Centrum nie zgłosi kandydata na wicemarszałka Sejmu. Oto powód

RMF24

Posłanka Aleksandra Leo wygrała wewnętrzne głosowanie na wicemarszałka Sejmu w klubie Centrum, jednak ugrupowanie nie zgłosi jej kandydatury – dowiedziała się PAP w źródłach zbliżonych do klubu. Z ustaleń wynika, że koalicjanci odmówili poparcia dla przedstawiciela Centrum.

O tym, że Centrum zamierza ubiegać się o stanowisko wicemarszałka Sejmu PAP informowała pod koniec sierpnia. Rozważano wtedy dwójkę kandydatów - był to szef klubu parlamentarnego Mirosław Suchoń i wiceszefowa klubu Aleksandra Leo.

Media: Centrum nie zgłosi kandydata do prezydium Sejmu

Z ustaleń Polskiej Agencji Prasowej wynika, że w wewnętrznym głosowaniu posłowie klubu Centrum wskazali Leo jako kandydatkę do prezydium Sejmu, jednak po konsultacjach z pozostałymi ugrupowaniami tworzącymi większość rządzącą, podjęto decyzję o tym, by nie zgłaszać kandydata na wicemarszałka.

W toku rozmów z koalicjantami stało się jasne, że żaden kandydat zgłoszony przez nasz klub nie zyska akceptacji. Koalicja Obywatelska i Lewica wolą grać na dalsze skłócanie PiS-u i Rozwoju Plus – tłumaczył jeden z rozmówców PAP.

Zgodnie z harmonogramem obrad, w piątek Sejm ma wybrać nowego wicemarszałka Sejmu. Kandydatów jest dwóch: Marcin Ociepa zgłoszony przez klub Prawa i Sprawiedliwości oraz Marcin Horała zaproponowany przez klub Rozwój Plus. Klub PiS nie ma obecnie swojego wicemarszałka, ponieważ pozostałe kluby nie zgadzały się na zgłaszaną dotychczas na to stanowisko kandydaturę Elżbiety Witek.

Pod koniec lipca klub PiS zmienił swojego kandydata na wicemarszałka Sejmu.

Oto obecni wicemarszałkowie Sejmu

W uchwale z 2023 roku Sejm ustalił liczbę wicemarszałków na sześciu. Kandydata na wicemarszałka Sejmu może zgłosić co najmniej 15 posłów i jest on wybierany bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Obecnymi wicemarszałkami są: Krzysztof Bosak (Konfederacja), Szymon Hołownia (Polska 2050), Dorota Niedziela (KO), Monika Wielichowska (KO) oraz Piotr Zgorzelski (PSL-TD). Lewicę - jako marszałek Sejmu - reprezentuje Włodzimierz Czarzasty.