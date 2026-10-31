„Bezprawny zamach” w TK. Rada Parlamentarzystów wydała oświadczenie po obradach

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Rada Parlamentarzystów przy Prezydencie RP zakończyła sobotnie obrady poświęcone sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym. W przyjętym stanowisku jej członkowie ostro skrytykowali wydarzenia z 30 października, uznając je za „bezprawny zamach na konstytucyjny organ państwa” i zadeklarowali sprzeciw wobec prób ograniczania prerogatyw prezydenta.

Prof. Jerzy Stępień, były prezes TK: Toczy się wojna o kształt polskiej demokracji Czas: 10:25

„ Mieliśmy do czynienia z bezprawnym zamachem ”

O zakończeniu obrad Rady Parlamentarzystów poinformował na platformie X jej przewodniczący Marcin Horała. Posiedzenie zostało zwołane na sobotę na godzinę 15. W spotkaniu uczestniczył również Adam Andruszkiewicz.

W przyjętym stanowisku rada wyraziła oburzenie wydarzeniami, do których doszło 30 października wokół Trybunału Konstytucyjnego.

„Rada z oburzeniem przyjmuje wydarzenia, które miały miejsce 30 października 2026 roku wokół Trybunału Konstytucyjnego. Mieliśmy do czynienia z bezprawnym zamachem na konstytucyjny organ państwa. Osoby działające bez legalnych podstaw zostały wsparte siłą służb” – przekazał Horała.

W stanowisku znalazło się również ostrzeżenie przed konsekwencjami zaakceptowania takiego sposobu działania.

„Gdyby tego rodzaju działania miały być skuteczne, Polska zostanie skreślona z grona cywilizowanych zachodnich demokracji” – napisano.

Rada apeluje o poszanowanie prerogatyw prezydenta

W dalszej części stanowiska parlamentarzyści zadeklarowali stanowczy sprzeciw wobec prób odbierania prerogatyw urzędowi Prezydenta RP.

Ich zdaniem dalsze zaostrzanie konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego może prowadzić do osłabienia autorytetu państwa, podważenia zaufania obywateli do prawa oraz destabilizacji porządku konstytucyjnego.

Rada zaapelowała o poszanowanie urzędu prezydenta, Konstytucji RP, zasady trójpodziału władzy oraz niezależności sądownictwa konstytucyjnego.

„Polska potrzebuje dziś odpowiedzialności i poszanowania prawa, a nie kolejnych politycznych konfrontacji” – podsumowali autorzy stanowiska.

Kto zasiada w Radzie Parlamentarzystów?

Rada Parlamentarzystów przy Prezydencie RP to zespół konsultacyjny powołany przez Karola Nawrockiego. Jego zadaniem jest wspieranie głowy państwa wiedzą i doświadczeniem parlamentarzystów oraz usprawnianie współpracy na rzecz stanowienia prawa przyjaznego obywatelom.

W skład gremium wchodzą przede wszystkim parlamentarzyści związani z opozycją. Są to: Marcin Horała, Paulina Matysiak, Urszula Nowogórska, Grzegorz Adam Płaczek, Szymon Szynkowski vel Sęk, Witold Tumanowicz, Elżbieta Witek, Mariusz Błaszczak, Marek Jakubiak i Jarosław Sellin.

Kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego

Stanowisko rady jest reakcją na wydarzenia, które doprowadziły do poważnego napięcia wokół Trybunału Konstytucyjnego.

W piątek ogłoszono przerwę w czynnościach służbowych prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Za osobę kierującą pracami Trybunału uznano sędzię Annę Korwin-Piotrowską, która ma najdłuższy staż spośród sędziów wybranych przez obecny Sejm.

Decyzje te wywołały protesty i demonstracje przed siedzibą Trybunału. Na miejscu interweniowała policja. W nocy z piątku na sobotę do gmachu TK przybył prezydent Karol Nawrocki. Przerwał w tym celu podróż zagraniczną do Senegalu.

Siedmioro „starych” sędziów Trybunału Konstytucyjnego podpisało oświadczenie, w którym potępiło wydarzenia z 30 października w siedzibie TK, określając je jako „całkowicie bezprawne”.

„W obliczu wydarzeń, które miały miejsce 30 października 2026 r. w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego, a które oceniamy jako całkowicie bezprawne, apelujemy do konstytucyjnych organów RP oraz sił politycznych o podjęcie natychmiastowych i skutecznych działań zmierzających do rozwiązania obecnej sytuacji wokół sądu konstytucyjnego z zachowaniem zasad demokratycznego państwa prawnego” - czytamy w sobotnim oświadczeniu tzw. starych sędziów TK.