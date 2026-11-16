Co z dymisją Władysława Teofila Bartoszewskiego? Wiemy, kiedy premier podejmie decyzję

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Decyzja ws. odwołania wiceministra spraw zagranicznych Władysława Teofila Bartoszewskiego zapadnie dopiero jutro. Polityk PSL, który usłyszał zagrożone karą 10 lat więzienia zarzuty przywłaszczenia i ukrywania majątku, złożył rezygnację w zeszłym tygodniu.

Dymisja Władysława Teofila Bartoszewskiego z funkcji wiceszefa MSZ leży na biurku premiera od wtorku zeszłego tygodnia. Donald Tusk wstrzymał się jednak z jej przyjęciem do czasu rozmowy z prezesem PSL Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Jak poinformował dziennikarza RMF FM Tomasza Skorego rzecznik rządu Adam Szłapka, do takiej rozmowy dojdzie jutro przed południem.

Prokuratorskie zarzuty dla Bartoszewskiego

Prokurator z mazowieckiego wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej przedstawił Władysławowi Teofilowi Bartoszewskiemu - posłowi PSL, wiceszefowi MSZ - zarzuty dotyczące m.in. przywłaszczenia powierzonych środków.

Chodzi o przywłaszczenie mienia, które Andrzej Ciechanowiecki oraz Fundacja Non Omnis Moriar powierzyli Bartoszewskiemu w celu zarządzania.

Zarzuty obejmują okres od 9 lipca 2012 r. do 20 lutego 2015 roku. Łącznie dotyczą kwoty 1 mln funtów brytyjskich, 405 tys. euro oraz ponad 6,6 mln zł.

Drugi zarzut dotyczy - jak przekazano - udaremnienia oraz uszczuplenia zaspokojenia wierzyciela poprzez podejmowanie w okresie od 16 lipca 2012 roku do 9 marca 2022 roku szeregu działań polegających na ukryciu, zbyciu i darowaniu składników swojego majątku.

Wicemarszałek Sejmu ujawnia. Dymisja Władysława Teofila Bartoszewskiego na biurku premiera Na biurku premiera Donalda Tuska jest już dymisja wiceszefa MSZ Władysława Teofila Bartoszewskiego - potwierdził wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (PSL). Bartoszewski prawdopodobnie odejdzie z MSZ, ale wszystko w rękach premiera - dodał…

Bartoszewski się nie przyznaje

Władysław Teofil Bartoszewski, odnosząc się we wtorek do postawionych mu zarzutów, oświadczył, że nie przyznaje się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Zapowiedział, że będzie bronił prawdy i swojego dobrego imienia w każdej instancji, „tak długo, jak będzie to konieczne”.

Jestem przekonany, że zarówno postępowanie karne, jak i nadal toczące się postępowanie cywilne potwierdzą moje racje i prawa do majątku - dodał.

Bartoszewski, poseł PSL, jest wiceministrem spraw zagranicznych od grudnia 2023 r.



Na początku października zrzekł się immunitetu poselskiego. Wniosek o jego uchylenie Prokurator Generalny skierował do Sejmu w lipcu.