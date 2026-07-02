Jolanta Sobierańska-Grenda po cichu przepisała dom na męża. Szczegóły oświadczenia majątkowego

RMF24

Jolanta Sobierańska-Grenda miesiąc po objęciu teki ministry zdrowia przepisała swój udział w domu na męża - wynika z ustaleń Wirtualnej Polski. W jej oświadczeniu majątkowym pojawiło się 725 tys. zł „innych dochodów”. Ministerstwo częściowo wyjaśnia tę kwestię, wskazując m.in. na wynagrodzenia, umowy oraz odszkodowanie za zakaz konkurencji, jednak część pytań pozostaje bez odpowiedzi.

Przepisanie udziału w domu na męża tuż po nominacji

Jak wynika z ustaleń portalu WP, 25 sierpnia 2025 r., miesiąc po objęciu funkcji ministry zdrowia (24 lipca 2025 r.), Jolanta Sobierańska-Grenda przekazała swój udział w domu pod Malborkiem mężowi w formie darowizny.

Nieruchomość o powierzchni 109 m kw. oraz działka (637 m kw.) były wcześniej współwłasnością małżeńską. Aby możliwa była darowizna, konieczne było wcześniejsze ustanowienie rozdzielności majątkowej, jednak dokładny moment tego rozdzielenia nie wynika z dostępnych oświadczeń.

Po zmianach majątkowych nieruchomość nie pojawia się już w kolejnych oświadczeniach minister, co jest zgodne z obowiązującymi przepisami. Ministerstwo Zdrowia nie udzieliło jednoznacznej odpowiedzi na pytania dotyczące tej transakcji.

725 tys. zł „innych dochodów”. Brak pełnego wyjaśnienia

W oświadczeniu majątkowym za 2025 rok pojawia się także kwota ok. 725 tys. zł brutto wpisana jako „inne dochody”. Ponadto:

wynagrodzenie ministerialne za okres lipiec–grudzień 2025 to ok. 113 tys. zł brutto

dochód z najmu: ok. 63 tys. zł

Według wyjaśnień przekazanych przez resort na portalu X, na kwotę 725 tys. zł składają się:

ok. 530 tys. zł – część wynagrodzenia z 2025 r., premia za 2024 r. oraz odszkodowanie za zakaz konkurencji ze spółki Szpitale Pomorskie

128 tys. zł – umowa z Województwem Podlaskim za projekt doradczy

pozostała część – działalność naukowo-dydaktyczna

Minister jednak nie odpowiedziała wprost na wszystkie pytania dotyczące przepisania domu na męża, daty rozdzielności majątkowej, umowy najmu za 63 tys. zł ani m.in. o zniknięcie z oświadczenia kredytu w Banku Pekao.

Kontrowersje wokół odszkodowania za zakaz konkurencji

Jednym z elementów dochodu jest odszkodowanie za zakaz konkurencji wypłacone przez Szpitale Pomorskie. Świadczenie to budzi pytania, ponieważ Sobierańska-Grenda objęła funkcję ministry zdrowia, a nie przeszła do sektora prywatnego. Zakaz konkurencji ma natomiast chronić byłego pracodawcę przed przejściem menedżera do konkurencji.

W przypadku byłej prezes spółki wysokość świadczenia mogła sięgać kilkuset tysięcy złotych, zgodnie z uchwałą wspólników spółki.

Umowa z Województwem Podlaskim i śledztwo prokuratury

Kolejne 128 tys. zł pochodzi z umowy zlecenia z Województwem Podlaskim dotyczącej doradztwa przy konsolidacji pięciu placówek medycznych.

Projekt zakończył się w kwietniu 2025 r., jednak wokół umowy pojawiły się wątpliwości. Politycy PiS z Białegostoku złożyli zawiadomienie do prokuratury, wskazując na możliwe nieprawidłowości w realizacji zlecenia. Sobierańska-Grenda odpiera zarzuty i podkreśla, że umowa została wykonana prawidłowo. Marszałek województwa również broni realizacji projektu.

Wieloletnie dochody i kredyty minister zdrowia

Analiza oświadczeń majątkowych z lat 2020–2024 pokazuje, że jako prezeska Szpitale Pomorskie minister zarabiała średnio 462 tys. zł rocznie, a łącznie w pięć lat ok. 2,46 mln zł brutto.

W dokumentach widoczne były także dwa kredyty hipoteczne:

kredyt w Banku Pekao (2012 r.) na 271 tys. zł; został spłacony

kredyt w Santander Bank Polska (2022 r.) na 850 tys. zł; stopniowo spłacany i zredukowany o ponad 570 tys. zł w dwa lata

W dwa lata dług stopniał o ponad 570 tys.

Podsumowanie

Sprawa majątku Jolanty Sobierańskiej-Grendy budzi zainteresowanie opinii publicznej ze względu na:

szybkie przepisanie udziału w nieruchomości na męża po objęciu funkcji ministra

wysoką kwotę „innych dochodów” bez pełnej transparentności w pierwszych wyjaśnieniach

odszkodowanie za zakaz konkurencji wypłacone przez spółkę publiczną

trwające postępowanie dotyczące jednej z umów doradczych

Ministerstwo Zdrowia i sama minister częściowo odniosły się do pytań, jednak część kwestii pozostaje bez jednoznacznych odpowiedzi.