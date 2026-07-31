Immunitet uchylony, brak zgody na zatrzymanie. Posłowie zdecydowali ws. Wojciecha Króla

RMF24

Sejm nie wyraził zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Wojciecha Króla z Koalicji Obywatelskiej, ale uchylił mu immunitet. Wniosek w tej sprawie złożyła Prokuratura Europejska.

W sprawie posła Wojciecha Króla Sejm przeprowadził trzy głosowania. Dwa razy posłowie głosowali nad wnioskiem o wyrażenie zgody na uchylenie immunitetu politykowi Koalicji Obywatelskiej, ponieważ Europejski Prokurator Generalny zarzuca politykowi KO popełnienie dwóch czynów zabronionych. W pierwszym głosowaniu „za” było 436 posłów, „przeciw” 2, a od głosu wstrzymało się 3 posłów. W drugim głosowaniu „za” było 437 posłów, „przeciw” 2, a od głosu wstrzymało się 3 posłów.

Trzecie głosowanie dotyczyło zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Króla. Za było 181 posłów, a 251 zagłosowało przeciw. 5 osób wstrzymało się od głosu.

Posłowie Prawa i Sprawiedliwości wyrazili w sieci oburzenie faktem, że Koalicja Obywatelska z Donaldem Tuskiem na czele zagłosowała przeciwko ws. zatrzymania Króla.

„Donald Tusk głosujący przeciw wnioskowi o areszt posła Wojciecha Króla, który mataczył w śledztwie” - napisał były minister cyfryzacji Janusz Cieszyński, dołączając nagranie z sejmowej sali.

Dlaczego Wojciech Król ma usłyszeć zarzuty?

Europejska prokurator generalna Laura Kovesi mówiła w środę w Sejmie, że wniosek Prokuratury Europejskiej ws. uchylenia immunitetu Królowi „jest koniecznym etapem proceduralnym, który wymagany przez prawodawstwo unijne, jak i polskie”. Tłumaczyła, że Prokuratura Europejska otworzyła śledztwo dotyczące „złożonego procesu korupcyjnego, który miał negatywny wpływ na interesy UE”, które obejmuje kilka osób podejrzanych o czyny związane z zarządzaniem funduszami przeznaczonymi na projekty unijne. Wskazała, że chodzi o zarzuty dotyczące korupcji i ingerencji w proces zamówień publicznych.

Jak bronił się Wojciech Król?

Na środowym posiedzeniu sejmowej komisji regulaminowej Wojciech Król krytykował wniosek Prokuratury Europejskiej. Jego autorom zarzucał błędy - m.in. stwierdzenie, że obiecywał w 2023 roku komuś „załatwienie” posady dyrektorskiej, gdy ta osoba sprawowała już taką funkcję od 2021 roku.

Król powiedział też, że we wniosku skierowanym do Sejmie nie zarzuca mu się czynów, które pojawiły się w oficjalnym komunikacie Prokuratury Europejskiej.

Prokuratura Europejska na początku maja poinformowała o złożeniu wniosku ws. uchylenia immunitetu jednemu z czynnych posłów na Sejm RP. Nie podała wówczas, o kogo chodzi. Wskazała, że wniosek został złożony „w związku z podejrzeniem płatnej protekcji w ramach śledztwa (…) związanego z modernizacją infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”. Potem okazało się, że wniosek dotyczył posła Króla.

CBA w komunikatach opisujących aferę w Tramwajach Śląskich pisała, że: „Z ustaleń śledztwa wynika również, że w kilku przypadkach korzyści finansowe przekazano posłowi. W związku z podejrzeniem płatnej protekcji Europejska Prokurator Generalna zwróciła się o uchylenie immunitetu temu politykowi”.

Wojciech Król jest posłem od 2015 r. W 2024 r. został przewodniczącym Rady Mediów Narodowych. Do połowy czerwca był wiceprzewodniczącym zarządu KO w woj. śląskim. Został odwołany z tej funkcji przez radę regionu. Pozostaje wiceprzewodniczącym klubu parlamentarnego KO.