Historyczna porażka CDU. Jest reakcja regionalnego lidera formacji

CDU uzyskała w Meklemburgii-Pomorzu Przednim najgorszy rezultat w wyborach na poziomie krajów związkowych, federalnych czy europejskich od czasu powstania partii w 1945 roku. Wynik 4,9 proc. nie pozwolił chadekom na przekroczenie progu wyborczego. Po raz pierwszy w historii RFN CDU nie znajdzie się w parlamencie kraju związkowego.
Lider CDU rezygnuje po klęsce w wyborach
W reakcji na ten rezultat Peters, a więc lider CDU w Meklemburgii-Pomorzu Przednim, który był też głównym kandydatem chadeków w wyborach do regionalnego parlamentu, podał się do dymisji. Jestem pewien, że w przyszłości CDU nadal będzie odgrywać kluczową rolę w Meklemburgii-Pomorzu Przednim, nawet jeśli nie będziemy już reprezentowani w landtagu – powiedział w poniedziałek.
Obowiązki przewodniczącego CDU w tym kraju związkowym do czasu zjazdu partyjnego i wyłonienia następcy Petersa pełnić będzie 33-letni Philipp Amthor, deputowany Bundestagu i polityk bliski kanclerzowi Niemiec i szefowi CDU Fiedrichowi Merzowi.
Wybory w Meklemburgii-Pomorzu Przednim. Tryumfuje AfD
Wybory w Meklemburgii-Pomorzu Przednim wygrała prawicowo-populistyczna Alternatywa dla Niemiec (AfD), uzyskując 38,2 proc. głosów. Drugie miejsce zajęli socjaldemokraci z SPD z wynikiem 35,5 proc. Próg pięciu procent przekroczyła jeszcze Lewica (6,5 proc.) oraz Zieloni (5,7 proc.). Takie rezultaty oznaczają, że premierką położonego nad Bałtykiem i sąsiadującego z Polską landu najprawdopodobniej pozostanie Manuela Schwesig z SPD.
Komentarz Angeli Merkel
Głos w sprawie wyniku CDU, które kanclerz Merz nazwał „katastrofalnymi”, zabrała też była kanclerz i była liderka chadeków Angela Merkel, która sama dostawała się do Bundestagu z okręgów w Meklemburgii-Pomorzu Przednim. Wezwała CDU do „zapraszania ludzi do środka, docierania do każdego i bycia świadomym własnych wartości”.
Merkel powiedziała, że potrzebne jest „budowanie mostów”, m.in. między pracodawcami i pracownikami, mężczyznami i kobietami oraz miastem i wsią. Dodałabym też: między ludźmi z historią migracji i bez niej – podkreśliła.