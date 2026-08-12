Gra o tron w Krakowie. Polska 2050 rozważa poparcie konkretnego kandydata w wyborach

RMF24

Polska 2050 rozważa poparcie krakowskiego radnego Łukasza Gibały w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Politycy partii dostrzegają bowiem „dużą zbieżność myślenia politycznego” i wspólne punkty programowe. Jakie?

Wybory w Krakowie 27 września. Gibała z poparciem Polski 2050?

Pod koniec lipca doszło do spotkania szefowej ugrupowania Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz z Łukaszem Gibałą, założycielem stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców oraz klubu radnych miejskich o tej samej nazwie. O spotkaniu polityczka informowała na platformie X - napisała, że była to dobra, konstruktywna rozmowa. Na koniec oświadczyła, że „ciąg dalszy nastąpi”.

Gibała, który w przeszłości był związany z Ruchem Palikota i Platformą Obywatelską, w ostatni piątek ogłosił zaś, że wystartuje w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta, podkreślając przy tym swoją „obywatelskość i apolityczność oraz związki z miastem”.

To czwarty raz, gdy będzie ubiegał się o to stanowisko. Przedterminowe wybory prezydenta Krakowie odbędą się 27 września. Ma to związek z majowym referendum, w którym mieszkańcy miasta odwołali z funkcji prezydenta Aleksandra Miszalskiego z KO.

Zgoda co do trzech kwestii

Rozmowy między Polską 2050 a Gibałą dotyczą przede wszystkim trzech kwestii:

uregulowania w Krakowie rynku najmu krótkoterminowego (Airbnb),

inwestycji rozwojowych w Krakowie,

ustawy metropolitalnej, nad którą pracuje Pełczyńska-Nałęcz.

Politycy ugrupowania podkreślają, że decyzja o poparciu Gibały nie została jeszcze formalnie podjęta, jednak obie strony łączą wspólne tematy i „brak poważniejszych rozbieżności”.

Planujemy kolejne spotkania. Według mojej (...) wiedzy na ten moment nie ma innego kandydata, z którym chcielibyśmy rozmawiać, choć do oficjalnego poparcia jeszcze daleka droga. Decyzja przed nami, ale rzeczywiście sposób myślenia Gibały jest blisko naszego myślenia politycznego - tłumaczył jeden z rozmówców Polskiej Agnecji Prasowej.

Łukasz Gibała, fot. WOJCIECH MATUSIK / POLSKAPRESS / East News

Co z Pawłem Ślizem?

Pierwotnie kandydatem Polski 2050 na stanowisko prezydenta Krakowa miał być szef jej klubu parlamentarnego Paweł Śliz.

Krakowski spleen wyborczy. Paweł Śliz zawalczy o fotel prezydenta z ramienia Polski 2050? W najbliższych dniach Polska 2050 zdecyduje o swoim kandydacie na prezydenta Krakowa. Faworytem ma być szef klubu parlamentarnego Paweł Śliz. Według doniesień w grze o Wawel jest jeszcze dwóch kandydatów. Możliwe jest jeszcze poparcie kogoś spoza…

W ostatni poniedziałek polityk przekazał Polskiemu Radiu 24, że nie zamierza startować.

Na jego decyzję - według nieoficjalnych źródeł Polskiej Agencji Prasowej zbliżonych do zarządu partii - wpłynęła m.in. próba przejęcia klubu parlamentarnego przez byłego szefa i założyciela ugrupowania - Szymona Hołowni. Choć próba ta się nie powiodła, to Śliz postanowił skupić się na kierowaniu klubem.

Kręta droga Trzeciej Drogi

Polska 2050 to partia centrowa, którą Hołownia powołał po zajęciu trzeciego miejsca w wyborach prezydenckich w 2020 roku. Uzyskał wówczas 13,87 proc. głosów. W wyborach parlamentarnych w 2023 roku partia wystartowała w koalicji z PSL-em jako Trzecia Droga, która uzyskała 14,4 proc. głosów.

Trzecią Drogę rozwiązano w czerwcu 2025 roku Od tej pory w sondażach Polska 2050 i PSL są analizowane oddzielnie. Większość ostatnich badań wskazuje, że obie partie pod względem poparcia znajdują się poniżej progu wyborczego.

Po styczniowych wyborach przewodniczącą ugrupowania została minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, a w połowie lutego w partii doszło do rozłamu, w wyniku którego minister klimatu Paulina Hennig-Kloska wraz z grupą kilkunastu parlamentarzystów opuściła ugrupowanie, tworząc nowy klub parlamentarny Centrum.