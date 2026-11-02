Czarnek do Tuska: Rozwiązanie jest proste. Pan podaje się do dymisji i decyduje naród

RMF24

„Nie ma zgody na siłowe przejmowanie instytucji państwa. Nie zastraszycie nas i nie odpuścimy” - napisał w mediach społecznościowych Przemysław Czarnek. Wiceprezes PiS odpowiedział na wpis premiera Donalda Tuska w sprawie sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego.

Donald Tusk: Karol Nawrocki wybiera siłową konfrontację

Premier Donald Tusk w poniedziałek ponownie zabrał głos w sprawie zamieszania wokół Trybunału Konstytucyjnego.

„Rozwiązanie konfliktu jest proste i możliwe bez zmian w Konstytucji. Prezydent uznaje legalnie wybranych przez Sejm sędziów, bo tak stanowi Konstytucja, a oni podejmują swoje obowiązki w Trybunale. Póki co, Karol Nawrocki wybiera siłową konfrontację, która może bardzo wiele Polskę kosztować” - napisał Tusk na platformie X.

„Demokratyczne państwo prawa nie może ustąpić przed przemocą, niezależnie od tego, jak potężne zewnętrzne siły wspierać będą atak PiS, Konfederacji, Brauna i Nawrockiego. I nie ustąpi” - dodał premier.

Czarnek: Proszę zacząć od siebie, panie Tusk

Na wpis premiera zareagował wiceprezes PiS, Przemysław Czarnek. „Rozwiązanie konfliktu jest bardzo proste. Pan podaje się do dymisji, Prezydent rozpisuje nowe wybory i decyduje Naród. Proste? A tak to tylko mydlenie oczu” - zwrócił się do Tuska kandydat PiS na przyszłego premiera.

„Prawo wygra z przemocą? W takim razie proszę zacząć od siebie, Panie Tusk! Siła nie może zastępować prawa, a polityczna wola premiera nie stoi ponad Konstytucją!” - dodał we wpisie na X.

„Nie ma zgody na siłowe przejmowanie instytucji państwa. Nie zastraszycie nas i nie odpuścimy!” - stwierdził Czarnek.

Kryzys w Trybunale Konstytucyjnym

Do kryzysu w Trybunale Konstytucyjnym doszło po ogłoszeniu w piątek na stronach TK przerwy w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Osobą kierującą pracami Trybunału została ogłoszona sędzia Anna Korwin-Piotrowska, wybrana przez obecny Sejm.

Wobec tych zdarzeń w piątek wieczorem prezydent Nawrocki przerwał lot do Senegalu i w nocy przyjechał do siedziby TK. W mediach opublikowano nagrania pokazujące jego wejście do budynku oraz spór między przedstawicielami prezydenta a sędziami Trybunału wybranymi przez obecny Sejm.

Zoll: Prezydent nie ma tu nic do gadania. Jego kompetencje nie sięgają TK Prezydent powinien przyjąć, że jego kompetencje nie sięgają Trybunału Konstytucyjnego i działanie prezydenta w związku z Trybunałem Konstytucyjnym jest absolutnie bezprawne - mówił w Radiu RMF24 prof. Andrzej Zoll, były prezes TK. Jak stwierdził,…

Po opuszczeniu TK Nawrocki ogłosił zwołanie pilnych konsultacji z udziałem sił parlamentarnych, argumentując, że doszło do naruszenia porządku konstytucyjnego. Z kolei premier Donald Tusk oświadczył, że „przywracanie rządów prawa jest naszym obowiązkiem”.

W sobotę wieczorem orędzie wygłosił premier Donald Tusk, który ocenił m.in., że „atak na Trybunał Konstytucyjny i jego sędziów to kolejna odsłona procesu niszczenia rządów prawa w Polsce przez PiS i prezydentów Andrzeja Dudę i Karola Nawrockiego”, a „państwo musi być silne i zdolne do egzekwowania sprawiedliwości”.