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Jarosław Kaczyński komentuje słynne seflie z Grzegorzem Braunem. „Zbyt daleko idące wnioski”

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 5 listopada (14:07)

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński na czwartkowej konferencji prasowej skomentował wspólne zdjęcie z Grzegorzem Braunem. Fotografia wykonana w czasie protestu przed Trybunałem Konstytucyjnym wywołała lawinę komentarzy i doczekała się wielu politycznych interpretacji. Sam lider PiS-u stwierdził, że wcale nie był zadowolony, a na zdjęciu widać jego zwykły wyraz twarzy.

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Jarosław Kaczyński komentuje słynne seflie z Grzegorzem Braunem. „Zbyt daleko idące wnioski”
Jarosław Kaczyński (fot. Radek Pietruszka) /PAP

Wiele pytań o jedno zdjęcie

Prezes PiS Jarosław Kaczyński od dawna deklaruje, że nie wyobraża sobie współpracy z Grzegorzem Braunem i kierowaną przez niego Konfederacją Korony Polskiej. Od jakiegoś czasu spekuluje się jednak o szerokim sojuszu prawicy nie tylko w ramach paktu senackiego prawicy, ale też współpracy przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi. 

Fotografia wykonana przed gmachem Trybunału Konstytucyjnego i opublikowana przez europosła-skandalistę podgrzała spekulacje. Dla polityków obecnego obozu władzy jest dowodem na to, że niechęć Kaczyńskiego do Brauna jest jedynie pozorna. 

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„Brawo Jarku. Widzę, że wspierasz Brauna, który wspiera Putina, który rzekomo zabił twojego brata. I ten twój mdławy uśmiech. Braun zje ci elektorat. Wspomnisz moje słowa” - pisał na portalu X Roman Giertych - obecnie poseł Koalicji Obywatelskiej, a przed laty lider Ligi Polskich Rodzin, która tworzyła wspólny rząd z Prawem i Sprawiedliwością oraz Samoobroną. 

„Trzeci bliźniak to Nawrocki” - ironizował inny poseł KO, Witold Zembaczyński. 

„Rosja została wpuszczona do politycznego mainstreamu. Lech Kaczyński się w grobie przewraca” - grzmiał europarlamentarzysta KO, Łukasz Kohut. 

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„Mam ciągle zadowoloną minę”

Na konferencji prasowej Jarosław Kaczyński stwierdził, że dziennikarz, który spytał go o słynne zdjęcie, wyciąga „zbyt daleko idące wnioski z sytuacji, która miała charakter fizyczny”.

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Byłem przyciśnięty do tych przeszkód, które tam ustawiono. Nie wiem, dlaczego pan Braun stał po drugiej stronie - tej co policja. Nawet mi proponował, żeby tam przejść - odmówiłem - relacjonował były premier.

Później powiedział, że zrobi selfie i zrobił selfie. Jeżeli pan moją minę ocenia jako zadowoloną, to dziękuję. Z tego wynika, że mam ciągle zadowoloną minę - podsumował Jarosław Kaczyński. 
 


Źródło: RMF FM
Tagi: Jarosław Kaczyński Grzegorz Braun

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