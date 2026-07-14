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Czarnek „wymarzonym premierem dla Rosji”? Tusk o słowach „do wyjaśnienia”

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 14 lipca (17:09)

Premier Donald Tusk ostro zareagował na słowa Przemysława Czarnka, kandydata PiS na premiera, który opowiedział się za wstrzymaniem finansowania wsparcia dla Ukrainy przez Unię Europejską. Wypowiedź Czarnka wywołała polityczną burzę i komentarze ze strony liderów największych partii, w tym również szefa byłego ministra edukacji - Jarosława Kaczyńskiego.

Czarnek „wymarzonym premierem dla Rosji”? Tusk o słowach „do wyjaśnienia”
Donald Tusk krytykuje Przemysława Czarnka (fot. WOJTEK RADWANSKI/AFP/East News) /East News

Wiceprezes PiS i kandydat na premiera Przemysław Czarnek w poniedziałkowym wywiadzie dla TV Republika stwierdził, że Polska powinna wykorzystać swoją pozycję w UE i NATO, by wymusić na Ukrainie zmianę polityki wobec Polski. Trzeba zmusić Unię Europejską, również naszą pozycją w Unii Europejskiej, do tego, żeby zaprzestać na ten moment finansowania w jakikolwiek sposób zbrojeń na Ukrainie i odbudowy Ukrainy, dopóki Ukraina nie wejdzie na ścieżkę wartości proludzkich – powiedział polityk PiS.

Na słowa Czarnka natychmiast zareagował premier Donald Tusk. „Lepszego kandydata na premiera niż Czarnek Rosja nie mogła sobie wymarzyć” – napisał we wtorek na platformie X. Szef rządu sugeruje, że takie stanowisko jest zgodne z interesami Kremla i może osłabiać pozycję Polski na arenie międzynarodowej.

Zobacz wpis na X

Do sprawy odniósł się także prezes PiS Jarosław Kaczyński. We wtorkowym oświadczeniu zapowiedział, że wypowiedź Czarnka zostanie wyjaśniona przez kierownictwo partii. „PiS stoi i zawsze stało na stanowisku, iż pomoc militarna, realizowana także przez UE na rzecz Ukrainy, jest bezwzględnie potrzebna” – podkreślił Kaczyński w swoim wpisie na X.

Skąd oburzenie na słowa Czarnka?

Do tej pory na polskiej scenie politycznej panował - z nielicznymi wyjątkami - panował konsensus w sprawie wspierania walczącej z rosyjskim najeźdźcą Ukrainy. Mimo różnic programowych i światopoglądowych, KO i PiS zgadzały się, że powstrzymanie sił Władimira Putina daleko od naszych granic leży w żywotnym interesie Polski. Sytuację skomplikował konflikt między Warszawą i Kijowem, którego podłożem było nadanie przez Wołodymyra Zełenskiego imienia „Bohaterów UPA” jednej z jednostek walczących na froncie. Ten symboliczny gest spotkał się z gniewem w Polsce, czego konsekwencją było m.in. odebranie Zełenskiemu Orderu Orła Białego przez prezydenta RP Karola Nawrockiego.

Mimo eskalacji napięć między Polską i Ukrainą na tle różnic w politykach historycznych obu krajów, nad Wisłą wciąż dominowało przekonanie, że pragmatycznym rozwiązaniem jest wspieranie Kijowa w walce o obronę niepodległości przed zakusami Rosji. W podobnym tonie wypowiadali się dotąd liderzy PiS, w tym Jarosław Kaczyński - który dopuszczał jednak możliwość wywierania politycznej presji na Ukrainę przez skomplikowanie jej akcesji do Unii Europejskiej.

Słowa Przemysława Czarnka - kandydata Prawa i Sprawiedliwości na premiera - stanowią odejście od dotychczasowego konsensusu między czołowymi frakcjami politycznymi.

Szef MON przypomina Czarnkowi

Zauważył to szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, który podczas konferencji prasowej po posiedzeniu Komitetu Rady Ministrów ds. Bezpieczeństwa Narodowego podkreślił, że wypowiedzi o braku wsparcia dla Ukrainy działają na szkodę NATO i Stanów Zjednoczonych. Zwycięstwo Ukrainy jest polską racją stanu i elementem strategii bezpieczeństwa Polski – wicepremier.

Szef MON zwrócił uwagę, że postulaty ograniczania pomocy dla Kijowa mają bezpośrednie konsekwencje dla bezpieczeństwa w regionie. My jesteśmy od pierwszych dni wojny zaangażowani w to, żeby Federacja Rosyjska nie stanęła pod granicą polską od strony ukraińskiej. Żeby wojska rosyjskie były trzymane jak najdalej od granicy Polski – podkreślił Kosiniak-Kamysz.
 

Źródło: RMF24
Tagi: Donald Tusk Ukraina Przemysław Czarnek

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