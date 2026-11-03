Jest szósty wniosek o uchylenie immunitetu Bogdanowi Święczkowskiemu

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„Skierowałem we wtorek do Trybunału Konstytucyjnego kolejny, szósty już wniosek o uchylenie immunitetu Bogdanowi Święczkowskiemu” - przekazał prokurator generalny Waldemar Żurek. Poinformował, że wnioski - z piątku i wtorku - dotyczą m.in. spraw systemów Pegasus i Hermes.

„Skierowałem do Trybunału Konstytucyjnego kolejny, szósty już wniosek o uchylenie immunitetu Bogdanowi Święczkowskiemu, dołączając go do pięciu wniosków przekazanych w piątek. Dzisiejsza sprawa dotyczy zakupu systemu szpiegowskiego Hermes w czasie, gdy pełnił funkcję Prokuratora Krajowego” - poinformował we wtorek po południu Żurek na platformie X.

O skierowaniu pięciu wniosków o uchylenie immunitetu prezesowi TK Bogdanowi Święczkowskiemu oraz jednego wniosku o uchylenie immunitetu wiceprezesowi TK Bartłomiejowi Sochańskiemu Żurek informował w piątek, 30 października, wieczorem.

Prokurator Generalny: Przekazałem do TK pięć wniosków o uchylenie immunitetu Prokurator Generalny Waldemar Żurek poinformował, że przekazał dziś do TK pięć wniosków o uchylenie immunitetu. Cztery dotyczą Bogdana Święczkowskiego, piąty Bartłomieja Sochańskiego.

Tego dnia przedstawiciele grupy wybranej w tej kadencji Sejmu na sędziów TK przekazali informację, że Anna Korwin-Piotrowska jako najstarszy stażem sędzia została kierującą Trybunałem Konstytucyjnym i wydała zarządzenie o przerwie w czynnościach prezesa Święczkowskiego i wiceprezesa Sochańskiego.

Czego dotyczą wnioski o uchylenie immunitetu?

Jak przekazano we wtorkowym komunikacie Prokuratury Krajowej, piątkowe wnioski o uchylenie immunitetu Święczkowskiego dotyczą m.in.: nieuprawnionego wykorzystania materiałów z kontroli operacyjnej i ujawnienia informacji niejawnych w ramach śledztwa dotyczącego systemu Pegasus, przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków poprzez uniemożliwianie sędziom TK wykonywania funkcji oraz naruszania ich praw pracowniczych oraz delegowania prokuratorów wbrew przepisom w czasie, gdy Święczkowski pełnił funkcję prokuratora krajowego.

Z kolei wniosek o uchylenie immunitetu Sochańskiego dotyczy kwestii uniemożliwiania sędziom TK wykonywania obowiązków służbowych oraz naruszania ich praw pracowniczych.