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W siedzibie Kancelarii Prezydenta RP zakończyły się rozmowy dotyczące sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym. Spotkanie, prowadzone przez szefa KPRP Zbigniewa Boguckiego, było kontynuacją poniedziałkowych konsultacji w Belwederze. Bogucki zapowiedział kolejną rundę rozmów.

Podobnie jak podczas poniedziałkowego spotkania, w środę nie pojawili się przedstawiciele Lewicy i Koalicji Obywatelskiej.

Szef KPRP Zbigniew Bogucki nie krył jednak zadowolenia z efektów rozmów. Zgadzamy się w 70 procentach spraw - powiedział, dodając, że „być może diabeł tkwi w szczegółach i te pozostałe 30 procent” może być najtrudniejsze do uzgodnienia.

Chodzi — jak mówił — o propozycje zmian, które miałyby charakter incydentalny i pozwoliłyby zakończyć głęboki kryzys wokół TK.

W wystąpieniu na briefingu prasowym Boguckiego, nie zabrakło oskarżeń wobec rządu Donalda Tuska, który - zdaniem szefa KPRP - nie stoi po stronie demokracji, w przeciwieństwie do przedstawicieli ugrupowań, które zechciały przybyć na spotkanie do Kancelarii Prezydenta.

Wspólny projekt i kolejne rozmowy

Po środowym spotkaniu z przedstawicielami m.in. PiS, PSL, Polski 2050, Konfederacji, Razem, Rozwoju Plus, Konfederacji Korony Polskiej oraz Demokracji Bezpośredniej Bogucki przekazał, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami powstał wspólny projekt dotyczący TK.

Jak zaznaczył, dokument został przygotowany przez Kancelarię Prezydenta. Dodał, że propozycja PSL, określana wcześniej jako najbardziej daleko idąca, została „mocno uzupełniona” o rozwiązania przedstawione przez pozostałe kluby i koła parlamentarne.

Bogucki podkreślił, że na środowym spotkaniu pojawiły się wszystkie kluby i koła, które uczestniczyły w poniedziałkowych rozmowach w Belwederze. Ich przedstawiciele zadeklarowali również udział w czwartkowym spotkaniu.

Kolejne rozmowy przedstawicieli ugrupowań politycznych z szefem KPRP odbędą się w czwartek o godz. 18 w Kancelarii Prezydenta. Będzie to trzecie spotkanie poświęcone sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym.

Zbigniew Bogucki poinformował także, że weźmie udział w organizowanych przez PSL konsultacjach społecznych w sprawie projektu zmian w Konstytucji RP. Spotkanie ma odbyć się w czwartek w Sejmie.