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Bogdan Święczkowski: Wcześniej czy później do budynku Trybunału wejdziemy

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 31 października (11:17)

Bogdan Święczkowski, który ma zarządzoną przerwę w czynnościach prezesa Trybunału Konstytucyjnego, zapowiedział spotkanie z grupą sędziów, których określa mianem „legalnych”. „Wcześniej czy później do budynku Trybunału wejdziemy. Być może będziemy orzekać w innych miejscach” — zapowiedział Święczkowski.

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Bogdan Święczkowski: Wcześniej czy później do budynku Trybunału wejdziemy
Bogdan Święczkowski, fot. Radek Pietruszka /PAP

Bogdan Święczkowski, który decyzją nowej kierującej TK Anny Korwin-Piotrowskiej został odsunięty od obowiązków prezesa, w sobotni poranek ogłosił w Telewizji Republika, że do Warszawy zjeżdżają sędziowie, których uznaje za „legalnych”. Spotkanie ma się odbyć około godziny 11-12. 

Mam nadzieję, że spotkamy się w siedem osób i porozmawiamy na temat tego, co i jak możemy zrobić, żeby przywrócić legalnie funkcjonujący Trybunał Konstytucyjny — powiedział Święczkowski.

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Czas: 09:57

Przerwa w czynnościach i nowe kierownictwo TK

W piątkowy wieczór pojawiła się informacja, że nową osobą kierującą Trybunałem została Anna Korwin-Piotrowska. To ona wydała zarządzenie o przerwie w czynnościach zarówno dla Święczkowskiego, jak i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Decyzja ta wywołała gwałtowne reakcje i doprowadziła do demonstracji i protestów przed siedzibą TK, gdzie pojawiła się również policja.

 „Wcześniej czy później wejdziemy do budynku TK”

Święczkowski nie zamierza rezygnować ze swojej roli. Zapewnia, że jego celem jest „uspokojenie atmosfery” i rozmowa z pozostałymi sędziami. Jednocześnie ostrzega, że osoby odpowiedzialne za ostatnie wydarzenia mogą w przyszłości ponieść konsekwencje prawne

Wcześniej czy później do budynku Trybunału wejdziemy. Być może będziemy orzekać w innych miejscach. Mamy dostęp do części naszych materiałów, także myślę, że sobie poradzimy – zapowiedział.

Interwencja prezydenta i reakcja premiera

W nocy z piątku na sobotę prezydent Karol Nawrocki pojawił się w siedzibie TK. W mediach pojawiły się nagrania z jego wejścia do budynku oraz sporu z osobami wybranymi przez obecny Sejm na sędziów Trybunału. 

Po opuszczeniu TK prezydent ogłosił zwołanie pilnych konsultacji z udziałem sił parlamentarnych, podkreślając, że doszło do naruszenia porządku konstytucyjnego. Premier Donald Tusk skomentował sytuację, mówiąc, że „przywracanie rządów prawa jest naszym obowiązkiem”.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Trybunał Konstytucyjny Bogdan Święczkowski

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