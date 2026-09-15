Były wiceminister sprawiedliwości usłyszał zarzuty

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Prokuratura postawiła zarzuty posłowi PiS. Chodzi o byłego wiceszefa Ministerstwa Sprawiedliwości Michała W. Zarzuty dotyczą przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego.

Prokuratura Krajowa poinformowała o postawieniu zarzutów Michałowi W., byłemu sekretarzowi stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Dotyczą one przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

„Zarzut dotyczy przestępstwa przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego - sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, dokonanego w krótkich odstępach czasu i ze z góry powziętym zamiarem - ze szkodą dla interesu publicznego oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i osobistej” - czytamy w komunikacie prokuratury.

Zarzuty Michałowi W. postawił prokurator z Zespołu prokuratorów do przeprowadzenia postępowań przygotowawczych związanych z niedopełnieniem obowiązków i przekroczeniem uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych – pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej. Postępowanie w tej sprawie początkowo prowadził Zespół Śledczy Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, jednak od 8 września 2026 roku sprawą zajmuje się Prokuratura Krajowa.

Zgromadzone dowody pozwoliły na sformułowanie zarzutów wobec Michała W., który w latach 2021–2023 pełnił funkcję sekretarza stanu odpowiedzialnego m.in. za Służbę Więzienną i Inspektorat Wewnętrzny Służby Więziennej. Według prokuratury Michał W. w okresie od dnia 2 lutego 2021 r. do 7 listopada 2023 r. przekroczył uprawnienia i nie dopełnił obowiązków jako funkcjonariusz publiczny, w tym w zakresie podpisywania decyzji i postanowień administracyjnych oraz wewnętrznych aktów normatywnych dotyczących Służby Więziennej.

Jako poseł na Sejm X kadencji, Michał W. korzysta z immunitetu parlamentarnego. Przedstawienie zarzutów wymagało zgody Sejmu, jednak polityk sam złożył oświadczenie o wyrażeniu zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej. Komisja Regulaminowa uznała to oświadczenie za formalnie prawidłowe.

Po ogłoszeniu zarzutów, Michał W. został przesłuchany w charakterze podejrzanego. Podczas przesłuchania nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu.

Na tym etapie śledztwa status podejrzanego uzyskało już sześć osób.