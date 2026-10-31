Hołownia po spotkaniu z Nawrockim. „Jest wola ze strony prezydenta”

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Przewodniczący Klubu Polska 2050 Szymon Hołownia przekazał w sobotę, że rozmawiał z prezydentem Karolem Nawrockim o możliwych scenariuszach deeskalacji sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego. Ocenił, że wymagałyby one współpracy pomiędzy obozami prezydenckim i rządowym. „Natomiast myślę, że jest – tak to czytam – wola ze strony prezydenta, żeby o tym rozmawiać” – skomentował.

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„Tu będzie trzeba jeszcze dużo pracy”

W Pałacu Prezydenckim w sobotę od godz. 13 trwają rozmowy prezydenta Karola Nawrockiego z liderami środowisk parlamentarnych dotyczące Trybunału Konstytucyjnego; odbyły się już spotkania z politykami PSL, Polski 2050 i partii Razem.



Szymon Hołownia zaznaczył po wyjściu z Pałacu Prezydenckiego, że sytuacja, która ma miejsce w Trybunale Konstytucyjnym, budzi zaniepokojenie Polski 2050, ale też zaniepokojenie prezydenta. Rozmawialiśmy o możliwych scenariuszach deeskalacji i o możliwych scenariuszach wyjścia z tego impasu – przekazał.

Polityk był pytany jakie to scenariusze.

Znaleźliśmy różne. Myślę, że tu będzie trzeba jeszcze dużo pracy politycznej, żeby jakiekolwiek scenariusze politycznie się zgrały i były możliwe do wykonania. Natomiast myślę, że jest – tak to czytam – wola ze strony prezydenta, żeby o tym rozmawiać. Głęboko wierzę, że po tej tak zwanej naszej stronie sceny politycznej również taka wola będzie. To, co dzieje się dzisiaj pod Trybunałem Konstytucyjnym poniosło się na cały świat – powiedział.

Hołownia: Rosja uwielbia grać na polską polaryzację

Zaznaczył, że Polska jest obecnie na wszystkich czołówkach agencji światowych.

Jesteśmy w G20, jesteśmy czempionem bezpieczeństwa, jesteśmy krajem, o którym inni mówią, że należy dzisiaj czerpać z niego wzór, bo tak świetnie radzi sobie z wyzwaniami współczesnych czasów. A oto mamy taki spór, tak gorszący spór w samym centrum ustroju Polski, w samym centrum politycznej Warszawy – zauważył.

Ocenił, że utrzymywanie tego rodzaju eskalacji będzie kosztowało Polskę codziennie miliony euro w inwestycjach, których nie poczyni się u nas, bo jesteśmy krajem, w którym jest niestabilna sytuacja polityczna.

Będzie kosztowało nas, już nie tylko mówię wizerunek, ale będzie kosztowało nas to, o czym pisał Andrzej Poczobut w swoim wpisie dzisiaj na portalu X, to znaczy radość białoruskiej i rosyjskiej propagandy, która uwielbia grać na polską polaryzację i będzie na nią grała w dalszym ciągu – ocenił Hołownia.

„Trybunał Konstytucyjny jest nie do uratowania”

Pytany o możliwe rozwiązania Hołownia ocenił, że może być ich kilka, ale będą one wymagały współpracy pomiędzy dwoma obozami: prezydenckim i rządowym. Według niego trzeba się zastanowić, czy „gdzieś jest jakikolwiek punkt styczny, w którym moglibyśmy powiedzieć: trzeba zresetować ten Trybunał Konstytucyjny”.

To, co się dzisiaj wydarzyło w nocy w TK, chcę to powiedzieć bardzo jasno, nie doprowadzi do uzdrowienia sytuacji w Trybunale, nie podniesie jego prestiżu, nie sprawi, że jego rozstrzygnięcia będą bardziej uznawane, tylko jeszcze pogłębi to przekonanie, że Trybunał Konstytucyjny jest czymś, co wyrywa sobie jedna część strony politycznej i druga część sceny politycznej. I jedną rzeczą jest to, o czym dzisiaj pisałem, że dzisiaj polski prezydent i polski premier powinni usiąść do rozmowy o tym, jak tę sprawę rozwiązać – dodał.

Według Hołowni prezydent i premier powinni zacząć deeskalować sytuację.

W moim odczuciu Trybunał Konstytucyjny w tym kształcie jest nie do uratowania. Ten Trybunał Konstytucyjny musi zostać albo zlikwidowany, albo odbudowany w zupełnie inny sposób. I być może do tego trzeba będzie pośredników różnego rodzaju, może autorytetów, ludzi dobrych usług, którzy mogliby spróbować takie zadanie przeprowadzić – ocenił polityk.

Hołownia zaznaczył, że „nie chce mu się wierzyć, że premier mógłby być kimś, kto w jakikolwiek sposób inspirowałby albo orkiestrował różnego rodzaju zachowania, które w Trybunale Konstytucyjnym mogą, czy powinny, czy nie powinny mieć miejsca”.

Podkreślił, że Trybunał Konstytucyjny jest domeną sędziów. I to sędziowie, również ci wybrani przez nas, których nie zaprzysiągł prezydent, podejmują decyzje dotyczące tego, jakie akty tworzą – zaznaczył.

Pytany o ewentualną możliwość przeprowadzenia konstruktywnego wotum nieufności, ocenił, że lider Rozwoju Plus Mateusz Morawiecki, który proponuje to rozwiązanie, nie znajdzie dla niego większości. Hołownia ocenił też, że konstytucja nie została złamana.