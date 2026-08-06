„Egzamin ze sprawczości będzie zdawał jesienią”. Ekspert podsumowuje rok Nawrockiego

RMF24

„Prezydentura Karola Nawrockiego jest na pewno prezydenturą dynamiczną. To jest prawicowa prezydentura na miarę czasów niepokojów społecznych, wyczerpywania się paradygmatu demokracji parlamentarnej” – ocenił w Radiu RMF24 prof. Sławomir Sowiński, politolog z Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. „Poważne wyzwania polityczne ciągle są przed prezydentem” – zastrzegł. Mówił też o „egzaminie ze sprawczości”, który czeka następcę Andrzeja Dudy.

Ekspert o 12 miesiącach z prezydentem Karolem Nawrockim

Dziś mija rok od zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego. To naturalna okazja do ocen i podsumowań. Robiąc je, trzeba mieć jednak w pamięci, że kadencja prezydenta w Polsce trwa aż 5 lat.

Myślę, że na jakąś pełniejszą ocenę tej prezydentury jest zdecydowanie za wcześnie. Wydaje mi się, że poważne wyzwania polityczne – jakieś konflikty wewnętrzne, turbulencje, trudne dylematy – ciągle są przed prezydentem Nawrockim. Po tym tak naprawdę możemy oceniać polityczne kompetencje – podkreślał w Radiu RMF24 prof. Sławomir Sowiński, politolog z UKSW.

To jest prezydentura na miarę zmierzchu hegemonii na polskiej scenie politycznej Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska – ocenił gość Michała Zielińskiego.

Zdaniem politologa prezydent Nawrocki odpowiada na społeczne niepokoje wyrazistym i dynamicznym stylem. Nie można mu także odmówić pewności siebie. Często sięga też po tony trochę patetyczne czy wyniosłe – zaznaczył prof. Sowiński.

Karol Nawrocki oczami Polaków. Jak oceniają go po roku? Dziś mija rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego. Jak po 12 miesiącach pracy oceniają go Polacy? Opublikowane dziś sondaże dotyczą m.in. działań Nawrockiego na arenie międzynarodowej i jego szans na reelekcję.

„Skoncentrował się na pojedynku z rządem”

Ekspert zwrócił uwagę, że Karol Nawrocki może stać się „odnowicielem polskiej prawicy”. Jego kampania wyborcza uruchomiła nową dynamikę polityczną po prawej stronie, która doprowadziła do zmierzchu ograniczenia znaczenia Jarosława Kaczyńskiego i pewnej dekonstrukcji, którą widzimy w PiS-ie – opisywał.

Prof. Sowiński przyznał też, jakie są jego zdaniem mankamenty prezydentury Karola Nawrockiego.

To jest prezydentura bardzo jednostronna, bardzo jednowymiarowa, bardzo schematyczna. Fakt, że prezydent skoncentrował się na pojedynku z rządem sprawia, że wszystko to, co robi, jest dosyć przewidywalne, dosyć schematyczne. Odbiera to przestrzeń prezydentowi do pewnej zręczności, nieprzewidywalności, takiej finezji w polityce – stwierdził gość Radia RMF24.

Zdaniem politologa Karol Nawrocki nie wykorzystał szansy na zbudowanie dobrych relacji z liderem Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, dzięki którym mógłby mieć większy wpływ na sytuację w koalicji rządzącej, a nawet w jakimś sensie rozgrywać tworzących ją polityków.

W polityce międzynarodowej pewna schematyczność tej prezydentury sprawiła, że prezydent stracił szansę, żeby wejść w relacje polsko-niemieckie. One są dzisiaj, wszyscy wiemy, napięte. Premier Tusk z różnych powodów nie chce czy też nie może być inicjatorem nowego otwarcia w tych relacjach. Ktoś taki jak prezydent Nawrocki, który ma wyraziste prawicowe poglądy, jest konserwatystą, ale nie ma w swojej biografii politycznej, takiego dość infantylnego podejścia antyniemieckiego jak PiS, mógłby wyjść z nową inicjatywą, bardzo podkreślającą polskie interesy narodowe – analizował rozmówca Michała Zielińskiego.

Sowiński podkreślił, że niewątpliwa popularność prezydenta Nawrockiego nie może być w pełni utożsamiana z jego pozycją i wpływem na polityczną rzeczywistość. Przywołał w tym kontekście przykład Szymona Hołowni – byłego marszałka Sejmu i byłego lidera Polski 2050.

Nie chcę porównywać, broń Boże, Karola Nawrockiego z Szymonem Hołownią. Chcę powiedzieć, że prawdziwy egzamin ze swojej sprawczości będzie prezydent Nawrocki zdawał jesienią, kiedy wejdzie skutecznie albo nie w rolę takiego reżysera, king makera, który będzie układał szyki prawicowe przed wyborami – podsumował ekspert.