Jak zakończy się spór o TK: Oto najbardziej prawdopodobny scenariusz?

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Zmiana konstytucji, wybór nowego składu Trybunału Konstytucyjnego, a może porozumienie w sprawie ślubowania sędziów? Politycy przedstawiają różne scenariusze zakończenia sporu wokół TK. Choć część ugrupowań popiera tzw. reset konstytucyjny, sami pomysłodawcy przyznają, że jego realizacja będzie trudna. Donald Tusk zaproponował Karolowi Nawrockiemu spotkanie w cztery oczy. Czy jest szansa na kompromis?

Tusk proponuje spotkanie Nawrockiemu

Premier Donald Tusk poinformował we wtorek, po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego, że zaproponował prezydentowi Karolowi Nawrockiemu spotkanie w cztery oczy jeszcze w tym tygodniu. Jednym z tematów rozmowy miałby być sposób na trwałe obniżenie napięcia politycznego w Polsce, w tym zakończenie sporu o Trybunał Konstytucyjny.

Szef rządu przyznał, że znalezienie rozwiązania satysfakcjonującego wszystkie strony konfliktu nie będzie łatwe. Jak zaznaczył, „tu nic nie jest proste”, ale kluczowa jest gotowość do rozmowy.

Najważniejsza jest gotowość do poważnej rozmowy, jak zapobiec eskalacji emocji politycznych - podkreślił premier.

Tusk przyznał, że rozwiązanie, które usatysfakcjonowałoby wszystkie strony sporu wokół TK, „być może jest dzisiaj niemożliwe”.

Ale na pewno możliwa jest uczciwa, szczera rozmowa. Nawet jeśli będziemy pozostawali przy swoich zdaniach, być może znajdziemy jakieś rozwiązanie, które będzie do zaakceptowania przez wszystkich - powiedział. Dodał, że „parę osób nad tym pracuje”.

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Reset konstytucyjny. Najbardziej prawdopodobny scenariusz?

Jednym z najczęściej wskazywanych pomysłów na zakończenie kryzysu jest tzw. reset konstytucyjny, czyli zmiana przepisów ustawy zasadniczej regulujących funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego.

Jedną z koncepcji przedstawił senator klubu Trzecia Droga Kazimierz Ujazdowski. Ogólne założenia jego propozycji popierają PSL i Polska 2050. Plan zakłada zmianę konstytucji, która doprowadziłaby do wygaśnięcia mandatów wszystkich obecnych sędziów TK. Po kilkumiesięcznej przerwie nowy skład Trybunału wybierałyby trzy organy: Sejm, Senat i prezydent. Każdy z nich wskazywałby po pięciu sędziów.

Po kilku miesiącach przerwy Sejm, Senat i prezydent wybierają po pięciu sędziów TK, którzy zostają zaprzysiężeni przez organy, które dokonały wyboru. Publikowaniem orzeczeń tak wyłonionego Trybunału zajmuje się prezes TK, władza wykonawcza nie ma w tym żadnego udziału – wyjaśnił Ujazdowski w rozmowie z PAP.

Sędziowie mieliby standardowo dziewięcioletnie kadencje. Możliwe byłoby jednak ich zróżnicowanie przy pierwszym wyborze, tak aby uniknąć jednoczesnego zakończenia wszystkich kadencji w przyszłości.

Ujazdowski uważa, że udział prezydenta, Sejmu i Senatu w wyborze sędziów byłby lepszym rozwiązaniem niż wymóg większości 3/5 głosów w Sejmie. Jego zdaniem przy obecnym poziomie politycznej polaryzacji taki mechanizm mógłby prowadzić do blokowania wyboru kandydatów.

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Rozwój Plus i Konfederacja mają własne propozycje

Inny wariant resetu przedstawił klub Rozwój Plus. Zakłada on, że Trybunał Konstytucyjny liczyłby 12 sędziów, wybieranych przez Sejm większością 3/5 głosów na 12-letnie kadencje.

W przypadku pierwszego składu długość kadencji byłaby zróżnicowana – od roku do 12 lat. O tym, który sędzia obejmie stanowisko na dany okres, decydowałoby losowanie.

Projekt przewiduje również zwiększenie uprawnień prezydenta. Jeśli Sejm nie zdołałby wybrać sędziów w ciągu 100 dni, głowa państwa mogłaby skrócić kadencję parlamentu.

Własną propozycję przedstawiła także Konfederacja. Jak wyjaśnił PAP wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak, zakłada ona wygaśnięcie mandatów obecnych sędziów i wybór nowego składu większością 3/5 głosów.

Kadencje miałyby trwać od roku do dziewięciu lat. Gdyby Sejm nie zdołał wybrać sędziów wymaganą większością, rozstrzygnięcie następowałoby w drodze losowania spośród kandydatów zgłoszonych przez co najmniej 46 posłów.

Krzysztof Bosak, fot. Jarek Praszkiewicz / PAP

Zmiana konstytucji już wcześniej była na stole

Pomysł zmiany zasad wyboru sędziów TK pojawił się również w senackiej inicjatywie zgłoszonej na początku obecnej kadencji parlamentu. Przewidywała ona wybór sędziów większością 3/5 głosów, zakaz powoływania do Trybunału czynnych polityków oraz trzyletnią kadencję prezesa TK.

Senator KO Krzysztof Kwiatkowski, jeden z inicjatorów propozycji, zwrócił uwagę, że obecna sytuacja różni się od tej z początku kadencji.

Dziś jesteśmy w innej sytuacji, Sejm wybrał prawidłowo sędziów, którzy rozpoczęli pracę, ale zawsze należy rozmawiać, jak poziom emocji politycznych w Polsce obniżyć – powiedział PAP.

Podkreślił jednocześnie, że ewentualne zmiany powinny służyć obywatelom, a nie politykom.

Zmiany dotyczące TK powinny służyć interesom obywateli, a nie politykom mającym poczucie, że właśnie zabrano im wygodne narzędzie polityczne – zaznaczył.

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Ślubowanie sędziów zamiast zmiany konstytucji?

W debacie pojawiają się również scenariusze, które nie wymagają nowelizacji ustawy zasadniczej. Jedna z koncepcji zakłada dobrowolne zrzeczenie się urzędów przez wszystkich obecnych sędziów TK. Wcześniej prezydent miałby uznać także pięciu kwestionowanych sędziów. Następnie Sejm wybrałby nowy skład Trybunału większością 3/5 głosów.

Inny pomysł przewiduje przyjęcie przez prezydenta ślubowania od wszystkich sędziów wybranych przez Sejm. Warunkiem miałaby być gwarancja pozostania na stanowisku prezesa TK Bogdana Święczkowskiego.

Politycy, z którymi rozmawiała PAP, oceniają jednak, że takie rozwiązania wymagają zaufania między najważniejszymi ośrodkami władzy. A tego, jak przyznają, obecnie brakuje.

PiS stawia warunek. KO chce uznania nowych sędziów

Zbigniew Kuźmiuk z PiS, komentując możliwość spotkania premiera z prezydentem, wskazał, że warunkiem rozmów powinno być przywrócenie wcześniejszego stanu prawnego w Trybunale.

Żeby do takiego spotkania doszło, uzurpatorzy muszą wyjść z Trybunału, policja musi się wycofać, a zdaje się, że Donald Tusk do tego nie jest gotowy. Generalnie musi wrócić stan prawny sprzed zamachu na TK, a dopiero później można rozmawiać o przyszłości Trybunału – powiedział polityk PiS.

Dodał, że nie widzi obecnie w Sejmie woli do zmiany konstytucji.

Inne stanowisko prezentuje Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej. Jego zdaniem warunkiem jakichkolwiek rozmów o zmianie zasad wyboru sędziów jest uznanie osób wybranych do TK przez Sejm obecnej kadencji.

Niech Karol Nawrocki i PiS powiedzą, dlaczego nie uznają tych sędziów. Bo jeśli oni uznają ten Trybunał, możemy rozmawiać o zmianie sposobu wyboru sędziów na przyszłość – zaznaczył Kropiwnicki w rozmowie z PAP.

Polityk KO nie widzi obecnie potrzeby przeprowadzania resetu.

Moim zdaniem do resetu nie ma dzisiaj przestrzeni i potrzeby, bo spór o TK jest czysto polityczny. Poza tym nie ma gwarancji, że w przypadku resetu wybierzemy lepszych sędziów, a obecni sędziowie mogliby mieć pretensje, że są nimi pół roku czy rok i przechodzą w stan spoczynku – dodał.

Nawet pomysłodawcy resetu nie widzą łatwej drogi do porozumienia

Sceptycznie o szansach na realizację proponowanych zmian wypowiadają się również ich autorzy. Krzysztof Bosak przyznał, że obecnie nie ma realnej woli politycznej do rozmów o przedstawionym przez Konfederację rozwiązaniu.

Nikt nie chce o tym realnie rozmawiać – powiedział. Jednocześnie zaznaczył, że jego ugrupowanie podtrzymuje propozycję jako projekt na przyszłość.

Wicemarszałek Sejmu wyraził również wątpliwości, czy dojdzie do zapowiadanego spotkania Donalda Tuska z Karolem Nawrockim.

Na podstawie tego, co wczoraj widziałem na posiedzeniu RBN, sądzę, że to było cyniczne zagranie – ocenił Bosak.

Z kolei Szymon Szynkowski vel Sęk z Rozwoju Plus uważa, że do realnego resetu potrzebna byłaby zmiana układu politycznego.

Dziś trudno mówić o resecie wobec postawy Donalda Tuska, który wprowadza sędziów wraz z policją do Trybunału Konstytucyjnego. W mojej opinii najpierw musi zmienić się układ polityczny, żebyśmy mogli mówić o realnym resecie konstytucyjnym – powiedział PAP.

Kazimierz Ujazdowski również przyznaje, że perspektywy porozumienia są ograniczone. Zwraca jednak uwagę, że bez rozwiązania systemowego trudno będzie odbudować autorytet Trybunału.

Dziś szanse na reset są niewielkie, bo mamy stan dwóch Trybunałów pozbawionych podstaw legalności. Ten stan rzeczy z uwagi na stopień napięcia politycznego może się utrzymywać, ale nie widzę innej drogi niż reset do odbudowy Trybunału – ocenił senator.

Na razie więc na stole pozostaje kilka konkurencyjnych koncepcji, ale żadna nie ma deklarowanego poparcia wszystkich stron. Zapowiadana rozmowa premiera z prezydentem mogłaby otworzyć drogę do dalszych negocjacji. Politycy różnych ugrupowań nie ukrywają jednak, że bez wzajemnych ustępstw zakończenie sporu o Trybunał Konstytucyjny pozostanie trudne.