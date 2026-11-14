Kalendarz wyborczy zatwierdzony. W grudniu Polska 2050 wybierze nowego lidera

RMF24

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Rada Krajowa Polski 2050 ogłosiła kalendarz wyborczy. 2 grudnia członkowie ugrupowania zdecydują, kto poprowadzi partię w nową polityczną przyszłość. Gotowość do startu w wyborach zadeklarował wiceszef klubu Polska 2050 Paweł Śliz.

W sobotę podczas posiedzenia Rady Krajowej Polski 2050 w Warszawie zapadła decyzja dotycząca przyszłości ugrupowania. Jak poinformował poseł Łukasz Osmalak, przyjęto oficjalny kalendarz wyborów nowego przewodniczącego partii. Głosowanie odbędzie się już 2 grudnia i będzie przeprowadzone w formie zdalnej.

Kto może zostać przewodniczącym?

Zgodnie ze statutem partii, każdy kandydat na przewodniczącego musi zdobyć poparcie co najmniej 10 procent tzw. członków zwyczajnych, czyli osób posiadających czynne prawo wyborcze w partii. W praktyce oznacza to konieczność zebrania około 70 podpisów.

Termin zgłaszania kandydatur upływa za około półtora tygodnia, więc potencjalni liderzy mają niewiele czasu na podjęcie decyzji i zebranie wymaganych podpisów.

Paweł Śliz na starcie

Wśród kandydatów na nowego przewodniczącego już teraz pojawia się nazwisko Pawła Śliza, obecnego wiceszefa klubu Polska 2050. Sam zainteresowany potwierdził, że rozważa start w wyborach. Myślę, że podejmę to wyzwanie – zadeklarował. Poparcie dla jego kandydatury wyraził również poseł Osmalak.

Niejasna pozostaje sytuacja obecnej pełniącej obowiązki przewodniczącej partii, Ewy Schädler. Po odejściu Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz w październiku Schädler przejęła stery ugrupowania, jednak nie podjęła jeszcze decyzji, czy wystartuje w wyborach na stałego przewodniczącego. Jak zapowiedziała, decyzję ogłosi w najbliższych dniach.

Przypomnijmy, że Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, dotychczasowa szefowa partii oraz minister funduszy i polityki regionalnej, zrezygnowała ze stanowiska w drugiej połowie października. Ponieważ nie złożyła formalnej rezygnacji z funkcji partyjnej, zarząd Polski 2050 zdecydował o jej usunięciu z ugrupowania, zarzucając jej działanie na szkodę partii.