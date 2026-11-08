Kaczyński apeluje o odwołanie manifestacji, w tym przed TK. Żałoba narodowa po tragedii w Krakowie

W związku z ogłoszoną przez prezydenta Karola Nawrockiego żałobą narodową, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zaapelował o odwołanie wszystkich manifestacji zaplanowanych na 8 i 9 listopada.
„Z uwagi na ogłoszoną przez p. prezydenta Karola Nawrockiego żałobę narodową p. prezes Jarosław Kaczyński apeluje o odwołanie manifestacji organizowanych w Polsce w związku z nielegalnymi działaniami koalicji 13 grudnia, w tym zajęciem Trybunału Konstytucyjnego” - napisał na platformie X rzecznik partii Rafał Bochenek.
„Pan premier J. Kaczyński prosi, aby w ten sposób okazać szacunek niewinnym ofiarom brutalnego ataku w Krakowie” - dodał Bochenek.
Dramatyczne wydarzenia w Krakowie
W sobotę wieczorem na Rynku Głównym w Krakowie doszło do tragicznego ataku. Zamaskowany 24-latek wjechał samochodem w tłum, a następnie otworzył ogień do zgromadzonych osób. W wyniku strzelaniny zginęło sześć osób, a szesnaście zostało rannych, w tym sam sprawca. Wśród poszkodowanych znalazło się dwóch funkcjonariuszy – jeden z nich walczy o życie w szpitalu.
Dodatkowo, w domu napastnika w Ostrowcu Świętokrzyskim odnaleziono ciała trzech osób – dwóch kobiet i mężczyzny. To jego 21-letnia siostra oraz rodzice.
Żałoba narodowa i wzmożone środki bezpieczeństwa
Prezydent Karol Nawrocki podpisał rozporządzenie o wprowadzeniu żałoby narodowej na 8 i 9 listopada.
Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka poinformowała, że nie ma obecnie decyzji dotyczących odwołania uroczystości związanych ze Świętem Niepodległości, w tym Marszu Niepodległości w Warszawie. Podkreśliła jednak, że w stolicy zostaną wprowadzone dodatkowe środki bezpieczeństwa – zwiększona liczba policjantów oraz montaż zapór na Trakcie Królewskim.