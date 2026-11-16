Co z dymisją Władysława Teofila Bartoszewskiego? Wiemy, kiedy premier podejmie decyzję

Dymisja Władysława Teofila Bartoszewskiego z funkcji wiceszefa MSZ leży na biurku premiera od wtorku zeszłego tygodnia. Donald Tusk wstrzymał się jednak z jej przyjęciem do czasu rozmowy z prezesem PSL Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Jak poinformował dziennikarza RMF FM Tomasza Skorego rzecznik rządu Adam Szłapka, do takiej rozmowy dojdzie jutro przed południem.
Prokuratorskie zarzuty dla Bartoszewskiego
Prokurator z mazowieckiego wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej przedstawił Władysławowi Teofilowi Bartoszewskiemu - posłowi PSL, wiceszefowi MSZ - zarzuty dotyczące m.in. przywłaszczenia powierzonych środków.
Chodzi o przywłaszczenie mienia, które Andrzej Ciechanowiecki oraz Fundacja Non Omnis Moriar powierzyli Bartoszewskiemu w celu zarządzania.
Zarzuty obejmują okres od 9 lipca 2012 r. do 20 lutego 2015 roku. Łącznie dotyczą kwoty 1 mln funtów brytyjskich, 405 tys. euro oraz ponad 6,6 mln zł.
Drugi zarzut dotyczy - jak przekazano - udaremnienia oraz uszczuplenia zaspokojenia wierzyciela poprzez podejmowanie w okresie od 16 lipca 2012 roku do 9 marca 2022 roku szeregu działań polegających na ukryciu, zbyciu i darowaniu składników swojego majątku.
Bartoszewski się nie przyznaje
Władysław Teofil Bartoszewski, odnosząc się we wtorek do postawionych mu zarzutów, oświadczył, że nie przyznaje się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Zapowiedział, że będzie bronił prawdy i swojego dobrego imienia w każdej instancji, „tak długo, jak będzie to konieczne”.
Jestem przekonany, że zarówno postępowanie karne, jak i nadal toczące się postępowanie cywilne potwierdzą moje racje i prawa do majątku - dodał.
Bartoszewski, poseł PSL, jest wiceministrem spraw zagranicznych od grudnia 2023 r.
Na początku października zrzekł się immunitetu poselskiego. Wniosek o jego uchylenie Prokurator Generalny skierował do Sejmu w lipcu.