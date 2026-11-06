„Chamskie zachowanie”. Przepychanki w Sejmie, Czarzasty chce kary dla Mateckiego

RMF24

W Sejmie doszło do przepychanek między Dariuszem Mateckim, a prezesem Forum Młodych Ludowców Konradem Gwoździem. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty po zajściu poinformował, że skierował do komisji etyki wniosek o ukaranie posła PiS. „Ponowne chamskie zachowanie posła, jest wina, będzie kara” - napisał Czarzasty.

Scysja podczas konferencji PSL-u

W piątek politycy PSL zorganizowali konferencję prasową w Sejmie, podczas której mówili o swojej inicjatywie resortu konstytucyjnego. Jak widać na nagraniach zamieszczonych w serwisie X, poseł Matecki przysłuchiwał się konferencji ludowców, stojąc za kamerami i fotoreporterami. Polityk PiS stał tuż za prezesem Forum Młodych Ludowców Konradem Gwoździem i nagrywał konferencję telefonem.

Na nagraniach słychać, jak Matecki mówi: Precz mi stąd. Prezes Forum Młodych Ludowców odpowiada: Pan przeszkadza. Gwóźdź cofa się i nachodzi na Mateckiego. Następnie poseł PiS odpycha go rękami. Potem obaj politycy przed dłuższą chwilę dyskutują ze sobą.

Marszałek Sejmu składa wniosek

Do sprawy odniósł się Włodzimierz Czarzasty. „Matecki. Ponowne chamskie zachowanie posła. Szybki wniosek o ukaranie do Komisji Etyki. Jest wina, będzie kara” - napisał Czarzasty na platformie X.

Opublikował też pismo z wnioskiem do komisji etyki. Wskazał w nim, że „zgodnie z nagraniami opublikowanymi w internecie, poseł Dariusz Matecki miał dopuścić się agresywnych zachowań, naruszając nietykalność osobistą innej osoby, podczas konferencji Polskiego Stronnictwa Ludowego 6 listopada 2026 r. w Sejmie RP”.

„Zachowania posła nie licuje z zasadami etyki poselskiej, zgodnie z którymi poseł powinien unikać zachowań, które mogą godzić w dobre imię Sejmu oraz powinien szanować godność innych osób. W świetle powyższego, zwracam się do Wysokiej Komisji o podjęcie sprawy zgodnie z właściwością” - napisał Czarzasty we wniosku do komisji etyki.

Jakie są możliwe kary?

Regulamin przewiduje, że komisja może ukarać posła zwróceniem uwagi, udzieleniem upomnienia lub udzieleniem nagany. Posłowi przysługuje odwołanie od decyzji komisji etyki w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały dotyczącej kary.