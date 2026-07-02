Jolanta Sobierańska-Grenda po cichu przepisała dom na męża. Szczegóły oświadczenia majątkowego

Przepisanie udziału w domu na męża tuż po nominacji
Jak wynika z ustaleń portalu WP, 25 sierpnia 2025 r., miesiąc po objęciu funkcji ministry zdrowia (24 lipca 2025 r.), Jolanta Sobierańska-Grenda przekazała swój udział w domu pod Malborkiem mężowi w formie darowizny.
Nieruchomość o powierzchni 109 m kw. oraz działka (637 m kw.) były wcześniej współwłasnością małżeńską. Aby możliwa była darowizna, konieczne było wcześniejsze ustanowienie rozdzielności majątkowej, jednak dokładny moment tego rozdzielenia nie wynika z dostępnych oświadczeń.
Po zmianach majątkowych nieruchomość nie pojawia się już w kolejnych oświadczeniach minister, co jest zgodne z obowiązującymi przepisami. Ministerstwo Zdrowia nie udzieliło jednoznacznej odpowiedzi na pytania dotyczące tej transakcji.
725 tys. zł „innych dochodów”. Brak pełnego wyjaśnienia
W oświadczeniu majątkowym za 2025 rok pojawia się także kwota ok. 725 tys. zł brutto wpisana jako „inne dochody”. Ponadto:
- wynagrodzenie ministerialne za okres lipiec–grudzień 2025 to ok. 113 tys. zł brutto
- dochód z najmu: ok. 63 tys. zł
Według wyjaśnień przekazanych przez resort na portalu X, na kwotę 725 tys. zł składają się:
- ok. 530 tys. zł – część wynagrodzenia z 2025 r., premia za 2024 r. oraz odszkodowanie za zakaz konkurencji ze spółki Szpitale Pomorskie
- 128 tys. zł – umowa z Województwem Podlaskim za projekt doradczy
- pozostała część – działalność naukowo-dydaktyczna
Minister jednak nie odpowiedziała wprost na wszystkie pytania dotyczące przepisania domu na męża, daty rozdzielności majątkowej, umowy najmu za 63 tys. zł ani m.in. o zniknięcie z oświadczenia kredytu w Banku Pekao.
Kontrowersje wokół odszkodowania za zakaz konkurencji
Jednym z elementów dochodu jest odszkodowanie za zakaz konkurencji wypłacone przez Szpitale Pomorskie. Świadczenie to budzi pytania, ponieważ Sobierańska-Grenda objęła funkcję ministry zdrowia, a nie przeszła do sektora prywatnego. Zakaz konkurencji ma natomiast chronić byłego pracodawcę przed przejściem menedżera do konkurencji.
W przypadku byłej prezes spółki wysokość świadczenia mogła sięgać kilkuset tysięcy złotych, zgodnie z uchwałą wspólników spółki.
Umowa z Województwem Podlaskim i śledztwo prokuratury
Kolejne 128 tys. zł pochodzi z umowy zlecenia z Województwem Podlaskim dotyczącej doradztwa przy konsolidacji pięciu placówek medycznych.
Projekt zakończył się w kwietniu 2025 r., jednak wokół umowy pojawiły się wątpliwości. Politycy PiS z Białegostoku złożyli zawiadomienie do prokuratury, wskazując na możliwe nieprawidłowości w realizacji zlecenia. Sobierańska-Grenda odpiera zarzuty i podkreśla, że umowa została wykonana prawidłowo. Marszałek województwa również broni realizacji projektu.
Wieloletnie dochody i kredyty minister zdrowia
Analiza oświadczeń majątkowych z lat 2020–2024 pokazuje, że jako prezeska Szpitale Pomorskie minister zarabiała średnio 462 tys. zł rocznie, a łącznie w pięć lat ok. 2,46 mln zł brutto.
W dokumentach widoczne były także dwa kredyty hipoteczne:
- kredyt w Banku Pekao (2012 r.) na 271 tys. zł; został spłacony
- kredyt w Santander Bank Polska (2022 r.) na 850 tys. zł; stopniowo spłacany i zredukowany o ponad 570 tys. zł w dwa lata
W dwa lata dług stopniał o ponad 570 tys.
Podsumowanie
Sprawa majątku Jolanty Sobierańskiej-Grendy budzi zainteresowanie opinii publicznej ze względu na:
- szybkie przepisanie udziału w nieruchomości na męża po objęciu funkcji ministra
- wysoką kwotę „innych dochodów” bez pełnej transparentności w pierwszych wyjaśnieniach
- odszkodowanie za zakaz konkurencji wypłacone przez spółkę publiczną
- trwające postępowanie dotyczące jednej z umów doradczych
Ministerstwo Zdrowia i sama minister częściowo odniosły się do pytań, jednak część kwestii pozostaje bez jednoznacznych odpowiedzi.