AfD zaproponowała kanclerzowi Friedrichowi Merzowi „rozmowy” i zapewniła, że jej partia jest gotowa zakończyć „zastój” w kraju. Ponownie wyraziła też przekonanie, że koalicja rządowa CDU i SPD nie przetrwa do następnych wyborów do Bundestagu w 2029 roku.

CDU pierwszy raz nie dostało się do landtagu

AfD wygrała niedzielne wybory w Meklemburgii-Pomorzu Przednim, uzyskując 38,2 proc. głosów. Chadecy w tym landzie na północy kraju znaleźli się poniżej progu 5 proc. i nie weszli do landtagu, po raz pierwszy w historii wszystkich wyborów na poziomie kraju związkowego w Niemczech. Wcześniej, 6 września, AfD wygrała wybory w Saksonii-Anhalcie, uzyskując 43,8 proc. głosów i wyprzedzając CDU o ponad 26 punktów procentowych.

Rozczarowujące dla chadeków wyniki wywołują w Niemczech debatę na temat tego, czy niepopularny w sondażach kanclerz i lider CDU Friedrich Merz powinien pozostać na stanowisku.