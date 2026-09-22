Buda, Dworczyk i Müller oficjalnie wykluczeni z PiS

RMF24

Waldemar Buda, Michał Dworczyk i Piotr Müller z Rozwoju Plus zostali w poniedziałek wykluczeni z Prawa i Sprawiedliwości. We wtorek potwierdził to PAP rzecznik dyscyplinarny partii Karol Karski. Europosłowie mają siedem dni na odwołanie.

7 września trzej politycy złożyli w Parlamencie Europejskim wniosek o powołanie delegacji Rozwój Plus, której przewodniczącym został Piotr Müller. Delegacja działa w grupie Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.

Karski przekazał, że podstawą decyzji o wykluczeniu był art. 42 ust. 5 statutu PiS oraz „ciężkie naruszenie art. 39 w zw. z art. 36 ust. 1, 2, i 5 statutu Prawa i Sprawiedliwości”. Wyjaśniał, że wcześniej europosłowie nie zostali objęci postępowaniem, ponieważ nie utworzyli nowego klubu.

Wtedy, w sierpniu, tymi postępowaniami nie zostali objęci europosłowie, ponieważ, jako tacy, nie tworzyli żadnego nowego klubu parlamentarnego. Teraz, niedawno, wystąpili z delegacji PiS i w grupie EKR w Parlamencie Europejskim utworzyli własną delegację. Na gruncie statutu Prawa i Sprawiedliwości to jest działanie analogiczne (do działań posłów z klubu parlamentarnego – red.) – wyjaśniał.

Posiedzenie bez europosłów

Sąd koleżeński zwołano po otrzymaniu oficjalnej informacji z PE. Buda, Dworczyk i Müller dostali zaproszenia z tygodniowym wyprzedzeniem, wraz z informacją, „że ich ewentualna nieobecność nie będzie uniemożliwiała rozpatrzenia tej sprawy”.

Sąd obradował pod ich nieobecność, a decyzję przesłano im mailem. Dworczyk powiedział PAP, że nie sprawdził jeszcze skrzynki i „być może jakiś dokument tam jest”. Przypomniał, że należał do PiS przez 24 lata.

Spór wokół Rozwoju Plus

Rozwój Plus powstał w następstwie sporu wewnątrz PiS. Jarosław Kaczyński nakazał parlamentarzystom rezygnację z członkostwa w zewnętrznych stowarzyszeniach politycznych. Politycy związani z Mateuszem Morawieckim nie złożyli takich deklaracji, twierdząc, że nadal pozostają w PiS.

Po wszczęciu postępowań dyscyplinarnych uznali jednak, że nie są już członkami partii, i zarejestrowali własny klub parlamentarny. Morawiecki zapowiedział, że do 15 października powstanie partia polityczna Rozwój Plus.