Czarzasty domaga się kary dla TV Republika. Wniosek do KRRiT

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Włodzimierz Czarzasty chce kary finansowej dla Telewizji Republika. Marszałek Sejmu zwrócił się w tej sprawie do przewodniczącej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Agnieszki Glapiak. Powodem są wypowiedzi w audycjach nadawcy na temat ataku w Krakowie, które zdaniem Czarzastego naruszyły m.in. dobre imię policjantów.

Czarzasty: Zwracam się o wszczęcie postępowania

„Stosownie do art. 53 ustawy o radiofonii i telewizji zwracam się o wszczęcie postępowania w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej na nadawcę Telewizja Republika SA z powodu naruszenia obowiązków wynikających m.in. z art. 18 ustawy” - napisał marszałek Sejmu w piśmie skierowanym do przewodniczącej KRRiT.

Przypomniał, że „zgodnie z art. 18 ustawy audycje telewizyjne nie mogą propagować działań sprzecznych z prawem, z polską racją stanu oraz postaw i poglądów sprzecznych z moralnością i dobrem społecznym, a także nie mogą sprzyjać zachowaniom zagrażającym zdrowiu lub bezpieczeństwu”. Jak dodał, „w sytuacji naruszenia wskazanych obowiązków na Przewodniczącym KRRiT spoczywa, w świetle art. 53 ustawy, obowiązek wydania decyzji nakładającej karę pieniężną na odpowiedzialnego nadawcę”.

„W związku z treścią materiałów publikowanych w ostatnich dniach przez Telewizję Republika zwracam się do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o niezwłoczne podjęcie działań wyznaczonych przez konstytucyjne i ustawowe ramy jej działalności. Budzące sprzeciw wypowiedzi prezentowane w audycjach nadawcy dotyczyły wydarzeń związanych z zamachem terrorystycznym w Krakowie 7 listopada 2026 r., obejmowały m.in. treści naruszające dobre imię funkcjonariuszy Policji odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa” - wyjaśnił Czarzasty.

Zwrócił uwagę, że ustrojową rolą KRRiT, wynikającą z art. 213 Konstytucji RP, jest nadzór w interesie publicznym nad działalnością nadawców. „Wiąże się to z obowiązkiem reagowania na przypadki naruszenia przepisów przez nadawców, w szczególności zaś przeciwdziałania praktykom podważającym rzetelną weryfikację informacji oraz godzącym w konstytucyjne wartości i zasady, takie jak poszanowanie godności oraz prawdy” - podkreślił.

Zakończyła się sekcja zwłok sprawcy ataku w Krakowie Zakończyła się sekcja zwłok sprawcy sobotniego ataku na Rynku Głównym w Krakowie - poinformował szef małopolskiego wydziału Prokuratury Krajowej prok. Eryk Stasielak. U Michała Oksińskiego stwierdzono „szereg obrażeń postrzałowych”.

Rzecznik rządu: Po prostu nie zostali zaproszeni

Do sprawy TV Republika odniósł się także we wtorek rzecznik rządu Adam Szłapka.

Dziś na konferencji nie ma TV Republika i nie jest to przypadek. Myślę, że nie muszę tego uzasadniać. Po prostu nie zostali zaproszeni - powiedział.

Dopytywany przez dziennikarkę PAP wyjaśnił, że TV Republika nie otrzymała akredytacji.

Mówił, że na miejscu nie ma policji

Podczas sobotniej relacji z Krakowa redaktor naczelny Republiki Tomasz Sakiewicz stwierdził, że „na miejscu nie ma policji, gdyż prawdopodobnie wszystkie jej rezerwy zostały wywiezione do Warszawy”. W rzeczywistości jeden z policjantów stał tuż za Sakiewiczem. Był w cywilnym ubraniu, w czarnej kurtce, czapce i kominiarce, a na jego lewym ramieniu widoczny był emblemat policji.

Skargę do KRRiT na Telewizję Republika złożyła także m.in. ministra kultury Marta Cienkowska. Klub Centrum zapowiedział złożenie zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przez Sakiewicza przestępstwa zniesławienia policji.

Wykładowczyni KUL zwolniona. „W sposób niedopuszczalny komentowała śmierć” Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II podjął decyzję o natychmiastowym zwolnieniu wykładowczyni, która w skandaliczny sposób skomentowała śmierć rodziny zamordowanej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Decyzja ta zapadła po fali…

Sakiewicz odpowiada

Sakiewicz odniósł się do zarzutów w poniedziałek na platformie X. „Od kilkudziesięciu godzin jesteśmy świadkami bezprecedensowej nagonki na telewizję Republika i na mnie osobiście” - napisał. Według niego „atakujący” TV Republika chcą „zakazać jej aktywności w mediach i wyłączyć stację”.

„Pretekstem do tego ma być moja relacja z miejsca zamachu na krakowskim rynku. Będąc pierwszym dziennikarzem, który rozpoczął bezpośrednią relację, zwróciłem uwagę na fakt kompletnego braku policji. Konkretnie jak się okazało w zasięgu wzroku i kamery był tylko jeden technik sekcji kryminalnej policji, który podjął się zabezpieczenia terenu przy jednej z ofiar. Widząc to, co widziałem i słysząc to, co słyszałem, nie mogłem uczciwie powiedzieć widzom nic innego” - wskazał. Według niego „pytanie, czy brak policji wynikał z zaangażowania jej w innym miejscu znalazło potwierdzenie w faktach” (pisownia oryginalna - red.).

Krajowa Rada poinformowała w poniedziałek, że w związku ze skargami na Telewizję Republika przewodnicząca Agnieszka Glapiak uruchomiła działania wyjaśniające.

W sobotę po godz. 15 zamaskowany 24-latek wjechał samochodem na płytę Rynku Głównego w Krakowie i otworzył ogień do przypadkowych osób. W wyniku zamachu zmarło sześć osób, 15 zostało rannych. Sprawca został postrzelony; w poniedziałek nad ranem zmarł.