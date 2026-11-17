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Naganą Komisja Etyki ukarała polityka Konfederacji Konrada Berkowicza za obrażenie przed Sejmem dziennikarki TVP Info Justyny Dobrosz-Oracz przez stwierdzenie że „nie rozmawia on z kurtyzanami”. Upomnieniem ukarany został prezes Nowej Nadzieli i jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen za to, że 30 września zamieścił w mediach społecznościowych szyderczy filmik, w którym drwi z policjantek. WP podała natomiast, że komisja odroczyła decyzję w sprawie posłanki PiS Dominiki Chorosińskiej, która szczekała na sali sejmowej.

Nagana dla Berkowicza

Konrad Berkowicz - znany z tego, że nie zapłacił przy kasie samoobsługowej w Ikei w Krakowie za część towarów - m.in. za patelnię - odpowiedział na pytanie Justyny Dobrosz-Oracz, czy był wojsku, że „nie rozmawia z kurtyzanami”. Później zamieścił w swoich mediach społecznościowych zdjęcie dziennikarki z podpisem: „Nie zwyzywałem tej pani. Nazwałem ją stosowanie do wykonywanej profesji i charakteru warsztatu, który prezentuje”. Dziś Komisja Etyki Poselskiej ukarała polityka Konfederacji naganą, o czym poinformowała stacja dziennikarki. O karę wnioskowało wielu posłów oraz marszałek Sejmu Włodzimierz-Czarzasty, który osobiście zadzwonił do Justyny Dobrosz-Oracz, żeby ją przeprosić w imieniu polityka Konfederacji.

Upomnienie dla Mentzena

Sławomir Mentzen, jeden z liderów Konfederacji i prezes Nowej Nadziei, na platformie X zamieścił natomiast 30 września nagranie, na którym widać było składające przysięgę nowe funkcjonariuszki dolnośląskiej policji. „Od razu czuję się bezpieczniej. Gruzińskie gangi, weterani ukraińscy prosto z frontu już drżą ze strachu. Zorganizowana przestępczość po czymś takim się nie podniesie” - drwił Mentzen. Zapomniał m.in. o tym, że test sprawnościowy do policji jest taki sam dla kobiet i mężczyzn – obowiązują dokładnie te same zasady, próby oraz normy punktowe”. Dziś został ukarany przez Komisję Etyki Poselskiej upomnieniem. O ukaranie polityka wnioskowała posłanka PSL Magdalena Sroka, policjantka, która zakończyła służbę po rozpoczęciu kariery politycznej.

Sprawa szczekającej Chorosińskiej odroczona

Do niechlubnej historii polskiego parlamentaryzmu przeszedł natomiast 4 września, gdy na sali plenarnej w polskim Sejmie, podczas wystąpienia wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, słychać było szczekanie i wycie. Okazało się, że dźwięki te wydawała z siebie posłanka Prawa i Sprawiedliwości Dominika Chorosińska, która dodatkowo nagrywała telefonem całą sytuację. Później zamieściła na platformie X wpis: „Jedyny język jaki rozumieją Donald Tusk i Władysław Kosiniak-Kamysz to szczekanie psów z Kłodzka”, nawiązujący do sprawy pedofilii i zoofilii, w którą miał być zamieszany partner działaczki KO. Jak informuje WP, komisja odroczyła dziś decyzję ws. ukarania polityczki Prawa i Sprawiedliwości za wydawanie zwierzęcych odgłosów w Sejmie.