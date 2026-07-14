Czarnek „wymarzonym premierem dla Rosji”? Tusk o słowach „do wyjaśnienia”

RMF24

Premier Donald Tusk ostro zareagował na słowa Przemysława Czarnka, kandydata PiS na premiera, który opowiedział się za wstrzymaniem finansowania wsparcia dla Ukrainy przez Unię Europejską. Wypowiedź Czarnka wywołała polityczną burzę i komentarze ze strony liderów największych partii, w tym również szefa byłego ministra edukacji - Jarosława Kaczyńskiego.

Wiceprezes PiS i kandydat na premiera Przemysław Czarnek w poniedziałkowym wywiadzie dla TV Republika stwierdził, że Polska powinna wykorzystać swoją pozycję w UE i NATO, by wymusić na Ukrainie zmianę polityki wobec Polski. Trzeba zmusić Unię Europejską, również naszą pozycją w Unii Europejskiej, do tego, żeby zaprzestać na ten moment finansowania w jakikolwiek sposób zbrojeń na Ukrainie i odbudowy Ukrainy, dopóki Ukraina nie wejdzie na ścieżkę wartości proludzkich – powiedział polityk PiS.

Na słowa Czarnka natychmiast zareagował premier Donald Tusk. „Lepszego kandydata na premiera niż Czarnek Rosja nie mogła sobie wymarzyć” – napisał we wtorek na platformie X. Szef rządu sugeruje, że takie stanowisko jest zgodne z interesami Kremla i może osłabiać pozycję Polski na arenie międzynarodowej.

Do sprawy odniósł się także prezes PiS Jarosław Kaczyński. We wtorkowym oświadczeniu zapowiedział, że wypowiedź Czarnka zostanie wyjaśniona przez kierownictwo partii. „PiS stoi i zawsze stało na stanowisku, iż pomoc militarna, realizowana także przez UE na rzecz Ukrainy, jest bezwzględnie potrzebna” – podkreślił Kaczyński w swoim wpisie na X.

Skąd oburzenie na słowa Czarnka?

Do tej pory na polskiej scenie politycznej panował - z nielicznymi wyjątkami - panował konsensus w sprawie wspierania walczącej z rosyjskim najeźdźcą Ukrainy. Mimo różnic programowych i światopoglądowych, KO i PiS zgadzały się, że powstrzymanie sił Władimira Putina daleko od naszych granic leży w żywotnym interesie Polski. Sytuację skomplikował konflikt między Warszawą i Kijowem, którego podłożem było nadanie przez Wołodymyra Zełenskiego imienia „Bohaterów UPA” jednej z jednostek walczących na froncie. Ten symboliczny gest spotkał się z gniewem w Polsce, czego konsekwencją było m.in. odebranie Zełenskiemu Orderu Orła Białego przez prezydenta RP Karola Nawrockiego.

Nawrocki i Zełenski rozmawiali w Ankarze. UPA wśród tematów Prezydenci Polski i Ukrainy odbyli godzinną rozmowę w czasie szczytu NATO w Ankarze. Jak relacjonował Karol Nawrocki, wśród poruszanych tematów znalazły się m.in. kwestie historyczne - w tym sprawa gloryfikowania Ukraińskiej Powstańczej Armii.…

Mimo eskalacji napięć między Polską i Ukrainą na tle różnic w politykach historycznych obu krajów, nad Wisłą wciąż dominowało przekonanie, że pragmatycznym rozwiązaniem jest wspieranie Kijowa w walce o obronę niepodległości przed zakusami Rosji. W podobnym tonie wypowiadali się dotąd liderzy PiS, w tym Jarosław Kaczyński - który dopuszczał jednak możliwość wywierania politycznej presji na Ukrainę przez skomplikowanie jej akcesji do Unii Europejskiej.

Słowa Przemysława Czarnka - kandydata Prawa i Sprawiedliwości na premiera - stanowią odejście od dotychczasowego konsensusu między czołowymi frakcjami politycznymi.

Szef MON przypomina Czarnkowi

Zauważył to szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, który podczas konferencji prasowej po posiedzeniu Komitetu Rady Ministrów ds. Bezpieczeństwa Narodowego podkreślił, że wypowiedzi o braku wsparcia dla Ukrainy działają na szkodę NATO i Stanów Zjednoczonych. Zwycięstwo Ukrainy jest polską racją stanu i elementem strategii bezpieczeństwa Polski – wicepremier.

Szef MON zwrócił uwagę, że postulaty ograniczania pomocy dla Kijowa mają bezpośrednie konsekwencje dla bezpieczeństwa w regionie. My jesteśmy od pierwszych dni wojny zaangażowani w to, żeby Federacja Rosyjska nie stanęła pod granicą polską od strony ukraińskiej. Żeby wojska rosyjskie były trzymane jak najdalej od granicy Polski – podkreślił Kosiniak-Kamysz.

