Kampania w trybie „incognito”. Merz szykuje się na starcie z AfD

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Kanclerz Niemiec Friedrich Merz pojechał do Saksonii-Anhaltu przed wyborami w tym kraju związkowym, ale jego wizycie nie towarzyszył wiec ani spotkania z mieszkańcami. Szef rządu prowadzi kampanię w „trybie incognito” - ocenił tygodnik „Der Spiegel”.

Gazeta zwraca uwagę w opublikowanym artykule, że poniedziałkową wizytę kanclerza w Saksonii-Anhalcie zorganizowano wyjątkowo dyskretnie. Nie zaplanowano wiecu z udziałem publiczności, ani spotkania z mieszkańcami, a na miejscu nie było nawet plakatów informujących o przyjeździe szefa rządu. „Wygląda to tak, jakby kanclerz za wszelką cenę nie chciał rzucać się w oczy, jakby prowadził kampanię w trybie incognito” – ocenia tygodnik.

Merz ostrzega, co się stanie, gdy wygra AfD

W miejscowości Quedlinburg Merz spotkał się z chadeckimi kandydatami w wyborach do landtagu, a następnie wystąpił wspólnie z premierem landu i liderem regionalnej CDU Svenem Schulzem. Ostrzegał przed konsekwencjami ewentualnego zwycięstwa prawicowo-populistycznej Alternatywy dla Niemiec (AfD). Saksonia-Anhalt nie może stać się polem doświadczalnym dla wściekłych obywateli – powiedział Merz.

Jego zdaniem ewentualne przejęcie władzy przez skrajnie prawicową partię Alternatywa dla Niemiec mogłoby odstraszyć zagraniczny kapitał. Jeśli AfD zdobędzie bezwzględną większość, międzynarodowi inwestorzy „zastanowią się dwa, a nawet trzy razy”, nim zdecydują się ulokować pieniądze w Saksonii-Anhalcie – ostrzegł.

Merz podkreślił zarazem, że CDU zamierza walczyć o wyborców, którzy obecnie skłaniają się ku AfD. Nie ma żadnej „zapory ogniowej” wobec wyborców w Saksonii-Anhalcie. Chcę tych wyborców pozyskać – powiedział.

„Merz stał się obciążeniem”

Według „Spiegla” forma wizyty może mieć związek z niskimi notowaniami kanclerza. Niemiecki tygodnik ocenia, że Merz stał się obecnie raczej obciążeniem niż atutem dla polityków CDU prowadzących kampanię w regionach. Sam Schulze od miesięcy stara się prowadzić kampanię możliwie niezależnie od federalnego kierownictwa partii w Berlinie i w niektórych sprawach otwarcie dystansuje się od partyjnej centrali.

Ryzyko związane z udziałem Merza w kampanii pokazała już jego niedawna wizyta w Kuehlungsborn w Meklemburgii-Pomorzu Przednim. Jak podała agencja dpa, kanclerz został tam przywitany gwizdami, a część zgromadzonych wznosiła okrzyki, domagając się jego dymisji.

Przełomowe głosowanie

Wybory do parlamentu Saksonii-Anhaltu odbędą się 6 września. Media określają to głosowanie jako przełomowe oraz test tzw. zapory ogniowej, czyli polityki izolowania AfD przez partie głównego nurtu, w tym blok CDU/CSU. Alternatywa dla Niemiec ma nadzieję, że w Saksonii-Anhalcie po raz pierwszy w historii Niemiec znajdzie się w rządzie na poziomie landu.