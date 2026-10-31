Bogdan Święczkowski pod budynkiem TK: Mamy do czynienia z zamachem stanu

RMF24

Przed godz. 5 prezydent opuścił Trybunał Konstytucyjny. Przed budynkiem TK szef jego gabinetu Paweł Szefernaker odczytał oświadczenie, w którym poinformował, że Karol Nawrocki zwołał na dziś pilne konsultacje z przedstawicielami sił parlamentarnych. Obok Szefernakera, pod namiotem Klubu Gazety Polskiej, oświadczenie wygłosił prezes TK Bogdan Święczkowski. „Mamy do czynienia z zamachem na konstytucyjny organ państwa, z zamachem stanu; ta władza pokazała dziś, że jest w stanie posunąć się do każdego bezprawia” - powiedział Święczkowski.

Bogdan Święczkowski pod budynkiem TK

Trybunał Konstytucyjny jest tutaj dziś, jest wśród Polaków, którzy zgromadzili się, by bronić nie tylko Trybunału, lecz przede wszystkim praworządności i demokracji w naszym kraju. Dziękuję państwu za to - powiedział.

Można przejąć podstępem budynek, ale nie można przejąć konstytucyjnego organu państwa. Trybunał tworzą powołani zgodnie z prawem sędziowie, a nie uzurpatorzy, którzy dostali się do niego tylną bramą w asyście rządowych ochroniarzy i otoczyli się kordonem policji ze strachu przed Polakami - dodał, a zgromadzeni zaczęli krzyczeć: „Hańba”.

Kryzys w Trybunale Konstytucyjnym. Zawieszenie prezesa, protesty i szarpanina z prezydentem W piątek wieczorem policja i Służba Ochrony Państwa weszły na teren Trybunału Konstytucyjnego, a sędzia Anna Korwin-Piotrowska ogłosiła zawieszenie prezesa Bogdana Święczkowskiego, którego nie wpuszczono do budynku. Prezydent Karol Nawrocki przerwał…

Zdaniem Święczkowskiego „mamy do czynienia z zamachem na konstytucyjny organ państwa, mamy do czynienia z zamachem stanu”. Działania rządu przeciwko niezależnemu sądowi konstytucyjnemu wykluczają Polskę z grona demokratycznych państw prawa i nie mają precedensu w świecie, kompromitują nasz kraj, nie tylko jego władze - mówił Święczowski.

Podkreślił, że żadna władza nie może być sędzią we własnej sprawie i ustanawiać takich sędziów, jacy jej się podobają. Nie wolno milczeć i godzić się na zawłaszczenie państwa i jego instytucji - powiedział.

Podkreślał, że niezależność TK jest gwarancją dla obywateli, że ich prawa i wolności będą chronione przed nadużyciami. Ta władza pokazała dziś, że jest gotowa posunąć się do każdego bezprawia - ocenił.

Podziękował za wsparcie prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, za jednoznaczne stanowisko I prezesa Sądu Najwyższego Zbigniewa Kapińskiego oraz za wyrazy solidarności i wsparcia od różnych prawników.

Minister spraw zagranicznych, wicepremier Radosław Sikorski napisał: „Starcie wokół Trybunału Konstytucyjnego w Polsce dotyczy przywrócenia praworządności instytucji, która została spolitatyzowana przez populistyczny rząd, tracący władzę w wyborach w 2023 roku. Jej prezes wielokrotnie łamał prawo, kierując politycznie wrażliwe sprawy do ręcznie wybranych sędziów. Trybunał nie zdołał uchwalić własnego budżetu”.

Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński opublikował na platformie X informację o działaniach policji.

„Policja pod TK od wielu godzin działała profesjonalnie i spokojnie. Nie eskaluje, dba o bezpieczeństwo i porządek publiczny. Ten profesionalizm powinien być doceniony przez wszystkich” - napisał.



