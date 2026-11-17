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Komunikat w sprawie wniosków Prokuratora Generalnego o uchylenie immunitetów Bogdanowi Święczkowskiemu i Bartłomiejowi Sochańskiemu, którymi zajmowało się Zgromadzenie Ogólne TK, zostanie opublikowany w środę - podano we wtorek wieczorem na stronie Trybunału Konstytucyjnego.

We wtorek Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, zwołane przez sędzię Annę Korwin-Piotrowską, zajmowało się wnioskami o uchylenie immunitetów prezesowi TK Bogdanowi Święczkowskiemu i wiceprezesowi Bartłomiejowi Sochańskiemu. Niektóre z wniosków w sprawie Święczkowskiego obejmują także wnioski o zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowy areszt.

Zgromadzenie rozpoczęło się we wtorek przed godz. 9 w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego.

O godz. 12 planowano wysłuchanie Święczkowskiego i Sochańskiego w Sądzie Okręgowym w Warszawie, ale obaj byli nieobecni - byli za to ich pełnomocnicy, którzy zgłosili szereg zastrzeżeń proceduralnych. Część dotycząca wysłuchania została zamknięta, a zgromadzenie wróciło do dalszych obrad w siedzibie TK.

Wieczorem we wtorek na stronie Trybunału Konstytucyjnego poinformowano, że „komunikat w przedmiocie wniosków Prokuratora Generalnego rozpoznawanych na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego sędziów Trybunału Konstytucyjnego 17 listopada 2026 r. będzie podany do publicznej wiadomości 18 listopada 2026 r.”

Europejski trybunał zdecydował ws. Święczkowskiego. „Hipokryzja ma krótkie nogi” Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował, że Europejski Trybunał Praw Człowieka odmówił zastosowania tzw. środka tymczasowego w sprawie odsunięcia od czynności prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa…

Kilka wniosków o uchylenie immunitetu

W ciągu ostatnich tygodni szef Ministerstwa Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek skierował już kilka wniosków o uchylenie immunitetu Święczkowskiemu.

Jak informowała rzeczniczka prasowa PG prok. Anna Adamiak, wnioski o uchylenie immunitetu odnoszą się m.in. do nieuprawnionego wykorzystania materiałów z kontroli operacyjnej i ujawnienia informacji niejawnych w ramach śledztwa dotyczącego systemu Pegasus. Chodzi o czas, gdy Święczkowski był prokuratorem krajowym (lata 2016-2022).

Prokuratura wnioskuje też o zgodę na pociągnięcie Święczkowskiego do odpowiedzialności karnej ws. przekroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiązków poprzez uniemożliwianie sędziom TK wykonywania funkcji i naruszania ich praw pracowniczych oraz delegowania prokuratorów wbrew przepisom w czasie, gdy Święczkowski pełnił funkcję prokuratora krajowego.

Anna Korwin-Piotrowska kierującą Trybunałem Konstytucyjnym

Wnioski te zostały skierowane do TK 30 października, po tym, jak przedstawiciele grupy wybranej w tej kadencji Sejmu na sędziów TK przekazali informację, że Anna Korwin-Piotrowska jako najstarszy stażem sędzia została kierującą Trybunałem Konstytucyjnym i wydała zarządzenie o przerwie w czynnościach prezesa Święczkowskiego i wiceprezesa Sochańskiego.

Kolejny wniosek został skierowany na początku listopada i dotyczył sprawy przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w związku z zakupem przez PK systemu Hermes.

W ostatni piątek Korwin-Piotrowska poinformowała o odmowie przyjęcia jednego z kilku wniosków w sprawie Święczkowskiego z powodów – jak podała – braków formalnych.

Prokurator generalny skierował też wniosek o uchylenie immunitetu Bartłomiejowi Sochańskiemu. Dotyczy on uniemożliwiania sędziom TK wykonywania obowiązków służbowych oraz naruszania ich praw pracowniczych.