Gorąco na RBN. Nawrocki: Pan premier wie, że popełnił błąd i została mu tylko przemoc

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Prezydent Karol Nawrocki ostro uderzył w Donalda Tuska już w momencie rozpoczęcia posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Głowa państwa oskarżyła szefa rządu o niekonstytucyjne działania w TK. „Oczekuję od premiera, że przed rozpoczęciem tygodnia, w którym będziemy świętowali niepodległość, będzie gotowy do zaprzestania nielegalnych działań w TK” - przekazał. Prezydent Karol Nawrocki zwołał Radę Bezpieczeństwa Narodowego na długo przed kryzysem związanym z Trybunałem Konstytucyjnym. Pierwotnym tematem dzisiejszego spotkania sił politycznych z głową państwa miała być amerykańska stała baza wojskowa w Polsce.

We wtorek w Pałacu Prezydenckim pojawili się m.in. szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesław Kukuła, szef MSWiA Marcin Kierwiński, minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, minister-koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.

PiS reprezentowali prezes Jarosław Kaczyński i szef klubu Mariusz Błaszczak, KO - szef klubu Zbigniew Konwiński, Konfederację - Krzysztof Bosak, PSL - Krzysztof Paszyk. Klub Centrum reprezentuje Paulina Hennig-Kloska, klub Lewicy - szefowa klubu Anna Maria Żukowska, a koło Razem - Adrian Zandberg. Rozwój Plus reprezentowali Mateusz Morawiecki i Marcin Horała.

Gorąco na RBN. Nawrocki uderzył w Tuska

Przedmiotem naszego spotkania miały być stan i przyszłość polskiego bezpieczeństwa, w tym strategiczne znaczenie stałej obecności wojsk Stanów Zjednoczonych na terytorium Rzeczpospolitej. (...) Jednak działania rządu spowodowały, że spotykamy się dzisiaj w okolicznościach niespotykanych. Działania rządu wobec Trybunału Konstytucyjnego są bez precedensu. Polityczną decyzją rządu postanowiono bezprawnie przejąć Trybunał Konstytucyjny. Zrobiono to, wykorzystując moją nieobecność w Polsce - prezydent Karol Nawrocki zaatakował stronę rządową od razu po rozpoczęciu spotkania.

Pełną odpowiedzialność za wszystkie nielegalne działania, jak zawieszenie sędziów, nielegalne zarządzenia, wejście do TK od strony KPRM, ponosi premier Donald Tusk.

Nie przejdę do porządku dziennego nad sytuacją ws. TK; wykorzystam wszystkie prerogatywy i mandat od społeczeństwa do powstrzymania tej próby wywrócenia porządku konstytucyjnego - mówił prezydent.

Uśmiecham się tu do pana premiera, ale jego działań nie popieram i nie akceptuję. Pan premier popełnił zbrodnię na ustroju polski i popełnił błąd, o czym pan premier już wie i wie też, że pozostała mu tylko przemoc - atakował Nawrocki, dodając, że Tusk już nie ma sojuszników.

Przed nami Święto Niepodległości. Oczekuję, że przed nim, przed rozpoczęciem tygodnia, w którym będziemy jako naród wspólnie świętować, będzie pan premier gotowy do ograniczenia zapędów swojej władzy i zaprzestania nielegalnych działań pana przedstawicieli w budynku Trybunału Konstytucyjnego - powiedział prezydent, zwracając się do premiera Tuska.

Sprawa amerykańskiej bazy w Polsce

Po zakończeniu tyrady do skierowanej bezpośrednio do Tuska, Nawrocki przeszedł do kwestii związanych z amerykańską obecnością wojskową w Polsce.

Prezydent Karol Nawrocki oczekuje od rządu szczegółowych informacji o przygotowaniach do stałej obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Chodzi m.in. o gotowe akty prawne, harmonogram działań i zasoby konieczne do realizacji przedsięwzięcia.

Podkreślił, że trwała i wiarygodna obecność żołnierzy Stanów Zjednoczonych w Polsce jest jednym z najważniejszych elementów odstraszania potencjalnego agresora.

To jeden z filarów odstraszania potencjalnego agresora. To ważny element bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. To również świadectwo zaufania pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi – powiedział prezydent.

Jak zaznaczył, zaufanie między sojusznikami nie wynika wyłącznie z podpisanych dokumentów i składanych deklaracji. W jego ocenie opiera się także na przekonaniu, że partner jest państwem stabilnym, odpowiedzialnym i zdolnym do wypełnienia swoich zobowiązań.

Prezydent wskazał, że rozmowa na posiedzeniu RBN ma dotyczyć perspektyw trwałego umocnienia obecności wojskowej USA w Polsce.

Prezydent podkreślił, że jego apele do rządu o działania ws. stałej bazy amerykańskiej są tym bardziej istotne, że od września 2025 r. Rzeczpospolita jest w szczególnym czasie, wtedy bowiem nastąpił „dotychczasowy punkt kulminacyjny działań aktywnych prowadzonych przez Federację Rosyjską”. To jest ten moment, który możemy nazwać kulminacją, i niech Bóg da, żeby tak zostało; że to była kulminacja działań hybrydowych Federacji Rosyjskiej – powiedział Nawrocki.

Chodzi o konkretne działania, ustalone terminy i przygotowanie decyzji, które wszyscy musimy podjąć – mówił Nawrocki.

Zażądał od przedstawicieli rządu informacji o stopniu zaawansowania przygotowań do stałej obecności sił sojuszniczych. Wśród kluczowych kwestii wymienił przygotowane akty prawne oraz zasoby niezbędne do realizacji tego projektu.

Zaznaczył, że „agresor, choć działa poniżej progu wojny, musi być skutecznie odstraszony”. Żadna forma eskalacji nie może wydawać się Federacji Rosyjskiej (...) opłacalna. Będzie to możliwe, gdy potencjał odstraszania naszej armii i potencjał obecnych na naszym terytorium sojuszników będzie znacząco wzmacniany – podkreślił prezydent.

Dalsze problemy prezydent, przedstawiciele rządu i sił politycznych, omawiali za zamkniętymi drzwiami.

Czym jest Rada Bezpieczeństwa Narodowego?

Rada Bezpieczeństwa Narodowego jest konstytucyjnym organem doradczym prezydenta w kwestiach bezpieczeństwa państwa, zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego. W jej skład wchodzą najwyżsi przedstawiciele władzy ustawodawczej, wykonawczej i sił specjalnych.

W skład RBN wchodzą: marszałkowie Sejmu i Senatu, premier, ministrowie: obrony, spraw zagranicznych, spraw wewnętrznych i administracji, koordynator służb specjalnych, przedstawiciele klubów i kół parlamentarnych, szef BBN i szef prezydenckiej kancelarii.