RMF24

Paweł Śliz oficjalnie ogłosił start w wyborach na szefa Polski 2050. Partia potrzebuje lidera, który będzie potrafił odbudować struktury formacji w regionach; chciałbym przywrócić Polsce 2050 blask, który przyciągnął do niej ludzi - podkreślił wiceszef klubu tej partii.

O swoim starcie Śliz poinformował podczas czwartkowego briefingu prasowego w Sejmie. Podjąłem decyzję, że będę kandydował na przewodniczącego Partii Polska 2050 - oświadczył.

„Można stanąć między duopolem”

Śliz podkreślił, że wie, „co się mówi” o Polsce 2050, i „wiele z osób wieszczy jej koniec, wiele osób mówi, że to nie ma sensu”. Ostatnie miesiące nie były dla nas łatwe. Za dużo było sporów wewnątrz naszej partii i wyborcy właśnie to widzieli i byli tym po prostu zmęczeni - dodał.

Zaznaczył przy tym, że „Polska 2050 powstała na jednej bardzo ważnej obietnicy, że da się uprawiać politykę inaczej, że można stanąć między tym duopolem, że można stanąć między dwoma frakcjami, że można szanować drugiego człowieka, mimo że ma inne zdanie”.

Trzeba być teraz odważnym, żeby powiedzieć, że w ostatnich miesiącach nam się to nie udało, ale to nie zmienia, że to hasło jest dalej aktualne. Można powiedzieć coś więcej. To hasło jest jeszcze bardziej aktualne właśnie dzisiaj i dlatego właśnie postanowiłem, że będę kandydował na przewodniczącego - powiedział polityk.

Kalendarz wyborczy zatwierdzony. W grudniu Polska 2050 wybierze nowego lidera Rada Krajowa Polski 2050 ogłosiła kalendarz wyborczy. 2 grudnia członkowie ugrupowania zdecydują, kto poprowadzi partię w nową polityczną przyszłość. Gotowość do startu w wyborach zadeklarował wiceszef klubu Polska 2050 Paweł Śliz.

Śliz: Przywrócić blask

Jak podkreślił, nie kandyduje po to, „żeby z kimś wygrać”, tylko po to, żeby „to partia przestała przegrywać tak naprawdę sama ze sobą”. Chciałbym przywrócić Polsce 2050 ten blask, który miała na początku, który przyciągnął ludzi, którzy do nas przyszli - zapewnił.

Jak mówił, „Polska 2050 to nie jest tylko i wyłącznie jeden lider”, a są to setki ludzi w regionach, oraz ludzi, którzy pracują w rządzie i w parlamencie.

Polska 2050 potrzebuje kogoś, kto będzie słuchał i łączył, który będzie czasami umiał być groźny, ale będzie umiał też przytulić. Polska 2050 potrzebuje takiego lidera, który będzie potrafił odbudować nasze struktury od samego początku w regionach - zaznaczył Śliz.

Pełniąca obowiązki szefowej partii Ewa Schädler podziękowała podczas briefingu wszystkim, którzy - jak podkreśliła - pomimo ciężkiej sytuacji wierzą w ugrupowanie. Poinformowała też, że po „wielu godzinach” rozmów ze wszystkimi, którzy namawiali ją do startu na szefową partii, „stwierdziła, że kandydować nie będzie”.

Kiedy wybory na szefa Polski 2050?

Po sobotniej Radzie Krajowej Polski 2050 skarbnik partii Łukasz Osmalak przekazał PAP, że wybór nowego szefa ugrupowania ma nastąpić 2 grudnia. Chęć wystartowania w wyborach Śliz zadeklarował wtedy również w rozmowie z PAP.

Nowy szef partii zastąpi na tym stanowisku Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, która w drugiej połowie października ogłosiła rezygnację z tej funkcji, a także ze stanowiska minister funduszy i polityki regionalnej. Ponieważ nie złożyła ona formalnej rezygnacji z szefowania partią, zarząd Polski 2050 zdecydował o usunięciu jej z formacji m.in. za działanie na szkodę ugrupowania.

Zgodnie ze statutem partii każdy, kto chce ubiegać się o stanowisko szefa formacji, musi uzyskać poparcie 10 proc. tzw. członków zwyczajnych. Czyli tych, którzy mają prawo głosu. W naszym przypadku to około 70 podpisów więc każdy, kto je zbierze, może startować - tłumaczył wcześniej Osmalak PAP.

Rozłam w partii

Na początku 2026 r. w partii doszło do rozłamu. W styczniu Polska 2050 miała problemy ze zdalnym oddawaniem głosów w drugiej turze wyborów na szefa partii. Z powodu problemów technicznych głosowanie wówczas unieważniono i powtórzono drugą turę.

Wybory wygrała wtedy Pełczyńska-Nałęcz pokonując Paulinę Hennig-Kloskę, która niedługo potem, razem z grupą parlamentarzystów opuściła Polskę 2050 i utworzyła własny klub parlamentarny Centrum, a później partię Unia Centrum.