Czarnek grzmi o „nowej piątce Tuska”. „Będziemy pokazywać, jak wyjść z doliny nędzy”

Domański przedstawiając we wtorek projekt budżetu podkreślił, że w propozycji założono wzrost PKB na poziomie 3 proc. Dodał, że dług publiczny nie przekroczy do 2030 r. konstytucyjnego progu 60 proc. PKB. Jak podano na stronach KPRM, dochody budżetu państwa w 2027 r. mają wynieść 696,4 mld zł, wydatki - 977,6 mld zł, deficyt - 281,2 mld zł.
„Nędza i bezrobocie”
W środę posłowie PiS Przemysław Czarnek i Jarosław Wieczorek zaprezentowali ulotki z „bardzo prostą piątką Tuska, nowym programem Koalicji Obywatelskiej”. Wynika on z katastrofalnej polityki finansowej Domańskiego i Tuska i coraz gorszych perspektyw finansów publicznych przedstawionych przez całe Ministerstwo Finansów – podkreślił Czarnek.
Jak mówił, nową „piątką Tuska” będzie „radykalna podwyżka podatków” i „to, co wynika wprost z art. 86 ustawy o finansach publicznych”: likwidacja programów społecznych, brak wzrostu wynagrodzeń budżetówki, ograniczenie waloryzacji rent i emerytur tylko do poziomu inflacji oraz „zahamowanie wszelkich inwestycji państwowych i samorządowych, czyli nędza i bezrobocie”.
Wieczorek ocenił, że Polskę czeka „wieloletni kryzys w finansach publicznych”. Za dwa lata te ogromne liczby plus te zapisy (ustawy) spowodują, że „nowa piątka Donalda Tuska” niestety wejdzie w życie – powiedział. Stwierdził, że zadaniem dla PiS jest do tego nie dopuścić. Donald Tusk w przyszłym roku musi stracić władzę, i to jest absolutne minimum, które musimy uczynić – dodał Wieczorek.
PiS szykuje konwencję
Posłowie PiS zapowiedzieli też sobotnią partyjną konwencję ekonomiczną w Warszawie - Kongres Gospodarka - i przedstawienie konkretnych pomysłów gospodarczych Prawa i Sprawiedliwości.
Będziemy pokazywać, jak wyjść z tej doliny nędzy, w którą wciska nas Tusk, Kosiniak-Kamysz, pan Domański jako minister finansów najgorszy w historii Polski, oraz cały rząd – mówił Czarnek.
Jak ma rozkładać się budżet?
KPRM deklaruje, że w przyszłym roku rząd będzie kontynuował programy i świadczenia, które mają szczególne znaczenie dla gospodarstw domowych, w tym programy: Rodzina 800+ – 60,8 mld zł; Aktywny Rodzic (tzw. babciowe) – 7 mld zł (o 1 mld więcej niż w 2026 r.); In-vitro – 600 mln zł; 13. i 14. emerytura – 32,1 mld zł; świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnościami – 12,6 mld zł.
Uwzględniono również finansowanie renty wdowiej, czyli możliwości pobierania łącznie renty rodzinnej oraz innego świadczenia emerytalno-rentowego, np. emerytury. Rząd przewidział też środki na waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych w kwocie ok. 19 mld zł.
Zapewniono ponadto środki na wzrost wynagrodzeń pracowników państwowej sfery budżetowej oraz nauczycieli na poziomie 3 proc. Łączny koszt podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi to ok. 7,8 mld zł.
Dochody samorządów związane z udziałem w podatku PIT wzrosną ze 193,8 mld zł w 2026 r. do 206,7 mld zł w 2027 r., czyli o 6,6 proc.
Domański mówił we wtorek, że zgodnie ze strategią zarządzania długiem, państwowy dług publiczny netto wyniesie 54,7 proc. w 2027 r., w 2028 r. – jak podkreślił - jest prawdopodobieństwo przekroczenia poziomu 57,4 proc. PKB, w 2029 r. ma być to 58,1 proc. PKB, a w 2030 r. – 57,3 proc. PKB.
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, jeśli państwowy dług publiczny przekroczy poziom 55 proc. PKB, to w roku przypadającym po roku, w którym ta relacja została ogłoszona, przyjmuje się budżet bez deficytu, albo z takim poziomem różnicy dochodów i wydatków, który zagwarantuje spadek relacji długu Skarbu Państwa do PKB w stosunku do relacji ogłoszonej dla roku, w którym to przekroczenie nastąpiło.
Ograniczenia obejmą także samorządy, bo gminy, miasta i województwa mogą zaplanować praktycznie tylko wtedy, jeśli te środki zostaną przeznaczone realizacją zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE. Poza tym nastąpi zamrożenie wynagrodzeń pracowników państwowej sfery budżetowej, waloryzacja rent i emerytur nie może przekroczyć wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych z roku poprzedniego przed rokiem budżetowym, wreszcie wprowadzany jest zakaz udzielania nowych pożyczek i kredytów z budżetu państwa.