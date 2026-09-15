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Hołownia nowym szefem klubu Polski 2050? Pilne posiedzenie już dzisiaj

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 15 września (11:22)

Dzisiaj wieczorem w Sejmie odbędzie się pilne posiedzenie klubu parlamentarnego Polski 2050. Jak dowiedział się reporter RMF FM Jakub Rybski, podczas spotkania może dojść do kluczowej zmiany na stanowisku przewodniczącego klubu. Kandydatem na nowego szefa jest wicemarszałek Szymon Hołownia.

Hołownia nowym szefem klubu Polski 2050? Pilne posiedzenie już dzisiaj
East News/Wojciech Olkusnik/PAP/Radek Pietruszka /PAP

Obecnym przewodniczącym klubu Polski 2050 jest Paweł Śliz. Jednak, jak wynika z nieoficjalnych informacji reportera RMF FM, już dziś może dojść do jego rezygnacji. 

„Sytuacja jest dynamiczna” – podkreślają politycy Polski 2050. Jeśli Paweł Śliz zdecyduje się ustąpić, klub stanie przed wyborem nowego lidera.

Hołownia faworytem do objęcia stanowiska

Wśród członków ugrupowania panuje przekonanie, że najlepszym kandydatem na przewodniczącego klubu jest Szymon Hołownia, były marszałek Sejmu i obecny wicemarszałek. 

Hołownia postawił jednak jeden warunek – jednomyślność całego klubu. Wszystko wskazuje na to, że ta jednomyślność jest i cały klub chce zmiany na stanowisku przewodniczącego klubu Polski 2050.

Posłowie Polski 2050 nie kryją, że liczą na nowy początek. Wierzą, że Szymon Hołownia, obejmując stanowisko przewodniczącego, pomoże odbudować zaufanie wyborców do partii. 

Czy Szymon Hołownia przejmie stery w Polsce 2050? Być może przekonamy się już dzisiaj wieczorem.


Źródło: RMF FM
Tagi: Polska 2050 Szymon Hołownia
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