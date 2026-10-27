Co dalej z pieniędzmi z SAFE? Ważny ruch Polski jeszcze w tym tygodniu

Do tej pory Polska otrzymała w maju zaliczkę w wysokości około 6,6 miliarda euro, co stanowiło 15 proc. całej przyznanej Polsce puli 43,7 mld euro. Teraz chodzi już o wypłatę środków rozliczanych na podstawie konkretnych projektów zbrojeniowych.
Polska przedstawi Brukseli sprawozdanie z realizacji programu. Do tej pory w ramach SAFE zawarte zostały kontrakty zbrojeniowe o łącznej wartości blisko 124 miliardów złotych. Na 120 miliardów złotych opiewa 39 umów i 12 aneksów podpisanych przez Agencję Uzbrojenia. Kolejne 3,4 miliarda złotych to 16 umów zawartych na potrzeby Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.
Jak podkreśla wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, 99,5 procent zamówień Agencji Uzbrojenia realizuje polski przemysł zbrojeniowy, a wszystkie umowy dotyczące wojsk cyberprzestrzeni – polskie firmy.