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Jolanta Sobierańska-Grenda, ministra zdrowia, ujawniła w środę, co składa się na 725 tys. zł brutto jej „innych osiągniętych dochodów”, które wpisała w oświadczeniu majątkowym za ubiegły rok. Podkreśliła jednocześnie, że upubliczniła swoje oświadczenie majątkowe, choć nie miała takiego obowiązku. W wywiadzie dla Wirtualnej Polski – opublikowanym dzień wcześniej – unikała precyzyjnej odpowiedzi na pytanie, co składa się na rzeczoną kwotę.

Ministra podała szczegóły dochodów. Wcześniej unikała odpowiedzi

Na „inne osiągnięte dochody” ministry Jolanty Sobierańskiej-Grendy z 2025 roku – łącznie 725 tys. zł brutto – składają się: „kwota 530 221,66 zł brutto, która zawiera m.in.: część stałą wynagrodzenia za 2025 r., część zmienną wynagrodzenia za 2024r., odszkodowanie za zakaz konkurencji wynikający z zawartego ze spółką Szpitale Pomorskie kontraktu menadżerskiego; kwota 128 000 zł brutto z tytułu współpracy na umowie z Województwem Podlaskim, przy czym projekt ten zakończył się w kwietniu 2025 r.; pozostała kwota brutto za działalność naukowo-dydaktyczną”.

To właśnie działalność naukowo–dydaktyczna jest jedyną dodatkową aktywnością Sobierańskiej-Grendy od czasu objęcia urzędu ministra zdrowia. Wskazała, że pozwalają na to przepisy, a działalność ta nie ma żadnego wpływu na realizowanie ministerialnych obowiązków.

Informacje te pojawiły się w środę w komunikacie opublikowanym przez Ministerstwo Zdrowia, między innymi na platformie X. Warto zauważyć, że dzień wcześniej na łamach Wirtualnej Polski ukazał się wywiad z Sobierańską-Grendą, w którym została ona zapytana o rzeczone „inne dochody”. Ministra unikała jednak precyzyjnej odpowiedzi.

Mówiła między innymi, że „to jest rzetelnie podany dochód”, który pochodzi z „rzetelnie i uczciwie wykonywanej pracy, czy to w roli radcy prawnego, zarządzającego czy wykładowcy”.

Szefowa MZ opublikowała oświadczenie majątkowe, choć nie musiała

Jolanta Sobierańska-Grenda w środowym oświadczeniu podkreśliła, że upubliczniła swoje oświadczenie majątkowe, choć nie miała takiego obowiązku. Jak uzasadniała, to dlatego, że „ceni transparentność w życiu publicznym”.

Ministra wskazała, że na urząd Ministra Zdrowia została powołana 24 lipca 2025 r., natomiast oświadczenie majątkowe obejmuje cały 2025 rok. Dodała, że wcześniej była także prezesem Szpitali Pomorskich przez ponad osiem lat.

Kim jest ministra zdrowia?

Jolanta Sobierańska-Grenda, prawniczka i menadżerka, kieruje resortem zdrowia od lipca 2025 r. Zastąpiła na tym stanowisku Izabelę Leszczynę.

Zanim przyszła do MZ, od 2017 roku pełniła funkcję prezeski Szpitali Pomorskich, spółki zarządzającej czterema podmiotami szpitalnymi, których właścicielem jest samorząd województwa pomorskiego. To Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie, Szpital Morski im. PCK w Gdyni, Szpital św. Wincentego a'Paulo w Gdyni, Centrum Medyczne Smoluchowskiego w Gdańsku.

Wcześniej przez sześć lat była dyrektorką Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Sobierańska-Grenda nadzorowała też w przeszłości placówki lecznicze, dla których podmiotem tworzącym jest samorząd województwa pomorskiego. Przeprowadzała konsolidację szpitali. Nadzorowała przekształcenia szpitali marszałkowskich w spółki prawa handlowego. Doradzała w procesie przekształcania i restrukturyzacji szpitali powiatowych.

Na wczesnym etapie kariery była sekretarzem powiatu i kierownikiem Biura Rady w Starostwie Powiatowym w Malborku.

Studia prawnicze ukończyła na Uniwersytecie Gdańskim. Skończyła też studia MBA dla Kadry Medycznej w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W 2024 na UG obroniła doktorat w dziedzinie nauk społecznych, który dotyczył efektywności zarządzania i restrukturyzacji podmiotów leczniczych.