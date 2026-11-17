We wtorek Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, zwołane przez sędzię Annę Korwin-Piotrowską, zajmowało się wnioskami o uchylenie immunitetów prezesowi TK Bogdanowi Święczkowskiemu i wiceprezesowi Bartłomiejowi Sochańskiemu. Niektóre z wniosków w sprawie Święczkowskiego obejmują także wnioski o zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowy areszt.
Zgromadzenie rozpoczęło się we wtorek przed godz. 9 w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego.
O godz. 12 planowano wysłuchanie Święczkowskiego i Sochańskiego w Sądzie Okręgowym w Warszawie, ale obaj byli nieobecni - byli za to ich pełnomocnicy, którzy zgłosili szereg zastrzeżeń proceduralnych. Część dotycząca wysłuchania została zamknięta, a zgromadzenie wróciło do dalszych obrad w siedzibie TK.
Wieczorem we wtorek na stronie Trybunału Konstytucyjnego poinformowano, że „komunikat w przedmiocie wniosków Prokuratora Generalnego rozpoznawanych na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego sędziów Trybunału Konstytucyjnego 17 listopada 2026 r. będzie podany do publicznej wiadomości 18 listopada 2026 r.”
Kilka wniosków o uchylenie immunitetu
W ciągu ostatnich tygodni szef Ministerstwa Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek skierował już kilka wniosków o uchylenie immunitetu Święczkowskiemu.
Jak informowała rzeczniczka prasowa PG prok. Anna Adamiak, wnioski o uchylenie immunitetu odnoszą się m.in. do nieuprawnionego wykorzystania materiałów z kontroli operacyjnej i ujawnienia informacji niejawnych w ramach śledztwa dotyczącego systemu Pegasus. Chodzi o czas, gdy Święczkowski był prokuratorem krajowym (lata 2016-2022).
Prokuratura wnioskuje też o zgodę na pociągnięcie Święczkowskiego do odpowiedzialności karnej ws. przekroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiązków poprzez uniemożliwianie sędziom TK wykonywania funkcji i naruszania ich praw pracowniczych oraz delegowania prokuratorów wbrew przepisom w czasie, gdy Święczkowski pełnił funkcję prokuratora krajowego.
Anna Korwin-Piotrowska kierującą Trybunałem Konstytucyjnym
Wnioski te zostały skierowane do TK 30 października, po tym, jak przedstawiciele grupy wybranej w tej kadencji Sejmu na sędziów TK przekazali informację, że Anna Korwin-Piotrowska jako najstarszy stażem sędzia została kierującą Trybunałem Konstytucyjnym i wydała zarządzenie o przerwie w czynnościach prezesa Święczkowskiego i wiceprezesa Sochańskiego.
Kolejny wniosek został skierowany na początku listopada i dotyczył sprawy przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w związku z zakupem przez PK systemu Hermes.
W ostatni piątek Korwin-Piotrowska poinformowała o odmowie przyjęcia jednego z kilku wniosków w sprawie Święczkowskiego z powodów – jak podała – braków formalnych.
Prokurator generalny skierował też wniosek o uchylenie immunitetu Bartłomiejowi Sochańskiemu. Dotyczy on uniemożliwiania sędziom TK wykonywania obowiązków służbowych oraz naruszania ich praw pracowniczych.