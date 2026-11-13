Donald Tusk ujawnia ws. spotkania z Amerykanami. „Wczoraj późnym wieczorem”

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W czwartek późnym wieczorem na lotnisku wojskowym w Dublinie doszło do rozmów z udziałem przedstawicieli USA, Wielkiej Brytanii, Polski, Niemiec, Francji, Włoch oraz instytucji UE – poinformował w krótkim wpisie na platformie X premier Donald Tusk. Miało to związek z czwartkową wizytą wysłanników Donalda Trumpa w Moskwie.

„Wczoraj późnym wieczorem na lotnisku wojskowym w Dublinie odbyły się rozmowy z udziałem przedstawicieli USA, UK, Polski, Niemiec, Francji, Włoch oraz instytucji UE. Amerykanie poinformowali o efektach spotkania w Moskwie” – napisał na platformie X premier Donald Tusk.

Jak przekazał PAP rzecznik rządu Adam Szłapka, Polskę reprezentował wiceszef MSZ Robert Kupiecki.



Spotkanie było bezpośrednią reakcją na wizytę specjalnych wysłanników Donalda Trumpa w Moskwie, gdzie prowadzone były rozmowy z Władimirem Putinem na temat warunków zakończenia wojny w Ukrainie.

Amerykańska misja w Moskwie

W czwartek w rosyjskiej stolicy mediator USA w rokowaniach ukraińsko-rosyjskich, Steve Witkoff, oraz Jared Kushner – zięć prezydenta Donalda Trumpa – spotkali się z prezydentem Rosji. Po rozmowach Witkoff przekazał dziennikarzom, że „Europejczycy będą obecni na kolejnym spotkaniu”.

Są naszymi partnerami i ważne jest dla nich, by w tym uczestniczyć – podkreślił amerykański negocjator. Dodał również, że wraz z Kushnerem „są nastawieni pozytywnie” i liczą, że „wszystko się uda”.

Jared Kushner w swoim wpisie na platformie X zaznaczył, że „obie strony zgodziły się teraz rozszerzyć kolejną rundę negocjacji o naszych europejskich partnerów”. Nie ujawnił jednak, kto konkretnie będzie reprezentować Europę przy stole rozmów.

Europa ma wziąć udział w kolejnych rozmowach ws. Ukrainy Steve Witkoff, amerykański wysłannik pośredniczący w negocjacjach dotyczących zakończenia wojny Rosji przeciwko Ukrainie, zapowiedział, że w następnym spotkaniu mogą uczestniczyć przedstawiciele kilku państw Europy. Informację przekazała agencja…

Warunki pokoju i kolejne kroki

Kushner podkreślił, że trwały pokój wymaga „wiarygodnych gwarancji bezpieczeństwa, mechanizmów zapobiegania incydentom i wzajemnych zobowiązań do deeskalacji, które zmniejszą ryzyko przyszłego konfliktu”.

Według informacji amerykańskiej telewizji CNN Steve Witkoff przekazał, że uzgodniono już termin kolejnej rundy negocjacji dotyczących zakończenia wojny w Ukrainie. Nie podał jednak konkretnej daty.

Po wizycie w Moskwie, amerykańscy negocjatorzy udali się do Dublina, gdzie – jak relacjonował Kushner – spotkali się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim oraz odbyli konsultacje z doradcami ds. bezpieczeństwa narodowego Ukrainy, Niemiec, Włoch, UE, Francji, Irlandii i Polski. Nie ujawniono, kto reprezentował Polskę podczas tych rozmów.

Spotkanie w Dublinie było zwieńczeniem dwudniowych intensywnych negocjacji w Abu Zabi.

Ruszył szczyt w Dublinie. „Nikt nie może negocjować w imieniu Europejczyków” Szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej rozpoczął się w czwartek w Dublinie. Uczestniczy w nim blisko 50 przywódców państw i szefów rządów. Jednym z najważniejszych gości jest prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Ma on przedstawić europejskim…

Rosyjskie stanowisko

Po spotkaniu w Moskwie doradca Putina, Jurij Uszakow, poinformował, że rosyjski przywódca poparł amerykańską propozycję rozwiązania kwestii bezpieczeństwa Rosji i Ukrainy poprzez stworzenie systemu bezpieczeństwa europejskiego. Uszakow przypomniał, że podobną propozycję Kreml przedstawił już w 2021 roku, domagając się m.in. wycofania sił NATO z państw wschodniej flanki oraz wykluczenia możliwości członkostwa w NATO Ukrainy i innych państw postsowieckich.