„Chwasty trzeba z polskiej ziemi powyrywać”. Akt oskarżenia przeciwko Bąkiewiczowi

RMF24

Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała dziś do sądu akt oskarżenia przeciwko Robertowi Bąkiewiczowi. Znany działacz narodowy odpowie za publiczne nawoływanie do przemocy, znieważenie premiera oraz szerzenie nienawiści na tle narodowościowym. Grozi mu nawet kilka lat więzienia.

Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała do Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia akt oskarżenia przeciwko Robertowi Bąkiewiczowi. Sprawa dotyczy wydarzeń z 11 października 2025 roku, kiedy to podczas transmitowanego w mediach zgromadzenia na Placu Zamkowym w Warszawie, Bąkiewicz miał dopuścić się szeregu przestępstw.

Ostre słowa i groźby podczas zgromadzenia

Według prokuratury Robert Bąkiewicz podczas swojego wystąpienia publicznie nawoływał do zabicia Prezesa Rady Ministrów lub spowodowania ciężkiego uszczerbku na jego zdrowiu. Miał również nawoływać do przemocy wobec osób współpracujących z premierem, które obwiniał o niewłaściwą politykę migracyjną.

W październiku minionego roku na organizowanym przez PiS wiecu przeciwko m.in. nielegalnej migracji i umowie z państwami Mercosur Robert Bąkiewicz - lider nieformalnej inicjatywy Ruch Obrony Granic mówił, że ROG krzyczy „kosy na sztorc” w odwołaniu do historycznych polskich powstań i insurekcji.

"Chwasty trzeba powyrywać". Prokuratura kontra Bąkiewicz Robert Bąkiewicz na celowniku prokuratury. Z urzędu wszczęto postępowanie po wypowiedziach Bąkiewicza podczas sobotniego wiecu PiS na Placu Zamkowym w Warszawie. Sprawa badana jest pod kątem "nawoływania do zbrodni".

Nie bójcie się prokuratur, sądów, ci ludzie zapłacą za to cenę. I ta droga na Grunwald musi być taka, że sprawiedliwość musi zapaść, że te chwasty trzeba z polskiej ziemi powyrywać i napalm na tę ziemię rzucać, żeby nigdy nie odrosły – mówił m.in. Bąkiewicz.

Członkowie ROG podczas wiecu trzymali w rękach papierowe kosy.

W ocenie prokuratury Bąkiewicz - nawoływał do „usunięcia przemocą” szefa rządu. Miał to wyrazić używając sformułowań: „wyrwanie chwastu połączonego z użyciem napalmu, które to sformułowanie kojarzone z masową eksterminacją” oraz odwoływanie się do symbolu powstańczej kosy i mieczy, a także do wypowiedzi: „wroga trzeba dobić, jak się kołysze w ringu, to się go tak tłucze aż leży na deskach” oraz „nie czekajcie tylko na polityków, sami musicie podjąć tę kosę”.

Znieważenie i pomówienia pod adresem premiera

To jednak nie koniec zarzutów. Prokuratura oskarża Bąkiewicza także o publiczne poniżenie Prezesa Rady Ministrów, nazywając go m.in. „zdrajcą”, „niemieckim podnóżkiem”, „niemieckim pachołkiem”, „tchórzem” i „chwastem”. Według śledczych, takie wypowiedzi mogły narazić premiera na utratę zaufania niezbędnego do pełnienia funkcji publicznej.

Trzeci zarzut dotyczy nawoływania do nienawiści na tle narodowościowym, etnicznym i rasowym.

Bąkiewicz miał w swoim przemówieniu wzbudzać silną niechęć i wrogość wobec osób narodowości niemieckiej oraz imigrantów.

Poważne konsekwencje

Za czyny zarzucane Robertowi Bąkiewiczowi grozi kara pozbawienia wolności nawet do 3 lat. Dodatkowo, za znieważenie i pomówienie konstytucyjnego organu państwa grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 2 lat. Sąd, w przypadku uznania winy, może zastosować surowszy wymiar kary ze względu na charakter chuligański czynu.