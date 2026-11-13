Czarzasty nie miał litości. Kusznieruk zawieszony w prawach członka partii

W piątek przewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty podjął decyzję o zawieszeniu Piotra Kusznieruka w prawach i obowiązkach członka partii. Jak poinformował rzecznik ugrupowania Łukasz Michnik, powodem było „rażące naruszenie statutu” Nowej Lewicy. Informacja została przekazana za pośrednictwem portalu X.
„Na podstawie art. 13 ust. 1 Statutu Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty Przewodniczący Nowej Lewicy zawiesił w dniu 13 listopada 2026 r. pana Piotra Kusznieruka w prawach i obowiązkach członka partii, z powodu rażącego naruszenia Statutu i skierował do Sądu Partyjnego wniosek o jego wykluczenie” – napisał Michnik.
Kulisy decyzji
Decyzja o zawieszeniu Kusznieruka zapadła po wydarzeniach, które miały miejsce przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego. W jednym z programów emitowanych przez Telewizję Republika, w którym uczestniczył Kusznieruk, doszło do kontrowersyjnej sytuacji. Na scenę, gdzie przebywali zaproszeni goście, wkroczyli mężczyźni przebrani za milicjantów. Jeden z nich wygłosił słowa: „obywatele i obywatelki rozejść się, pierwszy sekretarz Donald Franciszkowic panuje nad sytuacją”.
Rzecznik Nowej Lewicy odniósł się do sprawy w odpowiedzi na wpis dziennikarki Dominiki Wielowieyskiej, która opisała incydent na portalu X.
Co dalej z Piotrem Kusznierukiem?
Wniosek o wykluczenie Kusznieruka z partii trafił już do sądu partyjnego. Ostateczna decyzja w tej sprawie ma zapaść w najbliższych tygodniach. Przedstawiciele Nowej Lewicy podkreślają, że nie będą tolerować działań naruszających statut ugrupowania oraz godzących w jego wizerunek.