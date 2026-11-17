RMF24

Uczestnik gali freak fightowych Jacek Murański pojawił się dziś w Sejmie. Wziął udział w posiedzeniu komisji regulaminowej, spraw poselskich i immunitetowych. Odrzuciła ona wniosek Murańskiego o uchylenie immunitetu posłowi Prawa i Sprawiedliwości Sebastianowi Kalecie.

Kaleta mówił o „jednym z największych patusów”

Za odrzuceniem wniosku Jacka Murańskiego było dziewięciu posłów, a za jego przyjęciem głosowało siedmiu. Nikt się nie wstrzymał.

Na posiedzeniu komisji byli obecni Jacek Murański i jego pełnomocniczka – Katarzyna Ludwichowska.

Wniosek o uchylenie immunitetu Sebastianowi Kalecie wiąże się z prywatnym aktem oskarżenia, który Jacek Murański wniósł do sądu 20 sierpnia. Oskarżył posła Prawa i Sprawiedliwości o zniesławienie oraz zniewagę za pomocą środków masowego komunikowania.

Działając umyślnie w zamiarze bezpośrednim, w czasie konferencji prasowej wielokrotnie znieważył Jacka Murańskiego, używając słów powszechnie uważanych za obelżywe oraz przedstawiając go w sposób godzący w jego dobre imię i reputację, a także pomówił Jacka Murańskiego o postępowanie i właściwości dyskredytujące w oczach opinii publicznej, czym naraził na utratę dobrego wizerunku oskarżyciela prywatnego - mówiła pełnomocniczka freak fightera.



Ludwichowska przytoczyła słowa posła PiS, który 27 maja 2025 r. w czasie konferencji prasowej nazwał Jacka Murańskiego „jednym z największych patusów w polskim internecie” oraz powiedział, że Murański „to jest patus, który ma kilkadziesiąt spraw o zniesławienie, pół Polski się z niego śmieje, że to jest jedna z najgorszych postaci w polskim internecie”.

Wypowiedź pana Sebastiana Kalety w oczywisty sposób naruszała godność Jacka Murańskiego, miała wulgarny wydźwięk oraz nie znajduje oparcia w faktach – przekonywała prawniczka.

Warto przypomnieć, że pod koniec maja 2025 r., w trakcie kampanii prezydenckiej, premier Donald Tusk podczas rozmowy w Polsat News nawiązał do wypowiedzi Murańskiego, który w filmie opublikowanym w mediach społecznościowych stwierdził, że prezydent Karol Nawrocki kłamie na temat swoich „faktycznych relacji” z Patrykiem Masiakiem, ps. Wielki Bu. Powołanie się akurat na takie źródło ściągnęło na szefa rządu lawinę krytyki.

„To grzech zaniechania”. Opozycja reaguje na ustalenia RMF FM Prawo i Sprawiedliwość zapowiada interwencję poselską w resorcie spraw wewnętrznych w sprawie systemu zarządzania kryzysowego. To efekt ujawnionych w RMF FM informacji, że resort Marcina Kierwińskiego od kilku miesięcy ignoruje propozycję…

Warchoł o „patozasadach w patogrze”

W imieniu Sebastiana Kalety na posiedzeniu komisji głos zabrał jego partyjny kolega, Marcin Warchoł. Ocenił, że wpuszczając do Sejmu Jacka Murańskiego, posłowie przyzwalają na to, aby „grali na jego patozasadach w jego patogrze”.

Zdaniem Warchoła Murański w ramach swojej działalności zarabia na przekroczeniu norm i zasad społecznych. Podkreślił, że komisja zadecyduje we wtorek, czy będzie „grać w patogrze” Murańskiego oraz może pokazać, że jej członkowie „nie są patoposłami”.

Sebastian Kaleta zaznaczył, że jego wypowiedź „tak ugodziła we wnioskodawcę, że od ponad roku jest obiektem cyklicznych wyzwisk, drwin czy wręcz gróźb ze strony wnioskodawcy”. Argumentował też, że „te informacje o wnioskodawcy, które wówczas do niego dotarły, są adekwatne do użycia takiego, a nie innego określenia”. Poseł PiS przedstawił nagrania wypowiedzi medialnych i zachowań Jacka Murańskiego. Na niektórych z nich Murański bezpośrednio zwracał się do Kalety.

Chciałbym zadać pytanie: czy znając takie treści z aktywności wnioskodawcy, określenie, którego użyłem - „jeden z największych patusów w polskim internecie” - jest adekwatne do tego, co zobaczyliście państwo, czy jednak jest to określenie przesadzone, naruszające godność wnioskodawcy? Wydaje mi się, że nie - ocenił poseł PiS.

W trakcie głosowania nad wnioskiem Jacek Murański zabrał głos bez trybu.

Chciałbym się do wszystkiego móc odnieść, aby uzasadnić, dlaczego tu jestem, dlaczego się tu znalazłem. Panie przewodniczący, bardzo proszę o to, aby Pan umożliwił mi jednak wypowiedź, przecież na mój wniosek się tu znaleźliśmy - mówił do przewodniczącego Jarosława Urbaniaka (KO).

