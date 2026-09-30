Czarnek grzmi o „nowej piątce Tuska”. „Będziemy pokazywać, jak wyjść z doliny nędzy”

RMF24

Politycy PiS uważają, że Polskę czeka wieloletni kryzys finansów publicznych. Takie wnioski płyną po analizie przedstawionego przez rząd projektu ustawy budżetowej na 2027 rok. Efektem działań rządu według Przemysława Czarnka będzie „nowa piątka Tuska”: podwyżki podatków, likwidacja programów społecznych i inwestycji publicznych, stagnacji wynagrodzeń budżetówki, rent i emerytur.

Domański przedstawiając we wtorek projekt budżetu podkreślił, że w propozycji założono wzrost PKB na poziomie 3 proc. Dodał, że dług publiczny nie przekroczy do 2030 r. konstytucyjnego progu 60 proc. PKB. Jak podano na stronach KPRM, dochody budżetu państwa w 2027 r. mają wynieść 696,4 mld zł, wydatki - 977,6 mld zł, deficyt - 281,2 mld zł.

„Nędza i bezrobocie”

W środę posłowie PiS Przemysław Czarnek i Jarosław Wieczorek zaprezentowali ulotki z „bardzo prostą piątką Tuska, nowym programem Koalicji Obywatelskiej”. Wynika on z katastrofalnej polityki finansowej Domańskiego i Tuska i coraz gorszych perspektyw finansów publicznych przedstawionych przez całe Ministerstwo Finansów – podkreślił Czarnek.

Jak mówił, nową „piątką Tuska” będzie „radykalna podwyżka podatków” i „to, co wynika wprost z art. 86 ustawy o finansach publicznych”: likwidacja programów społecznych, brak wzrostu wynagrodzeń budżetówki, ograniczenie waloryzacji rent i emerytur tylko do poziomu inflacji oraz „zahamowanie wszelkich inwestycji państwowych i samorządowych, czyli nędza i bezrobocie”.

Wieczorek ocenił, że Polskę czeka „wieloletni kryzys w finansach publicznych”. Za dwa lata te ogromne liczby plus te zapisy (ustawy) spowodują, że „nowa piątka Donalda Tuska” niestety wejdzie w życie – powiedział. Stwierdził, że zadaniem dla PiS jest do tego nie dopuścić. Donald Tusk w przyszłym roku musi stracić władzę, i to jest absolutne minimum, które musimy uczynić – dodał Wieczorek.

PiS szykuje konwencję

Posłowie PiS zapowiedzieli też sobotnią partyjną konwencję ekonomiczną w Warszawie - Kongres Gospodarka - i przedstawienie konkretnych pomysłów gospodarczych Prawa i Sprawiedliwości.

Będziemy pokazywać, jak wyjść z tej doliny nędzy, w którą wciska nas Tusk, Kosiniak-Kamysz, pan Domański jako minister finansów najgorszy w historii Polski, oraz cały rząd – mówił Czarnek.

Jak ma rozkładać się budżet?

KPRM deklaruje, że w przyszłym roku rząd będzie kontynuował programy i świadczenia, które mają szczególne znaczenie dla gospodarstw domowych, w tym programy: Rodzina 800+ – 60,8 mld zł; Aktywny Rodzic (tzw. babciowe) – 7 mld zł (o 1 mld więcej niż w 2026 r.); In-vitro – 600 mln zł; 13. i 14. emerytura – 32,1 mld zł; świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnościami – 12,6 mld zł.

Uwzględniono również finansowanie renty wdowiej, czyli możliwości pobierania łącznie renty rodzinnej oraz innego świadczenia emerytalno-rentowego, np. emerytury. Rząd przewidział też środki na waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych w kwocie ok. 19 mld zł.

Zapewniono ponadto środki na wzrost wynagrodzeń pracowników państwowej sfery budżetowej oraz nauczycieli na poziomie 3 proc. Łączny koszt podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi to ok. 7,8 mld zł.

Dochody samorządów związane z udziałem w podatku PIT wzrosną ze 193,8 mld zł w 2026 r. do 206,7 mld zł w 2027 r., czyli o 6,6 proc.

Domański mówił we wtorek, że zgodnie ze strategią zarządzania długiem, państwowy dług publiczny netto wyniesie 54,7 proc. w 2027 r., w 2028 r. – jak podkreślił - jest prawdopodobieństwo przekroczenia poziomu 57,4 proc. PKB, w 2029 r. ma być to 58,1 proc. PKB, a w 2030 r. – 57,3 proc. PKB.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, jeśli państwowy dług publiczny przekroczy poziom 55 proc. PKB, to w roku przypadającym po roku, w którym ta relacja została ogłoszona, przyjmuje się budżet bez deficytu, albo z takim poziomem różnicy dochodów i wydatków, który zagwarantuje spadek relacji długu Skarbu Państwa do PKB w stosunku do relacji ogłoszonej dla roku, w którym to przekroczenie nastąpiło.

Ograniczenia obejmą także samorządy, bo gminy, miasta i województwa mogą zaplanować praktycznie tylko wtedy, jeśli te środki zostaną przeznaczone realizacją zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE. Poza tym nastąpi zamrożenie wynagrodzeń pracowników państwowej sfery budżetowej, waloryzacja rent i emerytur nie może przekroczyć wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych z roku poprzedniego przed rokiem budżetowym, wreszcie wprowadzany jest zakaz udzielania nowych pożyczek i kredytów z budżetu państwa.