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Premier Donald Tusk kolejny raz zabrał głos w sprawie kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Na portalu X zasugerował, że rozwiązanie problemu jest możliwe bez zmian w konstytucji. Jednocześnie zarzucił prezydentowi Karolowi Nawrockiemu wybór siłowej konfrontacji i zaliczył go do grona tych, których w tej sprawie wspierają „zewnętrzne siły”.

Donald Tusk: Rozwiązanie możliwe bez zmian w konstytucji

„Rozwiązanie konfliktu jest proste i możliwe bez zmian w Konstytucji. Prezydent uznaje legalnie wybranych przez Sejm sędziów, bo tak stanowi Konstytucja, a oni podejmują swoje obowiązki w Trybunale. Póki co, Karol Nawrocki wybiera siłową konfrontację, która może bardzo wiele Polskę kosztować” - napisał Donald Tusk na platformie X.

„Demokratyczne państwo prawa nie może ustąpić przed przemocą, niezależnie od tego, jak potężne zewnętrzne siły wspierać będą atak PiS, Konfederacji, Brauna i Nawrockiego. I nie ustąpi” - dodał szef rządu.

W weekend premier Donald Tusk komentował eskalację sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego w telewizyjnym orędziu.

Wrzask, kłamstwo i bijatyka nie mogą być źródłem prawa w Polsce i nie będą. Demokratyczne państwo to najlepszy i najtrudniejszy do utrzymania, niestety, system, jaki wymyśliła ludzkość. Jest naszą polską dumą, że demokracja była tym pierwszym polskim suwerennym wyborem po odzyskaniu niepodległości - mówił premier.

Demokracja jest naszą tradycją i źródłem głośnego już na cały świat sukcesu. Dzięki niej rośniemy w siłę. Państwo prawa tym różni się od prawa dżungli, że o racji nie decydują mięśnie i chamstwo. W państwie prawa sędzia, choćby była to filigranowa kobieta, nie ustępuje przed agresywnym osiłkiem. Państwo prawa dba o słabych tak samo jak o silnych - zapewniał lider Koalicji Obywatelskiej.

Przydacz o pojawieniu się prezydenta w TK. „Udał się tam, aby przywrócić porządek” Prezydent Karol Nawrocki miał konstytucyjny obowiązek, by zareagować na sytuację w Trybunale Konstytucyjnym – tak Marcin Przydacz szef Biura Polityki międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta komentuje wydarzenia z piątkowej nocy. Jak uzasadniał w…

MON dementuje pogłoski ws. lotu prezydenta Nawrockiego

Oświadczenie ws. kryzysu wokół TK opublikowało dziś także Ministerstwo Obrony Narodowej. Resort odniósł się do sprawy odwołanej wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w Senegalu i jego nagłego powrotu do Warszawy w związku z wydarzeniami w Trybunale.

Stanowczo dementujemy nieprawdziwe informacje pojawiające się w przestrzeni publicznej, dotyczące rzekomego braku zgody na lądowanie w piątek w Warszawie samolotu z Prezydentem RP na pokładzie. Wojskowi piloci, po otrzymaniu informacji o przerwaniu lotu i konieczności powrotu do Warszawy, natychmiast i bez żadnych przeszkód przystąpili do realizacji zadania - czytamy we wpisie MON-u na portalu X.

„Wszelkie pojawiające się informacje o rzekomych problemach z powrotem do Polski samolotu wojskowego są nieprawdziwe. Tego rodzaju dezinformacja może być wykorzystywana przez rosyjską i białoruską propagandę” - podkreślono.

Burza wokół Trybunału Konstytucyjnego. Prof. Marcin Matczak: Nieistniejąca podstawa prawna "Obrazy, które widzimy, zapadną w pamięć. Jeżeli widzimy uzbrojoną policję w miejscu, które powinno być świątynią prawa, to ludzie zaczynają się naprawdę już zastanawiać, o co w tym wszystkim chodzi” - mówił RMF FM prof. Marcin Matczak z…

Pytania o podstawy prawne ogłoszonych w piątek zmian w TK

Sytuacja wokół Trybunału Konstytucyjnego po odsunięciu na miesiąc prezesa Bogdana Święczkowskiego i wicperezesa Bartłomieja Sochańskiego jest skrajnie oceniana nie tylko przez polityków, ale również przez ekspertów. Prof. Marcin Matczak z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego mówił w RMF FM o „nieistniejącej podstawie prawnej” piątkowych działań.

Mamy do czynienia z sytuacją, w której uruchomiono tryb niemożności działania prezesa Trybunału Konstytucyjnego, który powoduje, że zastępuje go najstarszy stażem sędzia. Jest ogrom wątpliwości, czy pani sędzia Korwin-Piotrowska jest tym sędzią - zwracał uwagę ekspert.

Ostre stanowisko ws. ostatnich wydarzeń w TK opublikowała w weekend Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

„Ruch taki może kreować niebezpieczny precedens i rodzi obawy o przyszłość. Można sobie choćby wyobrazić sytuację, w której kolejny Sejm wybiera w skład Trybunału osobę z długim stażem sędziowskim, a ta następnie zawiesza władze Trybunału i przejmuje nad nim kontrolę” - czytamy w oświadczeniu, pod którym podpisał się prezes HFPC Maciej Nowicki. Również on zwrócił uwagę na wątpliwości prawne co do podstaw decyzji ogłoszonych przez Annę Korwin-Piotrowską, która ma zastępować Bogdana Święczkowskiego.