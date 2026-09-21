„Bez zbędnej zwłoki”. Maciej Berek pisze do prezydenta Karola Nawrockiego

RMF24

Maciej Berek - były minister rządu Donalda Tuska, wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego - opublikował w mediach społecznościowych treść pisma skierowanego do prezydenta Karola Nawrockiego. Domaga się w nim wskazania mu miejsca i czasu, gdy będzie mógł złożyć ślubowanie.

Krótki apel Berka do prezydenta

Maciej Berek opublikował treść pisma do prezydenta Karola Nawrockiego na portalu X.

„Złożenie ślubowania przez sędziego Trybunału Konstytucyjnego jest jego obowiązkiem. Sejm wybrał mnie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego 4 września 2026 r. Kadencja, na którą zostałem wybrany, powinna się rozpocząć 16 września 2026 r.” - napisał były członek rządu, nazywany przez Donalda Tuska ”prawą ręką".

W krótkim piśmie do prezydenta Berek podkreślił, że przepisy zobowiązują go do złożenia ślubowania. Poprosił Karola Nawrockiego o wskazanie miejsca i terminu, gdy będzie mógł to zrobić.

Pozwalam sobie zauważyć, że niezłożenie przeze mnie ślubowania, potraktowane jako odmowa jego złożenia, prowadziłoby z mocy art. 4 ust. 2 przywołanej ustawy do skutku w postaci zrzeczenia się stanowiska sędziego Trybunału Konstytucyjnego, co dodatkowo uzasadnia konieczność złożenia przeze mnie ślubowania bez zbędnej zwłoki - wyjaśnił.

Szef Kancelarii Sejmu RP Marek Siwiec powiedział w TVN24, że nie planuje organizacji ślubowania Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego w Sali Kolumnowej. Z takiej formuły skorzystano wcześniej w przypadku innych sędziów TK, którzy nie zostali zaproszeni na ślubowanie przez prezydenta Nawrockiego.

W ubiegłą środę rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, pytany przez dziennikarzy, kiedy Berek może spodziewać się od prezydenta zaproszenia na zaprzysiężenie, odparł, że „przede wszystkim należy rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące spełnienia wymogów formalnych przez pana Macieja Berka”. Chodzi m.in. o dziesięcioletni staż radcy prawnego.

Kim jest Maciej Berek i jakie ma doświadczenie?



Maciej Berek pełnił funkcję ministra-członka Rady Ministrów i szefa Komitetu Stałego Rady Ministrów od powołania obecnego gabinetu w grudniu 2023 r. W marcu 2025 r. stanął na czele powołanego w kancelarii premiera rządowego zespołu ds. deregulacji. Od tego czasu patronował przygotowywanym przez rząd projektom deregulacyjnym. W lipcu 2025 r., przy okazji rekonstrukcji rządu, został ministrem ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu.

W poprzednich latach Berek pełnił szereg funkcji w urzędach obsługujących konstytucyjne organy władzy publicznej. W latach 2007-2015 był prezesem Rządowego Centrum Legislacji, a w latach 2008-2015 - sekretarzem Rady Ministrów.

Berek był też dyrektorem generalnym Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, wicedyrektorem Departamentu Budżetu i Finansów oraz wicedyrektorem Departamentu Prawnego i Orzecznictwa Kontrolnego Najwyższej Izby Kontroli. Pełnił też funkcję dyrektora Centrum Informacyjnego Senatu. Przez dwie kadencje (w latach 2009-2017) był członkiem Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych.

Maciej Berek jest radcą prawnym, doktorem nauk prawnych.