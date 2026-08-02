Grill to był tylko wstęp. Morawiecki zapowiada wielki marsz przez Polskę

RMF24

Były premier Mateusz Morawiecki ogłosił plan rozpoczęcia nowego etapu w swojej aktywności politycznej. Po piątkowym evencie „Rozwój + Wy”, określanym potocznie jako „grill u Morawieckiego”, lider Stowarzyszenia „Rozwój Plus” zapowiedział zorganizowanie dużej konwencji na 15 października – dokładnie w rocznicę wyborów parlamentarnych z 2023 roku.

W niedzielnym wpisie w mediach społecznościowych były premier podsumował spotkanie z 31 lipca, dziękując jego uczestnikom za zaangażowanie i deklarując budowę nowego zaplecza programowego.

„31 lipca pokazaliśmy, że nie jesteśmy tylko środowiskiem politycznym. Jesteśmy wspólnotą ludzi, których łączy wiara w Polskę i gotowość do ciężkiej pracy. Pokazaliśmy, że potrafimy rozmawiać, słuchać, łączyć różne doświadczenia i wspólnie wyznaczać kierunek” – zaznaczył były premier.

Program gospodarczy i marsz po przyszłość

Morawiecki zaznaczył, że praskie spotkanie stanowiło jedynie wstęp do dalszych działań i zapowiedział mobilizację w regionach. Wskazał, że piątkowe wydarzenie było „początkiem wielkiego marszu przez Polskę, marszu po prawdę, nadzieję, ambitny program i przyszłe zwycięstwo”.

W ocenie lidera stowarzyszenia przed krajem stoi kluczowa decyzja strategiczna: „możemy stoczyć się po równi pochyłej w dół albo wspiąć się na wyższy poziom rozwoju, prestiżu i siły”. Wśród głównych celów projektu wymieniono powstrzymanie niekontrolowanej imigracji, ochronę polskiego interesu narodowego, budowanie konkurencyjności firm wobec potęg takich jak Chiny czy USA, a także oparcie działań na wartościach chrześcijańskich i patriotyzmie.

„Chcemy znaleźć się w światowej czołówce pod względem realnych atrybutów siły: konkurencyjności, produktywności, innowacyjności i rentowności polskich przedsiębiorstw. Bo większa rentowność polskich firm musi oznaczać wyższe wynagrodzenia polskich pracowników. Tak musi być ułożona polska gospodarka i polskie społeczeństwo, aby nikogo nie pozostawiać za burtą. Każdy obywatel ma prawo być częścią sukcesu Rzeczypospolitej” – oświadczył Morawiecki.

Wielka konwencja w cieniu rozłamu w PiS

Kulminacyjnym punktem planu stowarzyszenia ma być jesienna konwencja zaplanowana na 15 października.

„Tego dnia pokażemy, że Polska nie jest skazana na chaos, przeciętność i niespełnione obietnice. Pokażemy, że istnieje siła, która ma doświadczenie, odwagę, program i gotowość, aby ponownie wziąć odpowiedzialność za kraj” – napisał Morawiecki.

Kończąc swój apel, dodał: „Spotkajmy się jeszcze liczniej. Pokażmy siłę, jedność i determinację. Rozpocznijmy wspólnie kolejny etap marszu po zwycięstwo. Bo Rozwój plus Polska równa się sukces”.

Politycy związani z „Rozwojem Plus” założyli oddzielny klub parlamentarny.