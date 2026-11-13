Czarzasty nie miał litości. Kusznieruk zawieszony w prawach członka partii

RMF24

Przewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty zawiesił Piotra Kusznieruka w prawach i obowiązkach członka partii. Powodem miało być „rażące naruszenie statutu”. Sprawa trafiła już do sądu partyjnego z wnioskiem o wykluczenie Kusznieruka. Decyzja zapadła po incydencie przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego.

W piątek przewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty podjął decyzję o zawieszeniu Piotra Kusznieruka w prawach i obowiązkach członka partii. Jak poinformował rzecznik ugrupowania Łukasz Michnik, powodem było „rażące naruszenie statutu” Nowej Lewicy. Informacja została przekazana za pośrednictwem portalu X.

Tusk „nie wybiera się” do Pałacu Prezydenckiego. „Sprawa TK jest rozstrzygnięta” Premier Donald Tusk zapowiedział, że nie weźmie udziału w poniedziałkowym spotkaniu w Pałacu Prezydenckim, poświęconym sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym. Jak ocenił, TK jest „na trudnej drodze naprawy” i rozpoczął już pracę.

„Na podstawie art. 13 ust. 1 Statutu Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty Przewodniczący Nowej Lewicy zawiesił w dniu 13 listopada 2026 r. pana Piotra Kusznieruka w prawach i obowiązkach członka partii, z powodu rażącego naruszenia Statutu i skierował do Sądu Partyjnego wniosek o jego wykluczenie” – napisał Michnik.

Kulisy decyzji

Decyzja o zawieszeniu Kusznieruka zapadła po wydarzeniach, które miały miejsce przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego. W jednym z programów emitowanych przez Telewizję Republika, w którym uczestniczył Kusznieruk, doszło do kontrowersyjnej sytuacji. Na scenę, gdzie przebywali zaproszeni goście, wkroczyli mężczyźni przebrani za milicjantów. Jeden z nich wygłosił słowa: „obywatele i obywatelki rozejść się, pierwszy sekretarz Donald Franciszkowic panuje nad sytuacją”.

Rzecznik Nowej Lewicy odniósł się do sprawy w odpowiedzi na wpis dziennikarki Dominiki Wielowieyskiej, która opisała incydent na portalu X.

Co dalej z Piotrem Kusznierukiem?

Wniosek o wykluczenie Kusznieruka z partii trafił już do sądu partyjnego. Ostateczna decyzja w tej sprawie ma zapaść w najbliższych tygodniach. Przedstawiciele Nowej Lewicy podkreślają, że nie będą tolerować działań naruszających statut ugrupowania oraz godzących w jego wizerunek.