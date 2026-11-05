Jarosław Kaczyński komentuje słynne seflie z Grzegorzem Braunem. „Zbyt daleko idące wnioski”

RMF24

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński na czwartkowej konferencji prasowej skomentował wspólne zdjęcie z Grzegorzem Braunem. Fotografia wykonana w czasie protestu przed Trybunałem Konstytucyjnym wywołała lawinę komentarzy i doczekała się wielu politycznych interpretacji. Sam lider PiS-u stwierdził, że wcale nie był zadowolony, a na zdjęciu widać jego zwykły wyraz twarzy.

Wiele pytań o jedno zdjęcie

Prezes PiS Jarosław Kaczyński od dawna deklaruje, że nie wyobraża sobie współpracy z Grzegorzem Braunem i kierowaną przez niego Konfederacją Korony Polskiej. Od jakiegoś czasu spekuluje się jednak o szerokim sojuszu prawicy nie tylko w ramach paktu senackiego prawicy, ale też współpracy przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi.

Fotografia wykonana przed gmachem Trybunału Konstytucyjnego i opublikowana przez europosła-skandalistę podgrzała spekulacje. Dla polityków obecnego obozu władzy jest dowodem na to, że niechęć Kaczyńskiego do Brauna jest jedynie pozorna.

„Brawo Jarku. Widzę, że wspierasz Brauna, który wspiera Putina, który rzekomo zabił twojego brata. I ten twój mdławy uśmiech. Braun zje ci elektorat. Wspomnisz moje słowa” - pisał na portalu X Roman Giertych - obecnie poseł Koalicji Obywatelskiej, a przed laty lider Ligi Polskich Rodzin, która tworzyła wspólny rząd z Prawem i Sprawiedliwością oraz Samoobroną.

„Trzeci bliźniak to Nawrocki” - ironizował inny poseł KO, Witold Zembaczyński.

„Rosja została wpuszczona do politycznego mainstreamu. Lech Kaczyński się w grobie przewraca” - grzmiał europarlamentarzysta KO, Łukasz Kohut.

„Mam ciągle zadowoloną minę”

Na konferencji prasowej Jarosław Kaczyński stwierdził, że dziennikarz, który spytał go o słynne zdjęcie, wyciąga „zbyt daleko idące wnioski z sytuacji, która miała charakter fizyczny”.

Byłem przyciśnięty do tych przeszkód, które tam ustawiono. Nie wiem, dlaczego pan Braun stał po drugiej stronie - tej co policja. Nawet mi proponował, żeby tam przejść - odmówiłem - relacjonował były premier.

Później powiedział, że zrobi selfie i zrobił selfie. Jeżeli pan moją minę ocenia jako zadowoloną, to dziękuję. Z tego wynika, że mam ciągle zadowoloną minę - podsumował Jarosław Kaczyński.

