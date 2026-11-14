Jarosław Kaczyński zapowiedział „ofensywę”: Zakładam, że przejmiemy władzę

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Jarosław Kaczyński podczas sobotniej konwencji gospodarczej PiS w Katowicach ostro krytykował obecną koalicję rządzącą, zarzucając jej doprowadzenie do wzrostu zadłużenia Polski. Prezes PiS zapowiedział gospodarczą „ofensywę” i powrót do części rozwiązań realizowanych przez jego ugrupowanie w poprzednich latach. Jak mówił, w Polsce "jest coraz gorzej" i jedynym wyjściem z sytuacji jest odzyskanie przez PiS władzy. „Musimy sobie z tego zdawać sprawę. Ale zakładam, że my tę władzę przejmiemy” - stwierdził.

Kaczyński: Sytuacja jest wyjątkowo trudna

Podczas konwencji gospodarczej PiS w Katowicach Jarosław Kaczyński przekonywał, że sytuacja gospodarcza Polski jest trudna, a odpowiedzialność za jej pogorszenie ponosi obecny rząd. Wśród zarzutów wobec koalicji rządzącej wymienił przede wszystkim zwiększenie zadłużenia państwa.

Sytuacja jest wyjątkowo trudna dla tych, którzy przed laty zdecydowali się na podjęcie wysiłku, by Polskę zmienić w wymiarze ekonomicznym i społecznym – mówił prezes PiS, podkreślając, że odbudowa sytuacji gospodarczej będzie ogromnym wyzwaniem.

To jest przedsięwzięcie ogromnie trudne, bo to, co zostało zrobione przez tę władzę, to rzecz prawdziwie niesłychana – stwierdził.

Kaczyński opowiedział się za rozpoczęciem gospodarczej „ofensywy”, która miałaby nawiązywać do polityki prowadzonej przez PiS w latach 2005-2007 oraz 2015-2023, choć z uwzględnieniem obecnych realiów.

Prezes partii zaznaczył, że nie chodzi o ograniczanie wydatków społecznych. Według niego konieczne jest przede wszystkim skuteczniejsze ściąganie podatków, przeciwdziałanie nadużyciom i wyłudzeniom oraz większe wykorzystanie krajowego kapitału.

Kaczyński przekonywał również, że powrót do równowagi gospodarczej nie będzie możliwy bez zmiany sytuacji politycznej i ponownego przejęcia władzy przez PiS.

Jarosław Kaczyński, fot. Jarek Praszkiewicz / PAP

Kaczyński o przyszłym rządzie. „Wygrać to pierwsza sprawa”

Prezes PiS mówił także o konieczności stworzenia sprawnego rządu, który będzie w stanie podejmować decyzje bez przeciągających się negocjacji i sporów personalnych.

Wygrać to pierwsza sprawa, najważniejsza. Druga to stworzyć rząd, który będzie mógł dobrze pracować – przekonywał.

Jego zdaniem już teraz należy rozmawiać o konkretnych osobach, które w przyszłości miałyby kierować resortami i obejmować stanowiska w spółkach Skarbu Państwa.

Kaczyński zaznaczył przy tym, że nie chodzi o obsadzanie stanowisk według partyjnego klucza. Jak zapewniał, przynależność do ugrupowania nie powinna być ani przeszkodą, ani wystarczającą przesłanką do awansu.

Prezes PiS stwierdził też, że w Polsce „jest coraz gorzej” i jedynym wyjściem z sytuacji jest odzyskanie przez PiS władzy, „która kieruje się polskimi interesami”. Musimy sobie z tego zdawać sprawę. Ale zakładam, że przejmiemy władzę - zapewnił.

Czarnek przedstawił gospodarcze propozycje PiS

Główne propozycje programowe przedstawił kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek. Swoje wystąpienie oparł na trzech hasłach: „normalność, spokój, stabilizacja”.

Polityk przekonywał, że PiS chce powrotu do społecznej gospodarki rynkowej, w której wolny rynek jest odpowiednio uporządkowany, a polityka społeczna nie oznacza ani socjalizmu, ani rozdawnictwa.

Wśród najważniejszych zapowiedzi znalazły się zmiany dotyczące przedsiębiorców i podatków.

Chcemy powrotu do niższej składki zdrowotnej dla tych przedsiębiorców, którzy prowadzą swoją działalność gospodarczą i zarabiają do 120 tys. zł rocznie – zadeklarował Czarnek.

PiS zapowiada również podniesienie drugiego progu podatkowego ze 120 tys. do 180 tys. zł rocznie.

Kolejna propozycja dotyczy obniżenia cen energii elektrycznej i ciepła. Według Czarnka rachunki miałyby spaść o kilkadziesiąt procent. PiS chce osiągnąć ten cel poprzez wyjście Polski z europejskiego systemu handlu emisjami ETS.

Wśród pozostałych zapowiedzi znalazły się zwolnienia podatkowe dla pracujących emerytów oraz przywrócenie karty podatkowej dla osób prowadzących podstawową działalność gospodarczą. Zdaniem Czarnka prostsze zasady rozliczeń mogłyby zachęcić przedsiębiorców do wyjścia z szarej strefy.

Polityk skrytykował również działania obecnego rządu dotyczące Trybunału Konstytucyjnego. Zarzucił koalicji, że spór wokół tej instytucji ma odwracać uwagę od problemów gospodarczych państwa.

Beata Szydło przypomniała o programie 500+

Podczas konwencji głos zabrała także była premier Beata Szydło. W swoim wystąpieniu nawiązała do 2015 roku i wprowadzenia programu 500+.

Jak przekonywała, mimo początkowej krytyki ze strony części polityków i ekspertów program stał się ważnym impulsem dla polskiej gospodarki oraz przyczynił się do ograniczenia ubóstwa.

Inwestowaliśmy w ludzi, a ci ludzie wydawali te pieniądze u siebie, tam, gdzie żyli, tam gdzie mieszkali. Dzięki temu lokalny przedsiębiorca mógł utrzymać swoją firmę, mogły rozwijać się gminy, mogły rozwijać się małe miasteczka, miejscowości – mówiła Szydło.

Była szefowa rządu przekonywała, że transfery społeczne wspierały nie tylko rodziny, ale również lokalne firmy i mniejsze ośrodki.

Jednocześnie zwróciła uwagę na rosnące obawy Polaków związane z wysokością rachunków za energię oraz cenami paliw. Podobnie jak pozostali politycy PiS, opowiedziała się za odsunięciem obecnej koalicji od władzy i przywróceniem stabilności finansów publicznych.

Wrócić musi do Polski praworządność. Instytucje państwowe muszą znowu zacząć funkcjonować dla ludzi, a nie przeciwko ludziom – podkreśliła.

Sobotnia konwencja w Katowicach była okazją do zaprezentowania gospodarczych propozycji PiS i zarysowania kierunku, w którym partia chciałaby prowadzić politykę gospodarczą w przypadku powrotu do władzy.