Duże zmiany w ustawie antyalkoholowej. Politycy spierają się o nowe przepisy

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Senatorowie chcą wprowadzić istotne zmiany w ustawie antyalkoholowej - dowiedział się reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Senacka komisja zdrowia przyjęła szereg poprawek do projektu nowelizacji. Wśród propozycji znalazło się m.in. utrzymanie możliwości reklamowania piwa bezalkoholowego, a także dopuszczenie reklamy tradycyjnego piwa w hurtowniach, sklepach monopolowych i restauracjach.

Zakaz reklamy alkoholu dopiero za kilka lat? Senatorowie proponują poprawki

Senatorowie chcą przesunąć terminy wejścia w życie nowych przepisów. Zakaz reklamy alkoholu miałby obowiązywać dopiero od 31 grudnia 2030 roku, natomiast nocna prohibicja weszłaby w życie 1 czerwca przyszłego roku.

Proponowane zmiany wywołały niezadowolenie wśród części posłów. Jestem bardzo zawiedziona postawą Polskiego Stronnictwa Ludowego, które na ostatniej prostej wrzuciło poprawki do tego projektu nowelizacji – powiedziała reporterowi RMF FM Wioleta Tomczak z Polski 2050, wiceszefowa sejmowej Komisji Zdrowia i współautorka ustawy antyalkoholowej.

Na zarzuty odpowiedział szef klubu parlamentarnego PSL Krzysztof Paszyk. Traktujmy normalnie tych, którzy produkują wino, piwo. To są nasi polscy przedsiębiorcy – podkreślił poseł.

Co zakłada ustawa antyalkoholowa?

Projekt nowelizacji przewiduje m.in. wprowadzenie nocnej prohibicji na terenie całego kraju. Zakaz sprzedaży alkoholu miałby obowiązywać w godzinach od 22:00 do 6:00. Nie obejmowałby jednak lokali gastronomicznych, w których alkohol jest sprzedawany z przeznaczeniem do spożycia na miejscu.

Nowe przepisy dawałyby również gminom możliwość wprowadzania dodatkowych ograniczeń. Samorządy mogłyby zakazać sprzedaży alkoholu przeznaczonego do spożycia poza miejscem sprzedaży w godzinach od 21:00 do 22:00 lub od 6:00 do 9:00.

Nowelizacja zakłada także całkowity zakaz reklamy i promocji wszystkich napojów alkoholowych, w tym piwa. Za złamanie przepisów miałaby grozić grzywna w wysokości od 30 tys. zł do miliona złotych albo kara ograniczenia wolności.

Zakaz sprzedaży „ małpek ” i alkohol poza witrynami na stacjach paliw

Jak ustaliło RMF FM, sejmowa Komisja Zdrowia zamierza przygotować kolejny projekt nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Mają się w nim znaleźć rozwiązania, z których zrezygnowano podczas prac nad obecnie procedowaną ustawą.

Jednym z nich ma być całkowity zakaz sprzedaży alkoholu w małych opakowaniach, potocznie nazywanych „małpkami”. Projekt ma również przewidywać wprowadzenie zasady sprzedaży alkoholu na stacjach paliw bez eksponowania go w witrynach i na widocznych półkach.

Osoby, które chcą zakupić alkohol na stacjach paliw, nie będą widziały tego alkoholu tak jak w standardowym sklepie. Musimy mieć świadomość, że np. badania grupy abstynentów z Gdańska pokazują, że aż 70-80 procent osób, które są w kryzysie alkoholowym, kupuje alkohol na stacjach – zaznacza Wioleta Tomczak.

Jak wyjaśnia posłanka, celem takiego rozwiązania byłoby ograniczenie ekspozycji alkoholu i sprawienie, by osoby odwiedzające stacje paliw nie były zachęcane do jego zakupu. Podobne zasady obowiązują w przypadku sprzedaży papierosów.

Minimalna cena alkoholu. Kolejne propozycje zmian

W przygotowywanym projekcie może znaleźć się również zapis o wprowadzeniu minimalnej ceny alkoholu. Jak tłumaczy Wioleta Tomczak, rozwiązanie to miałoby uzupełnić zakaz promocji cenowych i ograniczyć możliwość sprzedawania alkoholu po szczególnie atrakcyjnych cenach.

Myślę, że w komisyjnym projekcie pojawi się też minimalna cena alkoholu, która sprawi, że będzie to dopełnienie zakazu promocji cenowych, aby alkohol po prostu miał taką cenę, która nie będzie kusiła przed zakupem. Do tego to, co stosunkowo najbardziej rozgrzewa opinię publiczną, czyli całkowity zakaz sprzedaży alkoholu w małych pojemnościach, tak zwanych „małpek” – podkreśla posłanka.

Według ustaleń RMF FM projekt może zostać złożony na przełomie roku. Jego ostateczny kształt będzie jednak zależał od finału prac nad obecnie procedowaną ustawą antyalkoholową, która znajduje się w Senacie.

Złożenie tej ustawy, jej kształt, będzie zależał od tego, czy prezydent podpisze aktualnie procedowaną ustawę. Jeżeli pan prezydent będzie miał jakiekolwiek zastrzeżenia do tego poselskiego, przyjętego przez Sejm projektu, to być może pewne zapisy po prostu zredagujemy i w tym komisyjnym projekcie ustawy raz jeszcze złożymy – dodaje Wioleta Tomczak.

Własną propozycję dotyczącą zakazu sprzedaży tak zwanych małpek złożyli już posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Mimo to sejmowa Komisja Zdrowia zamierza przygotować własny projekt, który również będzie zawierał taki zapis. Niewykluczone więc, że Sejm będzie pracował nad obiema propozycjami.