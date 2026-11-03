Jest szósty wniosek o uchylenie immunitetu Bogdanowi Święczkowskiemu

„Skierowałem do Trybunału Konstytucyjnego kolejny, szósty już wniosek o uchylenie immunitetu Bogdanowi Święczkowskiemu, dołączając go do pięciu wniosków przekazanych w piątek. Dzisiejsza sprawa dotyczy zakupu systemu szpiegowskiego Hermes w czasie, gdy pełnił funkcję Prokuratora Krajowego” - poinformował we wtorek po południu Żurek na platformie X.
O skierowaniu pięciu wniosków o uchylenie immunitetu prezesowi TK Bogdanowi Święczkowskiemu oraz jednego wniosku o uchylenie immunitetu wiceprezesowi TK Bartłomiejowi Sochańskiemu Żurek informował w piątek, 30 października, wieczorem.
Tego dnia przedstawiciele grupy wybranej w tej kadencji Sejmu na sędziów TK przekazali informację, że Anna Korwin-Piotrowska jako najstarszy stażem sędzia została kierującą Trybunałem Konstytucyjnym i wydała zarządzenie o przerwie w czynnościach prezesa Święczkowskiego i wiceprezesa Sochańskiego.
Czego dotyczą wnioski o uchylenie immunitetu?
Jak przekazano we wtorkowym komunikacie Prokuratury Krajowej, piątkowe wnioski o uchylenie immunitetu Święczkowskiego dotyczą m.in.: nieuprawnionego wykorzystania materiałów z kontroli operacyjnej i ujawnienia informacji niejawnych w ramach śledztwa dotyczącego systemu Pegasus, przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków poprzez uniemożliwianie sędziom TK wykonywania funkcji oraz naruszania ich praw pracowniczych oraz delegowania prokuratorów wbrew przepisom w czasie, gdy Święczkowski pełnił funkcję prokuratora krajowego.
Z kolei wniosek o uchylenie immunitetu Sochańskiego dotyczy kwestii uniemożliwiania sędziom TK wykonywania obowiązków służbowych oraz naruszania ich praw pracowniczych.