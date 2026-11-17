RMF24

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Parlamentarzyści debatują nad wnioskiem klubu Rozwój Plus o wyrażenie konstruktywnego wotum nieufności wobec rządu Donalda Tuska. Opozycja – skupiona wokół Rozwoju Plus, Konfederacji, Pawła Kukiza oraz posłanki niezrzeszonej Pauliny Matysiak – jako kandydata na nowego premiera wskazała Marka Jurka.

Autorzy wniosku nie szczędzili ostrych słów pod adresem Rady Ministrów. W dokumencie czytamy, że jednym z głównych powodów złożenia wniosku był „zamach na konstytucyjny organ państwa”, jakim jest Trybunał Konstytucyjny. Rządowi Donalda Tuska zarzuca się próbę podporządkowania tej instytucji i bezprawne odsunięcie jej władz, z aktywnym udziałem zaplecza premiera.

Opozycja zarzuca rządowi również organizacyjne wsparcie działań zmierzających do odsunięcia władz Trybunału Konstytucyjnego, m.in. umożliwienie wejścia do siedziby TK od strony KPRM. Zdaniem wnioskodawców jest to dowód, że polityka ustrojowa została podporządkowana doraźnym interesom politycznym.

Oprócz kwestii Trybunału Konstytucyjnego, w argumentacji znalazły się także inne powody: gwałtowny wzrost zadłużenia państwa, kryzys w ochronie zdrowia, „porażka polityki migracyjnej”, a także utrzymywanie mediów publicznych w stanie likwidacji.

Wnioskodawcy chcą nowego premiera

Politycy opozycji nie tylko żądają dymisji rządu, ale i wskazali swojego kandydata na nowego szefa rządu. Ich wybór padł na Marka Jurka.

Do najpilniejszych zadań nowego gabinetu powinny należeć: przedstawienie zgodnej z Konstytucją RP drogi wyjścia z kryzysu instytucjonalnego oraz uspokojenie nastrojów społecznych – napisali autorzy wniosku.

Do przeforsowania konstruktywnego wotum nieufności wymagana jest bezwzględna większość ustawowej liczby posłów, czyli co najmniej 231 głosów.