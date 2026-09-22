Historyczna porażka CDU. Jest reakcja regionalnego lidera formacji

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Przewodniczący CDU w Meklemburgii-Pomorzu Przednim Daniel Peters podał się do dymisji po rozczarowującym wyniku chadeków w niedzielnych wyborach landowych. Partia nie przekroczyła w nich progu wyborczego. Oznacza to, że CDU po raz pierwszy w historii RFN nie znajdzie się w parlamencie kraju związkowego. To najgorszy wynikiem w historii tego ugrupowania.

Przewodniczący CDU w Meklemburgii-Pomorzu Przednim Daniel Peters podał się do dymisji podał się do dymisji (Fot. Jens Büttner)

Przewodniczący CDU w Meklemburgii-Pomorzu Przednim Daniel Peters podał się do dymisji podał się do dymisji (Fot. Jens Büttner) / PAP/DPA

CDU uzyskała w Meklemburgii-Pomorzu Przednim najgorszy rezultat w wyborach na poziomie krajów związkowych, federalnych czy europejskich od czasu powstania partii w 1945 roku. Wynik 4,9 proc. nie pozwolił chadekom na przekroczenie progu wyborczego. Po raz pierwszy w historii RFN CDU nie znajdzie się w parlamencie kraju związkowego.

Lider CDU rezygnuje po klęsce w wyborach

W reakcji na ten rezultat Peters, a więc lider CDU w Meklemburgii-Pomorzu Przednim, który był też głównym kandydatem chadeków w wyborach do regionalnego parlamentu, podał się do dymisji. Jestem pewien, że w przyszłości CDU nadal będzie odgrywać kluczową rolę w Meklemburgii-Pomorzu Przednim, nawet jeśli nie będziemy już reprezentowani w landtagu – powiedział w poniedziałek.

Obowiązki przewodniczącego CDU w tym kraju związkowym do czasu zjazdu partyjnego i wyłonienia następcy Petersa pełnić będzie 33-letni Philipp Amthor, deputowany Bundestagu i polityk bliski kanclerzowi Niemiec i szefowi CDU Fiedrichowi Merzowi.

Wybory w Meklemburgii-Pomorzu Przednim. Tryumfuje AfD

Wybory w Meklemburgii-Pomorzu Przednim wygrała prawicowo-populistyczna Alternatywa dla Niemiec (AfD), uzyskując 38,2 proc. głosów. Drugie miejsce zajęli socjaldemokraci z SPD z wynikiem 35,5 proc. Próg pięciu procent przekroczyła jeszcze Lewica (6,5 proc.) oraz Zieloni (5,7 proc.). Takie rezultaty oznaczają, że premierką położonego nad Bałtykiem i sąsiadującego z Polską landu najprawdopodobniej pozostanie Manuela Schwesig z SPD.

Komentarz Angeli Merkel

Głos w sprawie wyniku CDU, które kanclerz Merz nazwał „katastrofalnymi”, zabrała też była kanclerz i była liderka chadeków Angela Merkel, która sama dostawała się do Bundestagu z okręgów w Meklemburgii-Pomorzu Przednim. Wezwała CDU do „zapraszania ludzi do środka, docierania do każdego i bycia świadomym własnych wartości”.

Najgorszy rezultat w historii. CDU po raz pierwszy poza parlamentem kraju związkowego Partia CDU kanclerza Niemiec Friedricha Merza nie przekroczyła w niedzielnych wyborach w Meklemburgii-Pomorzu Przednim progu pięciu procent - wynika ze wstępnych końcowych wyników. Oznacza to, że po raz pierwszy w historii RFN chadecy nie dostali…

Merkel powiedziała, że potrzebne jest „budowanie mostów”, m.in. między pracodawcami i pracownikami, mężczyznami i kobietami oraz miastem i wsią. Dodałabym też: między ludźmi z historią migracji i bez niej – podkreśliła.