Hołownia wróci do współpracy z PSL-em? „Ten projekt się skończył”

RMF24

Od wielu tygodni media rozgrzewają spekulacje dotyczące politycznej przyszłości Szymona Hołowni. Pojawiają się rozmaite scenariusze - m.in. dotyczące jego wejścia do rządu czy próby przejęcia władzy w Polsce 2050. O ewentualny powrót Polskiego Stronnictwa Ludowego do bliskiej współpracy z Hołownią pytany był w Porannej rozmowie w RMF FM minister rolnictwa Stefan Krajewski.

Krajewski: Nie mam problemu, żeby rozmawiać z Szymonem

„PSL gotowe jest stworzyć wspólne listy z Polską 2050 na wybory parlamentarne, a koalicja 15 października może wygospodarować funkcję wicepremiera dla Szymona Hołowni” - napisała dziś „Rzeczpospolita”. M.in. o te doniesienia był pytany w Porannej rozmowie w RMF FM poseł ludowców i minister rolnictwa Stefan Krajewski.

Nie wiem, z kim ręka w rękę pójdzie Szymon Hołownia. Rozmawiamy z różnymi środowiskami politycznymi, samorządowymi, bo ważne jest to, żeby dobrzy kandydaci się pojawili (na listach wyborczych - przyp. red.) - mówił gość Piotra Salaka. Nie mam problemu, żeby rozmawiać z Szymonem czy w kwestii polityki, czy w różnych innych kwestiach gospodarczych, społecznych. Jest to człowiek z dużym doświadczeniem - nie tylko politycznym - zastrzegł Krajewski.

Czy ewentualny powrót do bliskiej współpracy PSL-u i Szymona Hołowni mógłby oznaczać reaktywację Trzeciej Drogi?

Myślę, że projekt Trzeciej Drogi się skończył. Natomiast warto rozmawiać o współpracy - przekonywał poseł PSL-u. Nie chciał odnieść się do spekulacji, czy hipotetyczna kooperacja z byłym marszałkiem Sejmu byłaby możliwa dopiero po przejęciu przez niego w jakiś sposób przywództwa w Polsce 2050, czy też funkcjonowałby jako oddzielna marka polityczna.

Pełczyńska-Nałęcz o „próbie przekupienia” Hołowni

Sam Szymon Hołownia nie odnosi się na razie w żaden sposób do spekulacji ws. swojej politycznej przyszłości. Jest obecnie jednym z wicemarszałków Sejmu.

W poniedziałek sugestie, że Hołownia mógłby wejść do rządu i nawet zostać wicepremierem, komentowała w Porannej rozmowie w RMF FM obecna szefowa Polski 2050 - Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Mam nadzieję, że to są plotki. Brzmi to tak, jakby ktoś za stołek chciał przekupić Szymona Hołownię. Ma to godzić w Polskę 2050? Nie wiem, czy to jest prawda, ale jeżeli tak, to jest to superobciach. To jest zwykłe politykierstwo - oceniła ostro.



