Bogucki: To nie bitwa o Trybunał, toczy się batalia o polską demokrację

RMF24

Szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki ocenił w poniedziałek, że trwający kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego „to nie bitwa o Trybunał, ale batalia o polską demokrację i to, czy władza wykonawcza będzie podlegać kontroli jakichkolwiek niezależnych organów”. Bogucki podczas briefingu prasowego odniósł się do kwestii trwającego wokół Trybunału Konstytucyjnego przesilenia; jego zdaniem mamy do czynienia z sytuacją „bezprecedensową, niezwykle groźną dla porządku wewnętrznego Rzeczypospolitej”.

W mediach można zauważyć takie nagłówki, że to jest „bitwa o Trybunał”. Chciałbym bardzo jasno powiedzieć, że to nie jest bitwa o Trybunał, tylko dzisiaj w Rzeczypospolitej toczy się batalia o polską demokrację. O to, czy władza wykonawcza, rząd, premier i jego ministrowie będą podlegać kontroli jakichkolwiek niezależnych organów, (...) czy też władza wykonawcza w postaci rządu, na którego czele stoi premier Donald Tusk, będzie miała władzę nieograniczoną i niekontrolowaną – stwierdził Zbigniew Bogucki podczas spotkania z mediami.

Zdaniem szefa KPRP „nie chodzi o nazwiska”.

Nie chodzi o prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego, wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego, nie chodzi także o panią Annę Korwin-Piotrowską czy pana Macieja Berka, ale o to, kto jest w istocie konstytucyjnie, ustawowo, zgodnie z prawem umocowany do tego, by być prezesem TK – mówił Bogucki.

Bogucki zapewnił też, że prezydent Karol Nawrocki w sprawie TK „nie jest powodowany politycznie, ale jest powodowany troską o Rzeczpospolitą”.

Prawda leży tam, gdzie są fakty, tam, gdzie jest prawo zapisane w konstytucji RP i ustawach, a nie w różnego rodzaju zupełnie absurdalnych interpretacjach tworzonych na potrzeby chwili, potrzeby polityczne - powiedział.

Dwie opinie prawne nt. sytuacji w TK

Bogucki powiedział w poniedziałek na konferencji prasowej, że obecnie Kancelaria Prezydenta dysponuje „dwoma pełnymi opiniami pisemnymi” ws. aktualnej sytuacji związanej z TK.

Podał, że są to opinie prof. Ryszarda Piotrowskiego i prof. Jacka Zaleśnego, są też już „zasadnicze tezy” opinii prof. Anny Łabno a ponadto KPRP oczekuje na „opinię sporządzoną przez profesor Grabowską”.

I oczywiście te wszystkie dokumenty będą do wglądu. One będą przedstawiane także później szerzej opinii publicznej - zapowiedział Bogucki. Szef KPRP zaznaczył, że również I prezes SN Zbigniew Kapiński przedstawił swe stanowisko.

Bogucki powiedział, że opinie „są jednoznaczne” i „nie budzą żadnych wątpliwości”, że mamy do czynienia z „intencjonalnym, brutalnym łamaniem prawa” i – jak powiedział – z „bolszewicką próbą interpretacji przepisów i poszukiwania na siłę podstaw prawnych, których po prostu nie ma”.

Bogucki: Premier postanowił iść na ścianę, iść w zaparte

W sobotę w Pałacu Prezydenckim odbyła się seria spotkań prezydenta z liderami i przedstawicielami ugrupowań parlamentarnych: PSL, PiS, Rozwoju Plus, Polski 2050, Konfederacji i Razem. W Pałacu nie pojawili się przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i klubu Centrum.

Bogucki zapytany, czy premier i lider KO, Donald Tusk poinformował prezydenta, dlaczego nie przyszedł na rozmowy, odparł, że premier nie kontaktował się z prezydentem, natomiast „postanowił wygłosić wiele słów kłamstwa w swoim orędziu, nie powołując się na konkretne przepisy prawne, tylko na różnego rodzaju PR-owskie chwyty czy chwyciki”.

Dodał, że premier „ma i może mieć bezpośredni kontakt z prezydentem, ale postanowił iść na ścianę, iść w zaparte”.

Myślę, że przekroczył już granice, z których trudno mu będzie wrócić - stwierdził.

Szef Kancelarii Prezydenta przypomniał też o zwołanej na wtorek Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. Ona co do zasady dotyczy spraw dotyczących zagrożenia zewnętrznego, ale mamy bardzo trudną sytuację, jeżeli chodzi o kwestię porządku bezpieczeństwa ustrojowego wewnętrznego - powiedział Bogucki.

Minister Bogucki nie odpowiedział na pytanie, czy Kancelaria Prezydenta RP opublikuje nagrania, które zrobili współpracownicy prezydenta, wchodzący za Karolem Nawrockim do siedziby TK.

Czy będzie zawiadomienie do prokuratury?

Bogucki, pytany, czy kancelaria prezydenta złożyła do prokuratury zawiadomienie ws. naruszenia nietykalności cielesnej prezydenta, odparł, że „to prokuratura ma obowiązek w takich sprawach, szczególnie w sprawach dotyczących najpoważniejszych przestępstw, dotyczących ustroju państwa, działać z urzędu”.

Gdyby prokuratura funkcjonowała w sposób niezależny, podejrzewam, że powinny następować zatrzymania tych osób, które dopuszczają się nielegalnych, bardzo groźnych dla funkcjonowania państwa działań. Tego nie ma - ocenił Bogucki.

Wyraził też dziwienie, że w środku nocy do TK przybył po telefonie sędziego Macieja Berka prok. Andrzej Piaseczny.

Bogucki, powtórnie dopytywany, czy Kancelaria Prezydenta RP złoży zawiadomienie, powiedział, że sytuacja jest analizowana i zbierane są informacje.

Każda godzina właściwie, każdy dzień dostarcza nowych informacji. Chcemy tę sytuację zbadać jak najpełniej i wtedy prezydent podejmie ostateczną decyzję. Natomiast dziwi mnie, że prokuratura nie działa w tej sprawie w kontekście czynności wobec tych osób, które wtargnęły do Trybunału, czyli tych, którzy nie są sędziami i tych, którzy wydają bezpodstawne akty prawne. I pod osłoną nocy, zniczy, kordonów policji, próbują udawać, że są sędziami albo sprawują funkcje, których nigdy nie sprawowały - stwierdził Bogucki.

Protest pod Trybunałem

W piątek wieczorem przedstawiciele sędziów wybranych przez Sejm obecnej kadencji do TK poinformowali, że Anna Korwin-Piotrowska jako najstarsza stażem została kierującą Trybunałem Konstytucyjnym i wydała zarządzenie o przerwie w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Korwin-Piotrowska poinformowała, że wraz z sześciorgiem innych osób wybranych w tej kadencji na sędziów TK przebywają w siedzibie Trybunału.

Przed siedzibą TK nasilił się protest, a prezydent Karol Nawrocki przerwał podróż do Senegalu i wrócił do Warszawy; spotkał się m.in. z I prezesem Sądu Najwyższego Zbigniewem Kapińskim, a następnie przyjechał do siedziby TK.

Kryzys w Trybunale Konstytucyjnym. Zawieszenie prezesa, protesty i szarpanina z prezydentem W piątek wieczorem policja i Służba Ochrony Państwa weszły na teren Trybunału Konstytucyjnego, a sędzia Anna Korwin-Piotrowska ogłosiła zawieszenie prezesa Bogdana Święczkowskiego, którego nie wpuszczono do budynku. Prezydent Karol Nawrocki przerwał…

W sobotę nad ranem prezydent wydał oświadczenie mówiące, że „doszło do naruszenia porządku konstytucyjnego RP i siłowego przejęcia konstytucyjnego organu państwa”. Prezydent zwołał też pilne konsultacje polityczne z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych.

W sobotę wieczorem premier Tusk wygłosił orędzie, w którym powiedział m.in. że „atak na Trybunał Konstytucyjny i jego sędziów to kolejna odsłona procesu niszczenia rządów prawa w Polsce przez PiS i prezydentów Andrzeja Dudę i Karola Nawrockiego”, a „państwo musi być silne i zdolne do egzekwowania sprawiedliwości”.