Bogdan Święczkowski: Wcześniej czy później do budynku Trybunału wejdziemy

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Bogdan Święczkowski, który ma zarządzoną przerwę w czynnościach prezesa Trybunału Konstytucyjnego, zapowiedział spotkanie z grupą sędziów, których określa mianem „legalnych”. „Wcześniej czy później do budynku Trybunału wejdziemy. Być może będziemy orzekać w innych miejscach” — zapowiedział Święczkowski.

Bogdan Święczkowski, który decyzją nowej kierującej TK Anny Korwin-Piotrowskiej został odsunięty od obowiązków prezesa, w sobotni poranek ogłosił w Telewizji Republika, że do Warszawy zjeżdżają sędziowie, których uznaje za „legalnych”. Spotkanie ma się odbyć około godziny 11-12.

Mam nadzieję, że spotkamy się w siedem osób i porozmawiamy na temat tego, co i jak możemy zrobić, żeby przywrócić legalnie funkcjonujący Trybunał Konstytucyjny — powiedział Święczkowski.

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Przerwa w czynnościach i nowe kierownictwo TK

W piątkowy wieczór pojawiła się informacja, że nową osobą kierującą Trybunałem została Anna Korwin-Piotrowska. To ona wydała zarządzenie o przerwie w czynnościach zarówno dla Święczkowskiego, jak i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Decyzja ta wywołała gwałtowne reakcje i doprowadziła do demonstracji i protestów przed siedzibą TK, gdzie pojawiła się również policja.

Wojna o TK. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego wydał oświadczenie Prof. Jacek Chlebny, prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, wyraził zaniepokojenie wydarzeniami, do których doszło wieczorem i w nocy w Trybunale Konstytucyjnym. Ocenił, że przekroczone zostały granice wyznaczone przez zasady konstytucyjne oraz…

„Wcześniej czy później wejdziemy do budynku TK”

Święczkowski nie zamierza rezygnować ze swojej roli. Zapewnia, że jego celem jest „uspokojenie atmosfery” i rozmowa z pozostałymi sędziami. Jednocześnie ostrzega, że osoby odpowiedzialne za ostatnie wydarzenia mogą w przyszłości ponieść konsekwencje prawne.

Wcześniej czy później do budynku Trybunału wejdziemy. Być może będziemy orzekać w innych miejscach. Mamy dostęp do części naszych materiałów, także myślę, że sobie poradzimy – zapowiedział.

Interwencja prezydenta i reakcja premiera

W nocy z piątku na sobotę prezydent Karol Nawrocki pojawił się w siedzibie TK. W mediach pojawiły się nagrania z jego wejścia do budynku oraz sporu z osobami wybranymi przez obecny Sejm na sędziów Trybunału.

Po opuszczeniu TK prezydent ogłosił zwołanie pilnych konsultacji z udziałem sił parlamentarnych, podkreślając, że doszło do naruszenia porządku konstytucyjnego. Premier Donald Tusk skomentował sytuację, mówiąc, że „przywracanie rządów prawa jest naszym obowiązkiem”.